Rząd zdecydował w sprawie składki zdrowotnej. Kto zyska, a kto straci?

Od przyszłego roku niewielka ulga, od następnego spore zmiany – to recepta na rozwiązanie sporu wokół składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Ta reforma to ogromny ból głowy dla koalicji. I nie ma na niego prostego leku. Bo obniżenie obciążeń jest obietnicą wyborczą zarówno Trzeciej Drogi, jak i Koalicji Obywatelskiej. Jednak Lewica tym pomysłom pozostaje niechętna. Uważa, że ulżyć należy pracownikom, a nie przedsiębiorcom. Poza tym wiadomo, że jakikolwiek ubytek przychodów dla Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba zrekompensować z budżetu.

Zmiany w trzech krokach

Rząd próbuje zatem znaleźć metodę, która jednocześnie nieco ulży zwłaszcza przedsiębiorcom o niższych dochodach (dla nich zmiana zafundowana przez PiS w ramach Polskiego Ładu, uniemożliwiająca odliczanie składki zdrowotnej od podatku, rzeczywiście okazała się bolesna), ale nie będzie zbyt wiele kosztować i tak przecież napiętych finansów państwa. Od przyszłego roku mają zatem pojawić się dwa rozwiązania.

Pierwsze to brak konieczności płacenia składki zdrowotnej od przychodów ze sprzedaży środków trwałych firmy jak nieruchomości czy samochody. Zmiana druga jest istotniejsza, bo obniża dla rozliczających się według skali podatkowej oraz 19-proc. stawki liniowej minimalną składkę zdrowotną. Wyniesie ona 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to oszczędność ok. 100 zł miesięcznie dla zarabiających poniżej płacy minimalnej. Według założeń rządu skorzysta na tym prawie milion przedsiębiorców. Korekta ta kosztować będzie budżet niecały miliard złotych, czyli niewiele.

Więcej w 2026 r.

Znacznie większe zmiany ma przynieść dopiero 2026 r., gdy zreformowana zostanie składka dla wszystkich przedsiębiorców. Dla rozliczających się według skali podatkowej i liniowo miałaby ona wynieść 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia dla przychodów do wysokości półtora przeciętnego wynagrodzenia. Powyżej tej wysokości byłaby dopłata: 4,9 proc. nadwyżki. Zmiany dla większości przedsiębiorców oznaczałyby niższą składkę zdrowotną. Jednak niektórzy zapłaciliby więcej. Na przykład ryczałtowcy z przychodami powyżej trzykrotności średniego wynagrodzenia. Na razie jednak nie wiadomo, co stanie się z tymi propozycjami. Póki co trzeba skupić się na zmianach, które mają wejść w życie od stycznia. Zmianach może niewielkich, ale próbujących nieco uspokoić koalicjantów.