Kultowy magazyn wybrał najważniejsze budynki XXI w. Skocznia narciarska? Zaskoczeń nie brakuje

Wśród obiektów wytypowanych przez słynny magazyn „Dezeen” znalazły się m.in. najwyższy drapacz chmur, skocznia narciarska oraz... szkoła podstawowa.

Zaczynamy od 2000 – obiektem roku zostało londyńskie muzeum Tate Modern , które zapoczątkowało boom na postindustrialne przestrzenie sztuki. Realizacja stanowi także początek zawrotnej kariery studia Herzog&de Meuron. Warto dodać, że obecnie to najchętniej odwiedzane muzeum sztuki nowoczesnej na świecie. W 2023 r. powitało ok. 4,7 mln gości.

Tytuł budowli 2002 r. magazyn przyznał skoczni narciarskiej Bergisel w Innsbrucku . Był to punkt zwrotny w karierze Zahy Hadid, wybitnej architektki, która zmarła przedwcześnie w 2016 r. To jeden z ciekawszych obiektów tego typu na całym świecie. W Polsce, gdzie skoki zyskały miano zimowego sportu narodowego , możemy tylko pozazdrościć obiektu na takim poziomie.

Budynkiem 2003 r. uznano Walt Disney Concert Hall w Los Angeles autorstwa Franka Gehry’ego. Charakterystyczny gmach stanął w centrum amerykańskiej metropolii. Pomnik dekonstruktywizmu to prawdopodobnie najsłynniejsza realizacja architekta legendy. Nie jest to jedyna przeznaczona dla melomanów budowla w zestawieniu...

Jako obiekt 2009 r. uznano bowiem Murray Grove w Londynie. Budynek mieszkalny, choć nie prezentuje się nadzwyczajnie, zapoczątkował drewnianą rewolucję w architekturze. Wzniesiony prawie w całości z drewna, jest uznawany za punkt zwrotny w niskoemisyjnym budownictwie. Projekt Waugh Thistleton Architects możemy uznać za kolejne potwierdzenie starej zasady: pozory mylą.

Zestawienie zamyka się na ubiegłym roku – tytuł powędrował do paryskiego Grand Palais. To nie pomyłka. Obiekt powstał ponad sto lat temu, na początku XX w. Jednak doceniono metamorfozę, którą przeszedł specjalnie na letnią olimpiadę, gdy skradł show imponującymi wnętrzami. Renowacja jest dziełem Chatillon Architectes. Stanowi wyraz szacunku dla dawnej architektury oraz, co podkreśla magazyn, stoi w kontrze do manii burzenia starego na rzecz nowego. Skąd my to znamy?