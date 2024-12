Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Daria ze Śląska

Jej piosenki bardzo dobrze wpisują się w nową falę rodzimego indie popu, która ma charakter wyraźnie kobiecy.

Można powiedzieć, że Daria (właściwie: Daria Ryczek-Zając) pochodzi z samego serca Śląska, bo urodziła się w 1990 r. w Giszowcu, słynnej górniczej dzielnicy Katowic. Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim, a jej kariera muzyczna zaczęła się od udziału w telewizyjnym programie „Must Be The Music”, gdzie wystąpiła z Michałem Wajdzikiem-Radziejowskim w triphopowym duecie The Party is Over. Krótko później nawiązała współpracę z Agatą Trafalską, współautorką tekstów m.in. Korteza i Ani Dąbrowskiej. W 2022 r. wzięła udział w trasie koncertowej Korteza oraz w festiwalu Męskie Granie. Występy te spotkały się z entuzjastycznymi komentarzami dziennikarzy, a w kolejnym roku ukazał się debiutancki album Darii „Tu była”. Płyta, wydana przez Jazzboy Records, utrzymana jest w melancholijnych klimatach, ale w jej recenzji w POLITYCE można było przeczytać, że „wychodzi poza konwencjonalną melancholię, co podkreśla także charakter kompozycji, sposób śpiewania, aranżacje. To brzmi jak świadectwo depresji, tyle że opisane w języku poezji”. Album został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, a teksty Darii, choćby te do piosenek „Chinatown” czy „Dziewczyna z tatuażem”, mają walory literackie i korespondują z muzycznym charakterem utworów.

Wydany w 2024 r. album „Na południu bez zmian” to kolejny krok w tę samą stronę. Daria pozostała tu wierna mrocznym klimatom (czyżby wciąż działał wpływ dawnych fascynacji trip-hopem?), ale w uważniejszym odbiorze zauważamy jeszcze lepsze opanowanie warsztatu wokalnego, uwypuklającego naturalną delikatność głosu. Jej piosenki bardzo dobrze wpisują się w nową falę rodzimego indie popu, która ma charakter wyraźnie kobiecy. Bovska, Wolska, Kaśka Sochacka, Pola Rise, a wraz z nimi Daria ze Śląska wyznaczają ciekawy szlak tej ekspansji. Chyba nieprzypadkowo Daria zaprosiła na swoją najnowszą płytę raperów: można odnieść wrażenie, że dzięki temu tym wyraźniejsza stała się subtelność jej własnej ekspresji, bardzo dziewczęca, dodatkowo podkreślająca poezję tekstów. To jest wspólna cecha twórczości wymienionych artystek, choć Daria, tak jak każda z nich, pozostaje niepowtarzalna i oryginalna.