Trzy oblicza rejsu marzeń: Antarktyda, Ren i Mekong

Rejsy statkami zarówno te dalsze jak i bliższe to coraz bardziej popularna forma spędzania urlopu ze względu na swoje niewątpliwe zalety jakimi jest zakwaterowanie w tym samym pokoju przez całą podróż przy możliwości zwiedzania każdego dnia innego fascynującego miejsca.

Morska ekspedycja na Antarktydę – Odkryj Magię Siódmego Kontynentu

Weź udział w wyjątkowej wyprawie morskiej na pokładzie nowoczesnego statku ekspedycyjnego Ocean Albatros i zobacz najbardziej niedostępne miejsca na Ziemi – wyprawa na Siódmy Kontynent i Morze Weddella Dołącz do niezwykłej ekspedycji na najodleglejszy zakątek globu – Siódmy Kontynent. Ta niezapomniana podróż to okazja, by podziwiać majestatyczne góry lodowe, zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz niezwykłe zwierzęta, takie jak pingwiny, foki czy walenie, żyjące w surowych, lodowatych wodach Antarktyki. Podróż odbywa się na pokładzie specjalnie zaprojektowanego statku ekspedycyjnego Ocean Albatros, nalężącego do Albatros Travel i przystosowanego do rejsów w ekstremalnych warunkach polarnych. Dzięki zaawansowanej konstrukcji X-Bow statek oferuje stabilność i komfort podczas żeglugi po wymagających wodach Cieśniny Drake'a oraz Antarktyki. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by dotrzeć do krańców świata, eksplorując dziewiczą przyrodę pod opieką doświadczonych przewodników ekspedycyjnych. Wyprawa obejmuje również zejścia na ląd przy użyciu łodzi pontonowych Zodiac, umożliwiając bezpośrednie obcowanie z lodowym krajobrazem i dziką naturą. Podróż rozpoczyna się od ekscytujących dni w Buenos Aires, skąd uczestnicy wyruszają do Ushuaia – najbardziej wysuniętego na południe miasta Argentyny, gdzie odwiedzą Park Narodowy Ziemi Ognistej. Następie na pokładzie statku Ocean Albatros, następuje przeprawa przez Cieśninę Drake'a, prowadząca do fascynujących Szetlandów Południowych i dalej w kierunku Półwyspu Antarktycznego. Trasa rejsu wiedzie przez słynną Cieśninę Gerlache'a, otoczoną lodowymi klifami i stromymi szczytami górskimi, które wznoszą się bezpośrednio z wód oceanu. Każdy dzień tej wyprawy to nowe odkrycia – od potężnych gór lodowych i malowniczych fiordów po surowe, pokryte śniegiem pustkowia. Kulminacją podróży jest eksploracja Cieśniny Antarktycznej oraz lodowego Morza Weddella. To miejsce znane z dramatycznych historii pierwszych antarktycznych ekspedycji, które z trudem pokonywały ten surowy, dziewiczy teren. Dzięki zaawansowanej logistyce i doświadczeniu załogi statku można zanurzyć się w świecie nietkniętej przyrody, w której króluje różnorodne życie zwierząt. W trakcie rejsu przewidziane są także ciekawe wykłady związane z Antarktydą m.in. temat powstawania lodowców i gór lodowych, spotykanej tutaj fauny czy historii wypraw polarnych. Ta wyjątkowa wyprawa odbywa się tylko raz w roku, dlatego warto zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem. Uczestnicy wyruszają na niezapomnianą podróż, podczas której każdy dzień przynosi nowe przygody i odkrycia. Dla grup liczących minimum 15 osób zapewniany jest polskojęzyczny pilot, co czyni wyprawę jeszcze bardziej komfortową i dostosowaną do potrzeb uczestników. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by odkryć majestat Antarktydy i przeżyć podróż, która pozostawi niezatarte wspomnienia na całe życie.

Niezapomniany rejs chronionym prawem UNESCO odcinkiem Renu, od gotyckiej katedry w Kolonii, przez Koblencję, Mannheim aż do Strasburga Podróż wzdłuż Renu to wyjątkowa okazja, by połączyć wypoczynek z odkrywaniem fascynujących miejsc, które od wieków zachwycają podróżników z całego świata. Ten malowniczy rejs to nie tylko zapierające dech w piersiach widoki, ale również spotkanie z historią, kulturą i tradycjami regionów położonych wzdłuż jednej z najpiękniejszych rzek Europy. Rejs rozpoczyna się w Kolonii, mieście słynącym z imponującej katedry, wpisanej na listę UNESCO, która jest symbolem miasta i arcydziełem gotyckiej architektury. Po zakwaterowaniu na pokładzie komfortowego 4-gwiazdkowego statku MS Rhein Symphonie, wypływamy w podróż, która zapewni niezapomniane wrażenia. W Andernach, pierwszym przystanku na trasie, odbędzie się spacer po mieście, a chętni mogą wziąć udział w wycieczce do zimnego gejzera – jednego z najbardziej niezwykłych zjawisk naturalnych w regionie. Następnie popłyniemy do Moguncji (Mainz), miasta, które jest sercem niemieckiego regionu winiarskiego. Moguncja zachwyca średniowieczną architekturą, malowniczymi uliczkami oraz wspaniałą katedrą, która od wieków jest świadkiem historycznych wydarzeń. To miejsce, gdzie tradycje winiarskie i dziedzictwo kulturowe spotykają się w harmonijnej całości. Podczas pobytu w Germersheim można wziąć udział w wycieczce do Speyer, znanego z monumentalnej romańskiej katedry – jednej z najstarszych i najważniejszych w Europie. Kolejny przystanek to Strasburg, alzackie miasto słynące z przepięknej starówki pełnej kanałów i kolorowych domów szachulcowych. Spacer po Strasburgu to prawdziwa podróż w czasie, a widok imponującej katedry Notre Dame z ogromną rozetą na froncie zapiera dech w piersiach. Kontynuujemy nasz rejs do Mannheim, skąd można udać się na wycieczkę do Heidelbergu. To jedno z najbardziej romantycznych miast w Niemczech, znane z majestatycznego zamku górującego nad rzeką Neckar, klimatycznego starego miasta, ale przede wszystkim ze słynnego uniwersytetu, najstarszego w Niemczech i jednego z głównych średniowiecznych ośrodków naukowych w Europie. Jednym z najpiękniejszych momentów podróży jest przepłynięcie przez pasaż Loreley. Legendarne skały wznoszące się nad Renem, o których mówi się, że mieszkają tu syreny, to miejsce pełne magii i uroku. W Koblencji, gdzie Mozela wpada do Renu, można odwiedzić twierdzę Ehrenbreitstein, do której prowadzi kolejka linowa z zapierającym dech w piersiach widokiem na okolicę. Rejs kończy się w Kolonii, gdzie uczestnicy mają ostatnią okazję, by nacieszyć się atmosferą miasta i pożegnać z malowniczą trasą. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić rejs to we wrześniu oferujemy jego wersję z fantastycznym pokazem iluminacyjnym „Ren w płomieniach". Podczas całego rejsu uczestnikom towarzyszy polskojęzyczny pilot/przewodnik, który dba o komfort podróży i przekazuje ciekawe informacje o odwiedzanych miejscach. Rejs ten to idealne połączenie relaksu, kultury i przygody, oferujące niezapomniane widoki oraz możliwość poznania jednych z najpiękniejszych miejsc w Europie.