Świrski upomina się o Babiarza, Magierowski wraca do Polski. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Nie milkną echa wokół zawieszonego dziennikarza, ambasador Magierowski wraca do Polski, Kamiński z Wąsikiem mają nowe kłopoty, Izrael szykuje się do reakcji na atak na druzyjskie miasteczko, niepewność po wyborach w Wenezueli.

1. Świrski chce wyjaśnień ws. Babiarza

Nie milkną echa wokół odsunięcia od komentowania igrzysk olimpijskich w Paryżu dziennikarza sportowego Przemysława Babiarza. W poniedziałek przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z zawieszeniem dziennikarza TVP. Babiarz został zawieszony za wyrażenie opinii na temat przesłania piosenki „Imagine”. Przypomnijmy: komentując słowa utworu Johna Lennona i Yoko Ono, Babiarz stwierdził: „Świat bez nieba, narodów, religii – i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety”.

W komunikacie KRRiT napisano, że „postępowanie wyjaśni, czy nie naruszono polskiego prawa poprzez ograniczenie dziennikarzowi wolności do wypowiedzi i wyrażenia opinii, co wprost zagwarantowane jest w Konstytucji RP oraz innych ustawach (Prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji)”.

TVP w sobotnim komunikacie napisała z kolei: „Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich”. Do sprawy odnieśli się publicyści „Polityki” Jan Hartman i Adam Szostkiewicz.

2. Magierowski wraca do kraju

Jak dowiedziały się „Fakty” TVN, wezwany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ambasador Marek Magierowski w najbliższy wtorek opuści placówkę w Waszyngtonie i wróci do Polski. Wcześniej Marcin Mastalerek z Kancelarii Prezydenta informował, że ambasador został wezwany po 15 lipca do Warszawy, choć „nie ma mowy o żadnej jego rezygnacji”.

Wokół obsady placówki w Waszyngtonie między rządem a prezydentem trwa spór. Szef dyplomacji Radosław Sikorski chciałby, by ambasadorem Polski w USA został Bogdan Klich, lecz na tę kandydaturę nie zgadza się prezydent Duda. Ostatnio media obiegła informacja, że Magierowski domaga się ok. miliona złotych rekompensaty za pracę w ambasadzie, którą miał wykonywać do listopada 2025 r. Sikorski wykluczył taką możliwość i zapowiedział, że Magierowski „jako osoba z umową o pracę po powrocie do Warszawy będzie skierowany na stanowisko zgodne z jego kompetencjami”.

3. Kamiński i Wąsik stracą immunitety?

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. „Pomimo orzeczonego wobec nich prawomocnego zakazu pełnienia funkcji publicznych nie zastosowali się do tego zakazu i wykonywali mandaty posłów poprzez wzięcie udziału w dniu 21 grudnia 2023 r. w obradach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w przeprowadzonych przez Sejm głosowaniach numer 141–147 oraz uczestniczenie w dniu 28 grudnia 2023 r. w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych” – napisała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Kamińskiemu i Wąsikowi 18 kwietnia 2024 r. postawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 244 kk – niestosowania się do orzeczonych środków karnych. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli posłami PiS, kierowali Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Zostali skazani za nadużywanie uprawnień w tzw. aferze gruntowej, ale zanim wyrok się uprawomocnił, prezydent Andrzej Duda ich ułaskawił.

Komisja prawna PE zajmie się wnioskami w sprawie immunitetów Kamińskiego i Wąsika we wrześniu.

4. Izrael uderzy na Liban?

W sobotnim ataku na boisko piłkarskie w druzyjskim miasteczku Madżdal Szams na zajętych przez Izrael w 1967 r. Wzgórzach Golan zginęło 12 dzieci. Izrael i USA twierdzą, że za atakiem stał Hezbollah operujący z południa Libanu. Rząd Beniamina Netanjahu uznał, że to „przekroczenie wszelkich czerwonych linii”, a Hezbollah zapłaci za to poważną cenę. Sojusznicy Izraela próbują powstrzymać odwet, który groziłby otwartą wojną, a jej skutki byłyby fatalne dla całego regionu i groziłyby jego destabilizacją. Głos w tej sprawie zabrał też m.in. prezydent Turcji Reccep Erdoğan, który nie wykluczył interwencji zbrojnej w Izraelu.

W obliczu tych niepokojących doniesień wiele linii lotniczych zawiesiło połączenia do i z Bejrutu. W niedzielę polski konsulat w Libanie radził, by podróżni domagali się od swoich linii lotniczych nowego biletu na najbliższy lot. „Konsul nie ma możliwości interwencji w tej sprawie” – podkreślono. Komunikat spotkał się z falą krytyki. W poniedziałek głos zabrał jednak rzecznik MSZ Paweł Wroński, który zadeklarował gotowość resortu do ewentualnej ewakuacji osób z polskim obywatelstwem w razie zaostrzania się konfliktu na pograniczu izraelsko-libańskim. MSZ jest w kontakcie z blisko 500 osobami, które mogłyby być zainteresowane taką możliwością.

5. Kto wygrał wybory w Wenezueli?

Nadzorowana przez reżim w Caracas państwowa komisja wyborcza (CNE) ogłosiła wprawdzie, że wybory prezydenckie w Wenezueli ponownie wygrał Nicolas Maduro, ale wynik ten kwestionują m.in. USA, Argentyna, Kostaryka i Peru. Hiszpański rząd wezwał władze Wenezueli do przedstawienia prawdziwych wyników niedzielnych wyborów. Według CNE drugie miejsce zajął kandydat demokratycznej opozycji Edmundo Gonzales.

„Podniesienie gospodarki kraju – ktokolwiek wygra wybory – będzie kolosalnym wyzwaniem. Usługi publiczne są naprawdę w ruinie. Np. opowieści o braku podstawowych środków higienicznych w szpitalach budzą grozę. Wyłączenia prądu i dostępu do wody trwają niekiedy długie godziny, a na prowincji nawet dni. Dwie trzecie Wenezuelczyków zarabia poniżej 100 dol. miesięcznie. Państwo ma jedne z najniższych w regionie dochodów z podatków. Zagraniczni inwestorzy nie pchają się tu drzwiami i oknami” – pisze w „Polityce” Artur Domosławski.