W domu i poza domem szybki internet i telewizja z Play

Play, czyli najpopularniejszy operator komórkowy, w ostatnich latach dynamicznie rozwija się w obszarze usług internetu światłowodowego i telewizji.

Widać to nie tylko przez pryzmat oferty, ale również infrastruktury. Firma buduje sieć stacjonarną w całej Polsce, w każdym kwartale przyłączając do niej kolejne dziesiątki tysięcy gospodarstw domowych. Od lat rośnie też liczba nadajników operatora. Wszystko dlatego, że zapotrzebowanie na szybki internet i zużycie danych w domu i poza domem rośnie w niespotykanym tempie.

Według badania zrealizowanego w listopadzie br. w ramach ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna na zlecenie Play, Polacy wolny czas najchętniej spędzają w domu przed ekranem. 58 proc. z nas ogląda w tym czasie programy, filmy i seriale (przy czym 54 proc. korzysta w tym celu z serwisów streamingowych). Z kolei 55 proc. badanych w wolnych chwilach korzysta z sieci czy mediów społecznościowych. Wszystko to wymaga szybkiego i stabilnego internetu – zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego – a zatem i odpowiednio wydajnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sieć, czyli fundament sukcesu

Wraz z rozwojem cyfrowego świata, wzrasta zapotrzebowanie na transfer danych, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach Play. Operator podaje, że zużycie danych w jego sieci mobilnej zwiększa się co roku o ok. 25 procent. Transfer danych rośnie też w sieci stacjonarnej – w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym aż trzykrotnie, z 111 GB mies. w 2019 r. do 319 GB obecnie. Wysoki popyt wymaga nieustannego rozwoju i nakładów na infrastrukturę sieciową, która będzie w stanie obsłużyć taki ruch.

Fioletowy operator rozwija sieć równolegle w dwóch obszarach. Usługi mobilne dostarcza przez nowoczesną infrastrukturę, obejmującą ponad 12 tys. stacji bazowych. Jednocześnie, konsekwentnie rozbudowuje i modernizuje sieć stacjonarną. Docelowo w zasięgu światłowodu Play znajdzie się ok. 7 mln gospodarstw domowych. Zaawansowana infrastruktura telekomunikacyjna pozostaje jednym z fundamentów sukcesu operatora.

Fioletowa ścieżka na szczyt

Od swojego debiutu prawie 18 lat temu Play dał się poznać jako odważny gracz, który nie boi się wprowadzać zmian. Dziś jest najchętniej wybieranym dostawcą usług mobilnych wśród osób przenoszących numer (co potwierdzają dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Dzięki przejęciu w 2022 r. UPC Polska, Play zyskał ważną pozycję na rynku usług stacjonarnych. Dzięki temu oferuje kompleksowe rozwiązania zarówno w obszarze mobilnym, jak i światłowodu i telewizji, zaspokajając potrzeby klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw.

Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki ze światłowodem Play

Chociaż fioletowy operator kojarzy się z usługami mobilnymi, to w jego ofercie znajduje się też bogata oferta usług stacjonarnych. Światłowód Play potrafi rozpędzić się nawet do 5 Gb/s, co zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Do tego, oferuje routery obsługujące standard Wi-Fi 6, umożliwiające płynne oglądanie treści wideo, strumieniowanie gier czy rozmowy na komunikatorach sieciowych.

Wolność wyboru telewizyjnej rozrywki

Play dynamicznie rozwija też segment telewizji cyfrowej opartej na dostępie do sieci. Klienci mogą wybierać spośród klasycznej Telewizji Max, zapewniającej dostęp do nawet 215 kanałów, oraz nowatorskiej Telewizji Nowej Generacji. Użytkownicy tej drugiej mogą co miesiąc wybierać spośród pakietów kanałów i usług streamingowych, by oglądać to, co naprawdę chcą. Niezależnie od wybranej opcji, telewizja Play tworzy hub rozrywki dla całej rodziny.

Play planuje dalszy dynamiczny rozwój oferty usług domowych, łączącej technologię z potrzebami klientów i zaawansowaną infrastrukturą. Nie zwalnia też tempa w zakresie rozwiązań mobilnych i inwestycji sieciowych – tak przydatnych, gdy jesteśmy poza domem.

Materiał przygotowany przez Play