Mentzen chce wetować. Kandydatowi Konfederacji na prezydenta pomogą kobiety

Jeszcze nie znamy daty przyszłorocznej elekcji, ale prawicowe ugrupowanie nie zwleka. Sobotnia konwencja nie zaskoczyła. Uskrzydlona maratonem wyborczym Konfederacja chce dokonać niemożliwego.

Warszawski Gama Concept przy pl. Konesera 5 wypełnił się po brzegi. – Jak na złość wszyscy przyjechali i jeszcze zabrali znajomych – żartował jeden z organizatorów. Dobry nastrój nie opuszczał uczestników, którzy poczuli ulgę po zakończeniu dyskusji o prawowyborach.

Start Sławomira Mentzena jego partia ogłosiła 13 sierpnia. Tego samego dnia Krzysztof Bosak przyznał w mediach, że w przypadku braku prawyborów na wspólnego kandydata całej prawicy poprze Mentzena. – Postanowił zakończyć negocjacje publicznie. W tym kierunku się to sformalizuje – przyznali działacze Nowej Nadziei. Taki scenariusz potwierdzili również narodowcy: – To zamyka sprawę. Tydzień później start Mentzena potwierdziła Rada Liderów Konfederacji. Pierwszy kandydat w przyszłorocznych wyborach postanowił nie tracić czasu.

Czytaj też: Kaczyński kierował się intuicją, a Tusk TikTokiem? Jak politycy radzą sobie w sieci i kto jest dziś lepszy

Prezes prezydentem

Otwierające konwencję przemówienie Sławomira Mentzena nie przyniosło niespodzianek. Lider Nowej Nadziei mówił o zagrożeniach dla wolności słowa, Unii Europejskiej dążącej do statusu superpaństwa poprzez rozszerzanie kompetencji, wojnie i niedoborach w sprzęcie oraz rezerwistach, lewicowych ideologiach, uchodźcach oraz budżecie państwa. – Głęboko wierzę, że Polaków czekają rzeczy wielkie, wierzę, że możemy żyć w silnej i bogatej, dumnej i bezpiecznej Polsce.

Mentzen sprowadził prezydentury obecnego i poprzednich prezydentów do przyznawania orderów, wydawania przyjęć, wygłaszania przemówień, pilnowania żyrandola i podpisywania tego, co przyniosą prezesi ich partii. – Ja taki nie jestem – przekonywał. – Nie mam prezesa, jestem prezesem.

Pomysł kandydata Konfederacji na kadencję to przede wszystkim wetowanie: ustaw o podatkach, ustaw niekorzystych dla Polski oraz interesów Niemców, Rosjan i Ukraińców. – To oni mają się dostosować do nas – mówił. – Jeżeli ktoś będzie próbował nielegalnie forsować granicę, powinno się do niego po prostu strzelać. Z kolei niemiecką policję, wywożącą migrantów za zachodnią granicę Polski, należy „aresztować, a radiowóz skonfiskować”.

Z drugiej strony polityk zapowiedział najaktywniejszą prezydenturę w historii Polski. Składać się na nią mają złożone projekty. Na przykład te dotyczące systemu podatkowego. – Przedstawię kompleksową reformę podatków PIT, CIT i VAT.

Polityk zapowiedział, że na tym pokoleniu spoczywa odpowiedzialność, od której nie można się uwolnić – zadbanie, aby tysiącletni projekt niepodległego państwa polskiego się nie zakończył.

Czytaj też: Brawo my? Radość mąci sukces Konfederacji. W Brukseli będą gwiazdami ultrasów

„Niemożliwe nie istnieje”

Przemawiający podczas konwencji goście odnosili się do różnych obszarów wspomnianych przez kandydata. Wśród nich przemawiała m.in. europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik, która zwracała się do kobiet. Jej zdaniem to Sławomir Mentzen ma być gwarantem bezpieczeństwa w kraju i oporu dla „lewackiego tałatajstwa”. – Ewa i Anna Bryłka mają mocno wspierać Sławka. W poprzedniej kampanii dużo nam dały – mówi jeden z działaczy. Europosłanka spełnia się aktualnie w roli zbrojnego ramienia partii przeciwko UE i Ursuli von der Leyen, do których na scenie wykonała gest Kozakiewicza.

Do hasła – „niemożliwe nie istnieje” – odniósł się Patryk Marjan, który ma być jego uosobieniem. W wyborach samorządowych sensacyjnie pokonał innych kandydatów i został włodarzem Bełchatowa.

W rozmowie z „Polityką” Konfederaci przekonują, że nie mają wygórowanych oczekiwań i nie czują, aby mieli coś do stracenia: – Zbliżenie się do ostatniego wyniku (12 proc.) byłby sukcesem, ale ważny jest też dystans do PiS. Dodają, że oczywistym sukcesem będzie druga tura. – Mniej niż 6 proc. mogłoby być porażką. Dopiero wtedy mógłby się zmieniać obecny układ sił.

Układ sił to pokłosie konfliktów, które od początku targają Konfederacją, a mają swoje podłoże w sporze między braunistami a mentzenowcami oraz w dążeniach do poszerzenia wpływów tych drugich. – Brauna chować nie trzeba. Mentzenowcy go nie zapraszają i tyle – tłumaczą działacze.

Wczesny start kampanii – oficjalnie można ją rozpocząć dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów – ma pomóc w umocnieniu dotychczasowego i zdobyciu nowego elektoratu. Sławomir Mentzen musi przekonać do siebie narodowe skrzydło partii. Podobnej rzeczy przed pięciu laty musiał dokonać Krzysztof Bosak, który uśmiechał się do wolnorynkowców. – Proszę zwrócić uwagę, że nic nie mówił o Ukraińcach w Polsce – zauważa narodowiec.

Dla Nowej Nadziei to test, czy ich teza o poszerzaniu elektoratu bez skrajnego Grzegorza Brauna jest prawdziwa. Z drugiej strony kandydat Konfederacji musi zabiegać o elektoraty prawicowe – głównie PiS – oraz wyborców Trzeciej Drogi. – Jak im rośnie, to nam spada, i odwrotnie – tłumaczy polityk Konfederacji, przytaczając z przymrużeniem oka badanie CBOS, które daje Trzeciej Drodze 6,5 proc. poparcia, a Konfederacji 17,4 proc.

Kampania będzie się opierać na współpracy struktur Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego, choć prawdopodobnie to ci pierwsi będą musieli przyjąć na siebie większy ciężar pracy. Pierwszy kandydat na prezydenta ogłosił również start strony internetowej z programem. – Trzeba ją na wszelki wypadek przejrzeć – żartuje jeden z posłów.