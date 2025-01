Zimowy sezon w Ski Team: Tydzień z Marką i najlepsze produkty Salomon

Rozpocznij zimę z przytupem w Ski Team! Sprawdź wyjątkowe promocje i przygotuj się na narciarskie wyzwania podczas Tygodnia z Marką.

Zimowe szaleństwo nabiera tempa, a w Ski Team w pełni celebrujemy zimowy sezon. Nasze sklepy i strona internetowa pękają w szwach od nowości, które zachwycą każdego fana narciarstwa – zarówno początkującego, jak i wytrawnego. Teraz jest idealny moment, by skorzystać z naszych wyjątkowych promocji podczas Tygodnia z Marką i kompleksowo wyposażyć się w niezawodny sprzęt, wygodne buty narciarskie oraz ciepłą, funkcjonalną odzież.

Wiemy, że dobór odpowiedniego ekwipunku to klucz do sukcesu na stoku. W Ski Team stawiamy na najwyższą jakość i niezawodność, dlatego przygotowaliśmy szeroką gamę nart, butów i odzieży. Współpracujemy z wiodącymi markami, by zagwarantować Ci komfort i bezpieczeństwo podczas każdego zjazdu. Chcesz poszaleć w puchu czy po prostu udoskonalić swoją technikę jazdy? Przyjdź do nas, a z pewnością znajdziesz idealny zestaw dla siebie. Poniżej prezentujemy trzy produkty Salomona z oferty Ski Team, które mogą okazać się Twoim najlepszym towarzyszem w zimowych przygodach: 1. Kask Salomon 6000 Osmo Pro Sigma Photo

Bezpieczeństwo na stoku to absolutna podstawa, a kask Salomon 6000 Osmo Pro Sigma Photo został zaprojektowany z myślą o maksymalnej ochronie głowy. Jego innowacyjna konstrukcja absorbuje wstrząsy, jednocześnie zapewniając odpowiednią wentylację. Dzięki technologii Sigma Photo wizjer automatycznie dopasowuje się do zmieniających się warunków oświetlenia, co przekłada się na doskonałą widoczność nawet przy nagłych zmianach pogody. Ten kask to również wysoki komfort noszenia – wyściółka wchłania wilgoć i szybko schnie, gwarantując, że każda minuta na stoku będzie czystą przyjemnością. Sprawdź w sklepie 2. Narty Salomon 1600 E Addikt z wiązaniami

Jeżeli szukasz uniwersalnego modelu, który zapewni świetną kontrolę i stabilność przy większych prędkościach, Narty Salomon 1600 E Addikt z wiązaniami to trafiony wybór. Stworzone dla narciarzy o zróżnicowanym poziomie zaawansowania, pozwolą pewnie wchodzić w zakręty i płynnie manewrować nawet na bardziej wymagających trasach. Solidna konstrukcja i nowoczesna geometria nart odpowiadają za pewny kontakt ze śniegiem oraz optymalne przenoszenie energii. To sprzęt, który zapewni nie tylko frajdę, lecz także szybki postęp w technice jazdy. Sprawdź w sklepie 3. Buty narciarskie Salomon 4900 S Pro Supra Boa 110 M