Nominacja w kategorii Sztuki wizualne: Ala Savashevich

W swojej sztuce łączy w sposób oryginalny osobiste doświadczenia wyniesione z życia na Białorusi z szerszymi refleksjami odnoszącymi się do funkcjonowania opresyjnych systemów.

Jej praca „Poza. Pozycja. Sposób” zrobiła parę lat temu prawdziwą furorę na Warsaw Gallery Weekend, a cała prezentacja wybrana została na najlepszą ekspozycję festiwalu. Była to wykonana ze stali para kobiecych szpilek, w których metalowe obcasy – w kształcie rosyjskiej gwiazdy – przebijały się przez podeszwy i wbijały w pięty, sprawiając ból i uniemożliwiając chodzenie. To dzieło wyraźnie nawiązywało do życiowych doświadczeń i rodzinnego bagażu kulturowego artystki. Pochodzi ona bowiem, podobnie jak laureatka Paszportu POLITYKI sprzed trzech lat Jana Shostak, z Białorusi. Urodziła się w Stolinie (w 1989 r.), rozpoczęła studia w Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki w Mińsku, a kontynuowała je już w Polsce na ASP we Wrocławiu, gdzie mieszka do dziś. Obecnie jest doktorantką na ASP w Krakowie.

Ala Savashevich uprawia fotografię, wideo-art, performans, ale jej podstawowym środkiem artystycznego przekazu pozostają rzeźba i instalacja. W swojej sztuce łączy w sposób oryginalny osobiste doświadczenia wyniesione z życia na Białorusi z szerszymi refleksjami odnoszącymi się do funkcjonowania opresyjnych systemów. Zarówno tych politycznych, związanych z autorytarną władzą, jak i tych społecznych, związanych np. z systemem patriarchalnym.

Lista zagadnień, które Savashevich podejmuje w swojej twórczości, jest długa: przemoc, wyzysk, presja norm obyczajowych, mechanizmy zniewolenia z jednej strony, a wolność, sprawczość, solidarność z drugiej. W 2024 r. artystka uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, w tym w głośnej panoramie polskiej sztuki feministycznej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Rok zaczęła ekspozycją „Broń i chroń” (Wrocław) podejmującą kwestie oczekiwań społecznych wobec kobiet w środowiskach patriarchalnych. Kończy zaś wystawą „The Rite of Fall” w krakowskiej Cricotece. To dokamerowy performans inspirowany „Świętem wiosny” Igora Strawińskiego. „Wiosna” zastąpiona została jednak przez słowo „fall” oznaczające „jesień” – ale też „upadek” – a całość nawiązuje do władzy dyktatorskiej.

Partnerem kategorii SZTUKI WIZUALNE jest KRUK SA