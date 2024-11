Święto Niepodległości: co nas dziś czeka? Narodowcy mają zakaz używania rac

Uczestnicy obchodów Święta Niepodległości przejdą i przebiegną ulicami Warszawy. Największe coroczne wydarzenie, budzące zarazem najwięcej emocji, przedefiluje z centrum pod Stadion Narodowy.

Najliczniejszym i tradycyjnie najbardziej kontrowersyjnym zgromadzeniem będzie w Warszawie Marsz Niepodległości. W ubiegłym roku według ratusza ulicami stolicy przeszło 40 tys. ludzi (wyższe szacunki przedstawił Onet, pisząc o 70–90 tys. uczestników). Organizatorzy liczą, że w tym roku udział w marszu weźmie 100 tys. osób. Obchody organizowane przez narodowców rozpoczną się o 11 mszą w kościele p.w. Wszystkich Świętych. Uczestnicy wyruszą z ronda Dmowskiego (nazywanego rondem Praw Kobiet) o godz. 14:30 i alejami Jerozolimskimi dotrą pod Stadion Narodowy.

Zgromadzenie odbywa się legalnie po tygodniach oskarżeń o próby blokowania go przez warszawskie władze. Ratusz początkowo – ze względów formalnych – odmówił rejestracji marszu, co w dwóch instancjach podtrzymał sąd. Narodowcy wykorzystali to jako pretekst do ataku na prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Tegorocznym hasłem marszu jest fragment „Hymnu Młodych”: „Wielkiej Polski moc to my”.

To pierwszy Marsz Niepodległości po zmianie władz w organizującym go stowarzyszeniu. W lutym 2023 r. dotychczasowy prezes Robert Bąkiewicz został odwołany z funkcji. Jego miejsce zajął Bartosz Malewski. Decyzja spotkała się z oporem zwolenników Bąkiewicza, który został odsunięty przez ludzi związanych z Konfederacją. To jednocześnie pierwszy Marsz Niepodległości od lat, gdy władzę w kraju sprawuje demokratyczna koalicja. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał zakaz używania rac i innych środków pirotechnicznych, przez narodowców uznany za „absurdalny”. Piszą na Facebooku: „Niezależnie od zakazów i innych obostrzeń my jak co roku spotykamy się na Rondzie Dmowskiego, by wyraźnie głosem tysięcy Polaków zamanifestować naszą miłość do Ojczyzny”.

Święto Niepodległości w Warszawie

W Warszawie odbywają się oficjalne obchody Święta Niepodległości. O godz. 8:30 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz złoży kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa. O 10 weźmie udział w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej, po której na pl. Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza dokona uroczystej odprawy.

Na Krakowskim Przedmieściu od godz. 12 odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” na placu Zamkowym rozpocznie się Festiwal Niepodległa. Ulicami Krakowskiego Przedmieścia przejdą parady, rekonstruktorzy, przejadą zabytkowe samochody, a na scenach przed siedzibami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu odbędą się koncerty.

Komenda Stołeczna Policji przekazała, że przez stolicę przejadą dwie parady motocyklistów. Motocyklowa Parada Niepodległości o godz. 11:30 ruszy spod Świątyni Opatrzności Bożej i przejedzie do pomnika marszałka Piłsudskiego. Z podwarszawskiego Sulejówka o godz. 12 wyruszy MotoParada Niepodległości, która od strony ul. Okuniewskiej przejedzie na Żwirki i Wigury.

Tradycyjnie też kilkanaście tysięcy biegaczy i chodziarzy o godz. 11:11 wystartuje w 34. Biegu Niepodległości. Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła i ulicy Stawki. Uczestnicy pokierują się do ronda ONZ, następnie do Metra Pole Mokotowskie i z powrotem. Pokonają odcinek 10 km.