Prokuratura na tropie Beaty Szydło, pierwsza polska morska farma wiatrowa. 5 tematów na dziś

Prokuratura na tropie Szydło; jeden z wątków badania katastrofy w Waszyngtonie; Trump chce trzeciej kadencji; pierwsza polska farma wiatrowa; Hamas znów robi show.

1. Szydło niedopełniła obowiązków?

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga na nowo podjęła trzy sprawy dotyczące niedopełnienia obowiązków m.in. przez ówczesną premier Beatę Szydło w związku z nieopublikowaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego zapadłych w 2016 r. Przypomnijmy: Trybunał uznał wtedy za niekonstytucyjną nowelę z grudnia 2015 r., która m.in. określała pełen skład TK jako co najmniej 13 sędziów, wprowadzała wymóg większości dwóch trzecich głosów dla jego orzeczeń oraz nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu, a także wydłużała terminy rozpatrywania spraw przez TK i wprowadzała możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm.

W 2016 i 2018 r. prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, a 10 lutego 2017 r. postanowiła o umorzeniu postępowania, którego podjęcie nakazał sąd. Obecna decyzja stołecznej prokuratury jest związana z wynikami pracy specjalnego zespołu prokuratorów w Prokuraturze Krajowej do zbadania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej prowadzonych i zakończonych w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2016–23.

2. Jeden z wątków badania katastrofy lotniczej w Waszyngtonie

Miał to być zwykły powrót na lotnisko dla załogi samolotu i rutynowy lot szkoleniowy dla załogi śmigłowca. Było już ciemno, ale wcale nie tak późno – 20:48 czasu waszyngtońskiego. Na amerykańskich lotniskach, zwłaszcza regionalnych (a taką rolę odgrywa port Reagana), to wieczorny szczyt przylotów. W momencie zderzenia z Black Hawkiem, samolot pasażerski był nad rzeką, kilkaset metrów od progu pasa. Z kokpitu już było widać światła drogi lądowania odległej o niecały kilometr.

Zakończony tragicznie lot śmigłowca będzie analizowany także pod kątem nocnego szkolenia. Wiadomo, że wojskowa załoga ten lot odbywała z użyciem nocnego sprzętu, tzw. noktowizji, a to ma swoje konsekwencje, które opisuje Marek Świerczyński. I sumuje: „Tak to jest, że reguły w lotnictwie bywają pisane krwią ofiar wypadków i katastrof, a naczelnym celem każdego dochodzenia, poza wyjaśnieniem przyczyn nieszczęścia, jest to, by się nigdy nie powtórzyło”.

3. Trump chce trzeciej kadencji, ale nie wie, czy „mu wolno”

Kilka dni po inauguracji nowego-starego prezydenta USA republikański kongresman z Tennessee Andy Ogles wniósł do Izby Reprezentantów projekt rezolucji wzywającej do zmiany prawa, aby Trump mógł za cztery lata kandydować na kolejną, czyli swoją trzecią, kadencję. Na razie jest to niemożliwe, ale ostatnie lata w Ameryce pokazują, że w erze Trumpa niczego nie można wykluczyć, pisze Tomasz Zalewski.

Wkrótce po wygranych wyborach w listopadzie, na spotkaniu z Republikanami w Izbie Reprezentantów, Trump oświadczył: „Podejrzewam, że nie będę się już więcej ubiegał o prezydenturę, chyba że powiecie: »On jest tak dobry, że musimy coś wymyślić«”. I dodał: „Zebrałem już mnóstwo pieniędzy na następną kampanię, których – jak zakładam – nie mogę sam użyć, ale nie jestem stuprocentowo tego pewien. Myślę, że nie wolno mi znowu ubiegać się (o Białym Dom). Ale nie jestem pewien, wolno mi czy nie wolno?”.

4. Pierwsza polska morska farma wiatrowa

Polska Grupa Energetyczna i duńska firma Ørsted uroczyście zainaugurowały wspólną inwestycję: budowę pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o mocy 1498 MW. „Ta wielka inwestycja, jedna z największych w historii Polski, to część wielkiego projektu, w ramach którego do 2040 r. zostanie wybudowanych 18 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej” – z rzadkim entuzjazmem przekonywał premier Donald Tusk, podkreślając, że energetyczne serce Polski przesuwa się z południa na północ, i to daleko, bo Baltica 2 będzie budowana 40 km od brzegu, w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Jak wyjaśnia Adam Grzeszak, będzie to 107 gigantycznych monopalowych wież osadzonych w morskim dnie, wyższych niż Pałac Kultury, z turbinami o mocy 14 MW każda (te lądowe mają najczęściej 2 MW).

Prace ruszają niebawem, a już w 2027 r. pierwsza energia pojawi się na wybrzeżu, koło Choczewa, gdzie trwają prace przygotowawcze do budowy pierwszej elektrowni jądrowej i gdzie Polskie Sieci Elektroenergetyczne budują linie wysokich napięć, by tę energie przesłać w głąb kraju.

5. Kolejni zakładnicy wracają do domu

W czwartek uwolniono troje zakładników przetrzymywanych przez Palestyński Islamski Dżihad w zamian za 110 palestyńskich więźniów. Wymiana była dość nieoczekiwana, poza oficjalnym harmonogramem uzgodnionym w połowie stycznia, pisze Agnieszka Zagner. Wymusiło ją ryzyko zerwania umowy po tym, jak Izrael oskarżył Hamas o niedotrzymanie obietnicy o priorytecie uwalniania cywilów przed wojskowymi. W sobotę Hamas w starannie wyreżyserowanym spektaklu wypuścił cztery młode żołnierki porwane 7 października 2023 r. z bazy Nahal Oz.

W geście „dobrej woli” w czwartek urządzono kolejny pokaz, tym razem w dwóch lokalizacjach – w Dżabaliji na północy Gazy w ręce Czerwonego Krzyża przekazano Agam Berger, ostatnią żyjącą zakładniczkę z grupy obserwatorek porwanych w Nahal Oz (w sumie porwano siedem, jedna została zabita już w Gazie, kolejną odbili izraelscy żołnierze jeszcze w 2023 r.) i w Chan Junis, gdzie uwolniono porwanych z kibucu Nir Oz 29-letnią Arbel Jehud i 80-letniego Gadiego Mosesa. Uwolniono tam także pięciu Tajów, którzy nie byli objęci porozumieniem.