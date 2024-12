Nominacja w kategorii Sztuki wizualne: Daniel Kotowski

Kotowski w swej twórczości wykorzystuje fotografię, filmy wideo, instalacje i obiekty, ale głównym środkiem artystycznego wyrazu pozostaje performans.

Po raz pierwszy w historii Paszportów POLITYKI nominację otrzymał twórca głuchy. A jednak jego artystyczny głos okazał się na tyle głośny, wyrazisty i oryginalny, że znalazł uznanie wśród nominujących. Urodzony w 1993 r. Daniel Kotowski licencjat uzyskał na wydziale architektury wnętrz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a następnie tytuł magistra architektury wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie jest doktorantem na ASP w Gdańsku.

Kotowski w swej twórczości wykorzystuje fotografię, filmy wideo, instalacje i obiekty, ale głównym środkiem artystycznego wyrazu pozostaje performans. Służy mu do poznawania i ujawniania relacji na styku dwóch społeczności, które sam nazywa „światem kompletnych i niekompletnych”. Co ciekawe, w swych projektach posługuje się nie językiem migowym, ale mową. „Słyszący oczekują nierzadko, żebym używał mowy. Ale w momencie, gdy się staram i mówię, to im się to nie podoba, a niekiedy wręcz twierdzą, że nie mam szacunku do nich i do mowy. Głusi uważają z kolei, że nie powinienem używać mowy, bo występuję niejako w ich imieniu i można pomyśleć, że się z nich wyśmiewam” – tłumaczył. Na przykład w wideoperformansie „Czytam na głos” odczytywał tekst hymnu Polski.

Przed dwoma laty artysta przygotował spektakl „Rytuał miłosny”. Stworzył jego koncepcję, kostium i scenografię oraz wyreżyserował. O prezentowanym w Komunie Warszawa projekcie pisał: „Chcemy być głośno o naszych doświadczeniach. Chcemy być głośno o naszych relacjach. Chcemy być głośno o naszym języku, o naszej komunikacji, o naszej wspólnocie, o naszej miłości”. Poza tym Kotowski współpracuje jako edukator z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Artystyczne działania Kotowskiego otwierają nową perspektywę poznawczą i emocjonalną, pozwalającą zrozumieć wrażliwość i problemy tej grupy społecznej.

