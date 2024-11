POLPORA Emalie – polskie arcydzieło zegarmistrzostwa

POLPORA, polska manufaktura zegarków z Zielonej Góry, od 2006 roku tworzy czasomierze, które udowadniają, że rodzime zegarmistrzostwo może z powodzeniem konkurować z najlepszymi markami na świecie.

Proces tworzenia tarczy zajmuje aż 5 dni roboczych, a do ich wykończenia użyto 14 różnych odcieni emalii transparentnych. Każdy z pięciu kolorów cyferblatów – diament, ametyst, szafir, rubin i szmaragd – tworzony jest przy użyciu kilku odcieni emalii, nakładanych warstwa po warstwie. Transparentna struktura pozwala światłu przenikać przez kolejne powłoki, tworząc niezwykły efekt głębi i lustrzanego blasku. Wypalanie w temperaturach od 780 do 900 stopni Celsjusza oraz staranne szlifowanie sprawiają, że każda tarcza jest małym dziełem sztuki. Nad ich projektem czuwa światowej klasy artystka Ewa Buksa, która nadała kolekcji niepowtarzalny charakter.

Ekskluzywność i limitacja

Kolekcja POLPORA Emalie jest limitowana do zaledwie 100 egzemplarzy, co czyni ją propozycją dla prawdziwych koneserów. Każdy zegarek ma wygrawerowany indywidualny numer, co dodatkowo podkreśla jego unikalność. Cena jednego egzemplarza wynosi 18 790 zł brutto. To inwestycja w wyjątkowy czasomierz, który łączy polskie rzemiosło z szwajcarską precyzją.

POLPORA Emalie to nie tylko zegarek – to wyraz pasji, mistrzowskiego rzemiosła i artystycznej wizji. Dzięki wyjątkowym tarczom, światowej klasy mechanizmowi i perfekcji wykonania kolekcja ta wynosi polskie zegarmistrzostwo na nowy poziom. To idealny wybór dla osób, które cenią niepowtarzalność, luksus i precyzję wykonania.

Made in Poland

Cyferblat emalierski wykonany został w Polsce, przez polskich rzemieślników, za jego projekt i emalierskie wykonanie odpowiada światowej klasy artystka emalierska, Pani Ewa Buksa, która współpracuje z marką POLPORA już od 2016 roku. W tym okresie Manufaktura zaprezentowała już dwa inne modele emalierskie – POLPORA Irysy oraz POLPORA Flamingi. Bez Ewy Buksy nie powstałoby żaden z emalierskich czasomierzy marki POLPORA.

Zegarek zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Polski projekt, cyferblat i wykonanie, szwajcarski mechanizm, najwyższej klasy europejskie komponenty.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę producenta - https://www.polpora.com/manufaktura/

Materiał przygotowany przez markę POLPORA.