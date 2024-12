Nominacja w kategorii Film: Sandra Drzymalska

Rozgłos przyniosły jej pierwszoplanowe role w dramacie psychologicznym „Powrót” Magdaleny Łazarkiewicz i w serialu „Sexify” (Netflix, 2021 r.).

Jedna z najbardziej wszechstronnych aktorek pokolenia 30-latków. Pochodzi z Wejherowa (ur. 1993 r.). Jej mama jest pielęgniarką, tata wykonuje zawód mechanika samochodowego. Od najmłodszych lat brała udział w przedstawieniach i konkursach recytatorskich. Osobą, która wywarła na nią największy wpływ, była babcia Renia, utalentowana krawcowa, sama projektująca stroje. „Miała niesamowitą wrażliwość – wspomina w wywiadach Sandra – jakiś artystyczny rodzaj postrzegania rzeczywistości, który chyba po niej odziedziczyłam”. W 2017 r. ukończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Rozgłos przyniosły jej pierwszoplanowe role w dramacie psychologicznym „Powrót” Magdaleny Łazarkiewicz i w serialu „Sexify” (Netflix, 2021 r.). Za występy w dwóch produkcjach mikrobudżetowych – „Ostatni komers” Dawida Nickela oraz „Każdy ma swoje lato” Tomasza Jurkiewicza – otrzymała wyróżnienie aktorskie na FPFF w Gdyni.

Grała w „Filipie” Michała Kwiecińskiego, polsko-włoskim dramacie nagrodzonym na festiwalu w Wenecji „Sole” Carlo Sironiego, a także w nominowanym do Oscara „IO” Jerzego Skolimowskiego (nominacja do Orłów za najlepszą główną rolę kobiecą). Z jeszcze większym uznaniem spotkała się jej rola w dramacie wojennym podejmującym trudny temat Goralenvolk „Biała odwaga” Marcina Koszałki, w którym wcieliła się w postać nieszczęśliwie zakochanej góralki Bronki, zmuszonej przez rodzinę do zamążpójścia za brata kochanka (nagroda za najlepszą kreację pierwszoplanową w Gdyni).

Aktorka posiada wyjątkową wrażliwość, wielki talent, oryginalną urodę. Zadziwia też intensywnością gry. Gdy podejmuje wyzwania, zdaniem krytyków emocje rozsadzają ekran, również w scenach intymnych. „Dla mnie to nie nagość jest najtrudniejsza, ale właśnie to, że na chwilę musisz zakochać się w drugim człowieku i okazać mu prawdziwą namiętność” – zdradza w wywiadach. Tytułowa rola słynnej biolożki i popularyzatorki nauki w „Simonie Kossak” w reżyserii Adriana Panka to kolejny etap jej aktorskiego rozwoju i wielkie zaskoczenie dla widzów. Swobodą, naturalnością, dziecięcą ufnością podszytą nieprzeciętną inteligencją, pewnością siebie rewelacyjnie oddaje dylematy, a także siłę woli filmowej bohaterki, która walczy o siebie i prawa przyrody, stając się symbolem przemian nie tyle czasu minionego, ile współczesności.

