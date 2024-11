Mołdawia wybrała. Rajd Macierewicza. Powrót Igi. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Maia Sandu wygrywa drugą turę wyborów; Antoni Macierewicz pędził po Warszawie; ostatnie sondaże przed wyborami w USA; ruszają przesłuchania kandydatów na unijnych komisarzy; Iga Świątek wróciła do gry.

1. Mołdawia: Maia Sandu wygrywa wybory

Maia Sandu, urzędująca prezydentka, wygrała drugą turę wyborów przeprowadzonych w niedzielę 3 listopada. Mołdawia potwierdza zatem kurs, który obrała dwa tygodnie temu, gdy poparła Sandu i wpisanie integracji z Unią Europejską do preambuły swojej konstytucji (tego samego dnia odbywała się pierwsza tura wyborów i referendum w sprawie unijnych aspiracji republiki). Sandu jest liderką prozachodnią, krytyczną wobec Kremla, któremu wprost zarzuca próbę przekupienia wyborców. Jej rywalem w niedzielę był popierany przez Partię Socjalistów Alexandr Stoianoglo, obciążony zarzutami o wspieranie oligarchów i prorosyjskie sympatie.

Maia Sandu obiecała pracować „dniami i nocami”, żeby wprowadzić Mołdawię do UE do 2030 r. Z kolei Unia Europejska ma przeznaczyć 1,8 mld euro na wsparcie jej wysiłków. Mołdawia weszła już na ścieżkę akcesyjną. Referendum to bezpiecznik na wypadek, gdyby rządząca partia PAS nie utrzymała większości w wyborach planowanych na 2025 r. Zwycięstwo prorosyjskiej opozycji mogłoby przekreślić plany Sandu i unijne ambicje Mołdawii, której nadal mocno zagraża scenariusz gruziński.

2. Ameryka wybiera. Ostatnie sondaże

Różnice notowań między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem na finiszu kampanii są minimalne, co oznacza, że wyniki będą się ważyć do końca. Według sondażu „New York Timesa” i Sienna College Demokratka wygrywa w czterech z siedmiu kluczowych stanów swingujących: w Nevadzie (49 proc. do 46), Karolinie Północnej (48 do 46), Wisconsin (49 do 47) i Georgii (48 do 47). W Michigan i Pensylwanii kandydaci się zrównali (odpowiednio 47 i 48 proc.). W Arizonie prowadzi Donald Trump (49 proc. do 45). Harris straciła zwłaszcza w Pensylwanii, gdzie do niedawna miała 4-pkt przewagę. Różnice w stanach swingujących mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Jak wskazuje „New York Times”, walka o prezydenturę USA dawno nie była tak wyrównana.

Czytaj też: Jak wybiera się prezydenta USA. 10 rzeczy, które warto wiedzieć

3. Rajd Antoniego Macierewicza

Minister obrony narodowej w rządzie PiS, obecnie poseł, został przyłapany na szalonej jeździe po Warszawie – na filmikach zarejestrowano, jak wyprzedza taksówkę na przejściu dla pieszych, przy skręcie w lewo wjeżdża na pas dla rowerzystów i przekracza linię ciągłą. W trakcie jazdy rozmawiał też podobno przez telefon. Sprawę w ostatni czwartek nagłośnił „Fakt”, szacując, że Antoni Macierewicz powinien otrzymać 32 punkty karne. „To osobnik nie tylko groźny dla bezpieczeństwa narodowego, ale i – jak wskazują media – dla bezpieczeństwa ludzi na drodze. Dość tych szaleństw!”, napisał na X minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w oparciu o art. 160 kodeksu karnego (przewiduje nawet trzy lata więzienia za narażenie ludzi na utratę zdrowia lub życia).

W TV Republika o korzystanie z telefonu w czasie jazdy spytał Macierewicza Tomasz Sakiewicz. „Moim zdaniem samochód wtedy stał – stwierdził Macierewicz. – Ale powtarzam, jeśli to była prawda, jestem absolutnie do dyspozycji i zrealizuję wszystko, co będzie wynikało z konsekwencji, jeśli takie działania rzeczywiście miały miejsce. Ta sprawa jest niedopuszczalna, nie można łamać prawa w tej kwestii”. Sprawę bada stołeczna drogówka.