Nominacja w kategorii Muzyka popularna: Kuba Więcek

Wszedł na polską scenę muzyczną młodo i szybko. W roku 2017 w środowisku jazzowym mówiło się głównie o nim – zdolnym, świetnie wykształconym w Amsterdamie i Kopenhadze saksofoniście, który jako lider nowego tria zadebiutował w reaktywowanej serii Polish Jazz, a później za ten debiut odebrał Fryderyka. Kolejnych siedem lat w polskiej muzyce w ogóle trudno sobie wyobrazić bez Kuby Więcka. Jego trio ciągle działało – drugi album „Multi-Tasking” został płytą roku w rankingu POLITYKI, ale sam Więcek miał już na koncie występy z innymi liderami młodego jazzowego pokolenia: Emilem Miszkiem, Kamilem Piotrowiczem i Franciszkiem Pospieszalskim. Poszerzał też paletę stylistyczną: nagrał z Pauliną Przybysz wspólny album „Kwiateczki” – do „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego. Wspólnie z pianistą Piotrem Orzechowskim stworzył „Themes of Dracula” – swoiste przedłużenie życia muzyki, którą Wojciech Kilar napisał do filmu Francisa Forda Coppoli. Wszedł też na ścieżkę producenta hiphopowego – współpracował z raperami Kozą, Tym Typem Mesem i Miłym ATZ. Jazz stał się dla pochodzącego z Rybnika (ur. 1994 r.) muzyka tylko jedną z dziedzin.

„Przez ostatnie lata świat dla mnie szybował, co chwila zmieniały się moje zainteresowania, skakałem po różnych muzycznych sytuacjach jak z kwiatka na kwiatek” – mówił Więcek w podkaście POLITYKI. I wydaje się, że wszystko to zmieniło pojawienie się pod koniec 2023 r. formacji Hoshii (z japońskiego: pragnąć), jego nowego stałego zespołu. Ten połączył różne wątki w autorską całość – szkice kompozycji powstawały na komputerze, niczym beaty hiphopowe, ale później materializowały się w wersjach pełnych życia dzięki zespołowi złożonemu z mocnych osobowości: Grzegorza Tarwida na instrumentach klawiszowych, basisty Maxa Muchy i perkusisty Miłosza Berdzika. Sam lider – i kompozytor utworów – narzucił sobie ograniczenia, chcąc pisać nieco prościej, a przy swoim darze wymyślania melodii trochę jednak się powściągnąć, by tworzyć motywy, które zarazem nie znudzą się po minucie i których można będzie słuchać w tle. „Zawsze miałem problem z moim ADHD, najchętniej w moich kompozycjach co 20 sekund zmieniałbym motyw, robił jak najwięcej skomplikowanych rzeczy”. Kierunek się zmienił, ale energia i świeżość pozostały.