Perfekcyjna jazda na nartach: Najlepszy sprzęt dla wymagających narciarzy zjazdowych!

Jazda na nartach zjazdowych to prawdziwa pasja, wolność i adrenalina. Wybierz najlepszy sprzęt, który pozwoli Ci czerpać maksimum radości z każdego zjazdu.

Zimowe szaleństwo na stokach to czas, kiedy liczy się zarówno styl, jak i jakość sprzętu. W Ski Team doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Was cykl specjalnych promocji pod nazwą Tydzień z Marką! Odwiedź nasze sklepy stacjonarne lub stronę skiteam.pl i skorzystaj z okazji cenowych – teraz wszystkie produkty marek Fischer i Smith kupisz 20% taniej. Sprawdź, co warto wybrać właśnie teraz! Fischer The Curv DTX MT – narty dla wymagających

Fischer The Curv DTX MT to narty stworzone dla doświadczonych narciarzy, którzy oczekują precyzji i perfekcyjnego prowadzenia w każdym skręcie. Model ten wyróżnia się wyjątkowo solidną konstrukcją opartą na technologii Triple Radius, gwarantującą stabilność przy dużych prędkościach. Rdzeń Woodcore zapewnia lekkość i wytrzymałość, a system Diagotex minimalizuje wibracje. To idealny wybór dla miłośników agresywnej jazdy, którzy docenią połączenie dynamiki i precyzji. Narty dostępne są z wiązaniami, co sprawia, że stanowią kompletny zestaw gotowy do użytku. Zobacz narty Fischer The Curv DTX MT Fischer RC4 130 MV BOA® – buty narciarskie przyszłości

Jeśli szukasz perfekcyjnie dopasowanych butów narciarskich, Fischer RC4 130 MV BOA® są dla Ciebie. To pierwszy model, który łączy system BOA® Fit z technologią narciarską, zapewniając niezrównany komfort i precyzję dopasowania. Buty oferują sztywność na poziomie 130, co czyni je idealnym wyborem dla zaawansowanych narciarzy. Wnętrze wyposażono w materiał VACUUM, który dopasowuje się do kształtu stopy, eliminując punkty ucisku. Te buty to kwintesencja zaawansowanej technologii, która zapewnia maksymalną kontrolę i wydajność podczas jazdy. Sprawdź buty narciarskie FischerRC4 130 MV BOA Smith Nexus MIPS® – kask dla Twojego bezpieczeństwa

Podczas zjazdów liczy się nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Smith Nexus MIPS® to kask, który oferuje najlepsze zabezpieczenie głowy na stoku. Wyposażony w technologię MIPS® minimalizuje ryzyko urazów podczas upadku. Zewnętrzna skorupa Hybrid SL łączy lekkość i wytrzymałość, a system wentylacji AirEvac™ zapewnia komfort termiczny przez cały dzień. Dzięki precyzyjnemu systemowi dopasowania, Nexus MIPS® idealnie przylega do głowy, co znacząco poprawia wygodę użytkowania. Zobacz kask Smith Nexus MIPS® Smith 4D MAG™ – gogle redefiniujące widzenie

Smith 4D MAG™ to gogle narciarskie, które wyróżniają się niezwykle szerokim polem widzenia dzięki innowacyjnej technologii Birdseye Vision™, zapewniającej nawet o 25% większy kąt widzenia w pionie. Szybki wymiany soczewek systemem MAG™ pozwala na błyskawiczne dostosowanie do zmieniających się warunków pogodowych. Powłoka ChromaPop™ poprawia kontrast i wyostrza kolory, dzięki czemu możesz dostrzec każdą nierówność na stoku. Ergonomiczna pianka i doskonałe dopasowanie sprawiają, że Smith 4D MAG™ to wybór numer jeden dla narciarzy ceniących komfort i jakość widzenia.