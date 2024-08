Gdzie nie sięga wzrok, czyli Arktyka i Antarktyda bez tajemnic

Cisza przerywana uderzeniami rozbijających się o lodowe skały fal oceanu, eksploracja cieśnin i lądów, które dotychczas widziało tak niewielu i niespieszna obserwacja żyjących pod biegunem zwierząt i ptaków. Relaks może mieć wiele wymiarów.

A gdyby tak pomyśleć o urlopie jako o możliwości odbycia przygody życia? Dotarcia do miejsc, do których dociera jedynie garstka naukowców i podróżniczych pasjonatów? Oddania się obserwacji magicznych krajobrazów, w których króluje biel lodowych szczytów i wiele odcieni niebieskiego (od błękitu nieba po granat oceanicznych otchłani) oraz obserwacji gatunków, które w naszej szerokości geograficznej nie występują? Albatros Travel ma w swej ofercie ekspedycje aż pod sam biegun, które zapierają dech w piersiach.

Archipelag Svalbard i Spitsbergen – spotkanie natury z nauką

To nie jest rejs po utartych, turystycznych trasach. To wyprawa szlakiem, którym zazwyczaj podróżują polarni badacze. Wczesne letnie miesiące, kiedy rusza ekspedycja, to czas kiedy Spitsbergen i cały archipelag Svalbard tętni życiem. Można wtedy zobaczyć renifery (które uzupełniają zapasy po zimie) i szykujące się do polowań niedźwiedzie polarne. Po zejściu na ląd uczestnicy wyprawy odwiedzą m.in. osady myśliwych i wielorybników oraz miasteczko Ny Ålesund, w którym znajdują się stacje badawcze. Rejs w głąb fiordów, dalej na północ, daje okazję zobaczenia tzw. lodu pakowego, czyli lodowej pokrywy morza, która nie jest stałym lądem. Ekspedycja kończy się w Longyearbyen – najbardziej położonym na północ mieście na świecie.

Grenlandia – największa, niekontynentalna wyspa na świecie

Ta niezwykła ekspedycja daje możliwość nie tylko zachwytu pięknem natury (na szczególną uwagę zasługuje wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO fiord Ilulissat), ale też zatopienia w bogatej kulturze rdzennych mieszkańców tych obszarów – Innuitów. To możliwość podziwiania jedynej w swoim rodzaju architektury, ale też lokalnych zwyczajów, o których opowiedzą sami mieszkańcy. Wyjątkowym punktem tej ekspedycji jest położona u zachodnich wybrzeży Grenlandii zatoka Disko.

Antarktyda – siódmy kontynent

Spacer po Szetlandach Południowych oraz Półwyspie Antarktycznym to niezwykła okazja, by przyjrzeć się skupiskom wielorybów, fok i ptaków w ich naturalnym środowisku. Szczęśliwcy będą mieli okazję, by nad taflą wody zobaczyć wzorzystą płetwę ogonową wieloryba humbaka. Rejs zodiakami, czyli specjalnie wzmocnionymi pontonami (które są elementem wyposażenia statku) między lodowymi górami i pływającymi na lodowych taflach i w oceanie zwierzętami robi niesamowite wrażenie.

Ocean Albatros – statek do zadań specjalnych

Polarne ekspedycja biura Albatros to pełen komfort podróżowania. Odbywają się na pokładzie Ocean Albatros, który jest połączeniem małego, kameralnego statku ekspedycyjnego (maksymalnie mieści się na nim 189 pasażerów) ze stabilnością i komfortem tradycyjnego, dużego wycieczkowca. Statek wciąż pachnie świeżością, gdyż swój pierwszy rejs odbył latem zeszłego roku. Posiada opatentowany dziób typu x-bow oraz rewolucyjny stabilizator Roys Royce Zero Speed, które amortyzują uderzenia fal. Warto przy tym wspomnieć, że nowoczesne technologie czynią go najbardziej przyjaznym środowisku statkiem na świecie. Elegancki wystrój, profesjonalna, wyczulona na potrzeby podróżnych obsługa, dwie restauracje oraz strefy wellness i fitness sprawią, że po pełnym emocji i wrażeń dniu przychodzi czas na relaks i ułożenie w głowie i pod powiekami najpiękniejszych, zgromadzonych w ciągu dnia obrazów.

Materiał przygotowany przez Albatros Travel