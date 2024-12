Nominacja w kategorii Sztuki wizualne: Monika Drożyńska

Kojarzone z domowym zaciszem makatki Drożyńska wyprowadziła w przestrzeń publiczną, nadała im mocno społeczny, emancypacyjny sens.

Należy do elitarnej grupy artystów skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za swą sztukę. Wyrok (naganę oraz grzywnę) otrzymała za potajemne haftowanie na pokrowcach zagłówków w pociągach PKP. To były zazwyczaj fragmenty poezji („pociągi demoluję Tuwimem” – przyznała), niekiedy wyimki z prasy i przemyślenia typu „Kto czuje gniew, a nie działa, szerzy zarazę” czy „Wakacje – prawdziwe doświadczenie nierówności”. Bo haft to znak firmowy artystki. Wprawdzie studiowała grafikę na krakowskiej ASP, a jej pierwszy duży projekt artystyczny dotyczył kwestii relacji społecznych w blokowiskach, ale dość szybko odkryła, że najlepiej czuje się w bardziej – zdawałoby się – staroświeckiej formie domowych robótek.

Monika Drożyńska (ur. 1979 r.) odczarowała haftowanie na kilka sposobów. Po pierwsze, treści utrwalające tradycyjne systemy wartości i społeczne role zastąpiła tekstami prowokującymi, skłaniającymi do przemyśleń i przewartościowań. Zamiast „każda żona tym się chlubi, że gotuje, co mąż lubi” pojawiły się hasła o zabarwieniu feministycznym, odnoszące się do społecznej sprawiedliwości, podejmujące tematy związane z migracjami, społecznym wyobcowaniem itd. Jej prace skupiają się na obecności języka w przestrzeni publicznej, stąd częste sięganie po cytaty z mediów, reklam, haseł na manifestacjach, nielegalnego graffiti.

Po drugie, kojarzone z domowym zaciszem makatki Drożyńska wyprowadziła w przestrzeń publiczną, nadała im mocno społeczny, emancypacyjny sens. „Haftowanie traktuję jako działalność polityczną” – deklarowała. Projekt „Wyhaftuj się” realizowała w możliwie najbardziej inkluzywny sposób, zapraszając do niego ludzi na ulicach miast w Polsce i za granicą. Stworzyła też Szkołę Haftu dla Pań i Panów „Złote Rączki”. Czynność, która historycznie kojarzyła się z harmonią, wyciszeniem, akceptacją, uczyniła narzędziem niezgody, wyładowania frustracji, buntu, oporu. Bez wątpienia oryginalnie i autentycznie poszerza pole sztuki o nieoczekiwany fragment kulturowy, uważany dotychczas za bardzo odległy od artystycznego świata. Za pomocą swojej sztuki artystka często angażowała się w różne przedsięwzięcia społeczne. Walczyła np. o zachowanie osiedlowego domu kultury, szyjąc i haftując namiot mający być jego symbolicznym substytutem.

