Nominacja w kategorii Film: Kamila Tarabura

Reżyserka i scenarzystka (ur. 1990 r.). Absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Szkoły Wajdy. Jej debiut „Chodźmy w noc” z 2020 r. o pogrążonej w depresji dziewczynie uciekającej z imprezy urodzinowej zdobył nagrodę dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Triumfował też na kijowskim festiwalu Molodist, gdzie otrzymał Nagrodę Jury Ekumenicznego oraz Wyróżnienie Specjalne Jury. Przełomem okazał się sześcioodcinkowy serial dla Netflixa, zmysłowo i z wyczuciem opisujący moment dorastania nastolatków, w tym dziewczyny w spektrum autyzmu marzącej o studiach reżyserskich. W „Absolutnych debiutantach” krytycy dostrzegli śmiałe nawiązania m.in. do klimatów „Marzycieli”, eksperymentów Godarda oraz kina autorskiego lat 90. Za co wraz ze współscenarzystką Niną Lewandowską Kamila Tarabura otrzymała nominację do Paszportów POLITYKI za 2023 r.

Pochodzi z Rybnika. Filmową pasję dzieliła z przyjacielem z liceum. Kręcili eksperymentalne etiudy, zgłaszali je na amatorskie festiwale, niektóre zdobywały nagrody. Rozterki towarzyszące tamtym wyborom stały się podstawą „Absolutnych debiutantów”. Zawodowe doświadczenie zdobywała także pod okiem doświadczonych twórców. Asystowała m.in. Claire Denis przy „High Life”. Zaangażowana w kampanię społeczną w sprawie uchodźców, wspólnie z Agnieszką Holland zrealizowała spot o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy. Była też drugim reżyserem wielokrotnie nagradzanej „Zielonej granicy”. Pełnometrażowy debiut fabularny Tarabury „Rzeczy niezbędne”, z Dagmarą Domińczyk i Katarzyną Warnke, wygrał w Gdyni konkurs Perspektywy, zdobywając Szafirowe Lwy oraz wyróżnienie za debiut reżyserski. Jest to historia dojrzałej kobiety skrzywdzonej w dzieciństwie przez ojca. Jako ofiara molestowania seksualnego nie potrafi uwolnić się od traum. Inspiracją był głośny reportaż „Mokradełko” Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Krytycy chwalili film za dynamikę psychologiczną, napięcie emocjonalne między postaciami, wielopoziomową narrację i doskonałe kreacje aktorskie.

