Nominacja w kategorii Film: Jakub Rużyłło

Wszystko wskazuje jednak na to, że Jakub Rużyłło zostanie zapamiętany przede wszystkim jako scenarzysta filmowy.

Człowiek o wielu twarzach (ur. 1987 r.). Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim, pokerzysta, copywriter, prowadził w stolicy imprezy związane z rapem oraz koncertował w roli hypemana z raperem Flintem. Jako nastolatek zyskał tytuł najlepszego improwizatora w historii polskiego rapowego freestyle’u. Związany był jako dziennikarz z radiową Trójką (prowadził audycję „Tony z betonu”) i Radiem Kampus („Rap sesja”), publikował też w „Polityce”. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostanie zapamiętany przede wszystkim jako scenarzysta filmowy.

Zanim zadebiutował w tej roli, pisząc dla Piotra Domalewskiego i Kaliny Alabrudzińskiej ciepło przyjęty drugi sezon serialu „Sexify”, ćwiczył cięty język i słowne riposty jako rapowy mistrz freestyle’u Muflon. Zaskakująco świeżym owocem współpracy z Łukaszem Sychowiczem i Mateuszem Zimnowłodzkim okazała się ich rodzima adaptacja brytyjskiego sitcomu „The Office”. Jeszcze większym hitem jest serial „1670”, do którego scenariusz Rużyłło napisał już samodzielnie.

Na pomysł mocumentalnego sitcomu osadzonego w realiach Polski szlacheckiej wpadł parę lat temu, ale tekst przeleżał wiele miesięcy w szufladzie, gdyż nikt nie był zainteresowany dziełem, którego akcja toczy się w XVII-wiecznej Polsce. Ostatecznie powstała (dla Netflixa) opowieść o wsi Adamczycha to ośmioodcinkowy serial z wybitnymi kreacjami m.in. Bartłomieja Topy, Katarzyny Herman, Bartosza Gelnera, wyróżniający się nie tylko świetnymi sytuacjami komediowymi, ale także spektakularną stroną wizualną. „Przez wiele lat szlachta w Polsce była synonimem czegoś ważnego. Potem przyszła refleksja, że to materiał bardziej do śmiechu niż do podziwu. I my to wykorzystaliśmy” – tłumaczył ten sukces Jakub Rużyłło, dodając, że nie mieli agendy, jak ten humor ma działać. „Wszystko robiliśmy intuicyjnie, a jedyną naszą troską była jakość”.

Partnerem kategorii FILM jest Województwo Kujawsko-Pomorskie