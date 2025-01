Stylowy wygląd na stoku z Rossignol – Odkryj Tydzień z Marką w Ski Team!

Zimowy sezon w pełni, a Ski Team zaprasza na niezwykłą promocję! W ramach akcji "Tydzień z Marką" możesz skorzystać z obniżki 20% na wybrane produkty marki Rossignol.

Rossignol to marka, która od ponad stu lat łączy doskonałe parametry techniczne z elegancją i klasą. W tym sezonie, dzięki akcji "Tydzień z Marką", możesz wyposażyć się w najnowsze produkty tej francuskiej ikony narciarstwa w jeszcze atrakcyjniejszych cenach. Niezależnie od tego, czy stawiasz na profesjonalną jazdę na nartach, czy raczej celebrujesz chwilę przy kominku w stylowym stroju Apres Ski, Rossignol spełni Twoje oczekiwania.

Ta męska kurtka to połączenie funkcjonalności z minimalistycznym designem. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia doskonałą izolację termiczną i ochronę przed wiatrem. Technologia puchu syntetycznego sprawia, że kurtka jest lekka i bardzo wygodna. W kolorze Onyx Grey prezentuje się niezwykle stylowo, co czyni ją idealnym wyborem zarówno na stok, jak i na popołudniowy spacer.

Jeśli marzysz o dynamicznej jeździe na nartach, model Hero Elite MT CA to Twój sprzymierzeniec na stoku. Konstrukcja z włókna węglowego gwarantuje lekkość i stabilność, a technologia Line Control sprawia, że narty doskonale reagują na ruchy narciarza. Uniwersalny charakter tych nart sprawia, że są odpowiednie zarówno dla zaawansowanych, jak i średniozaawansowanych miłośników sportów zimowych.

Komfort, precyzja i nowoczesny design – buty Vizion 4B 120 HV GW to nieodzowny element wyposażenia każdego narciarza. Zastosowana technologia Dual Core zapewnia doskonałą kontrolę i precyzyjne dopasowanie do stopy, co przekłada się na maksymalną wydajność na stoku. Kolor Metal Blue dodaje im charakteru, dzięki czemu wyróżniasz się w tłumie.

Kurtka Rossignol WJ08 Wispile Puffy