Nominacja w kategorii Kultura cyfrowa: Critical Hit Games

„Nobody Wants to Die”, gra narracyjna w konwencji thrillera noir autorstwa wrocławskiego studia Critical Hit Games, zyskała powszechne uznanie na świecie.

Nieczęsto się zdarza, żeby debiutancka, a przy tym ambitna gra stworzona przez niewielki zespół bez wielkiej machiny marketingowej zyskała powszechne uznanie w świecie. Grze narracyjnej w konwencji thrillera noir „Nobody Wants to Die” autorstwa wrocławskiego studia Critical Hit Games ta sztuka się udała. Akcja rozgrywa się w 2329 r., ale konwencja artystyczna, oparta na retrofuturyzmie, przywodzi na myśl z jednej strony filmowy klasyk Ridleya Scotta „Blade Runner”, a z drugiej – czarne kryminały Dashiela Hammetta z lat 30. XX w. W postaci protagonisty gry, detektywa Jamesa Karry, można zresztą odnaleźć rysy Sama Spade’a z „Sokoła maltańskiego” w pamiętnej kreacji Humphreya Bogarta, koniecznie w prochowcu i fedorze. Śledztwo, które Karra prowadzi, jest pretekstem do stawiania jak najbardziej poważnych pytań o – jak deklarują autorzy – „moralność, transhumanizm, granice ludzkiego życia i prawdziwą cenę nieśmiertelności” – w przedstawionym świecie można bowiem unikać śmierci, transferując świadomość do kolejnego ciała.

Ta historia nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie talent i determinacja kolegów ze szkolnej ławy, Grzegorza Golenia (game director i CEO Critical Hit Games) oraz Andrzeja Marszałka (art director Critical Hit Games), którzy od dziecka marzyli o tworzeniu gier. Gdy w 2018 r. zaczęli rozwijać prototyp pierwszej wirtualnej przygody, mieli już doświadczenie wyniesione z pracy m.in. dla Can’t Stop Games i Fuero Games (Goleń), a także Avalanche Studios, CD Projekt RED, Techland i Platige Image (Marszałek). Pionierski prototyp ostatecznie wyrzucili do kosza, ale wspólna praca zaowocowała wizją gry, którą mieli razem zrobić. W 2020 r. założyli we Wrocławiu studio Critical Hit Games, w którym dziś pracuje ponad 20 osób. Trzecim filarem zespołu w pracy nad „Nobody Wants to Die” jest Artur Jaskólski (Game Producer), weteran z ponad 25-letnim doświadczeniem. Projektował i zarządzał m.in. takimi produkcjami, jak „Mimesis Online”, „The Roots: Gates of Chaos” (Tannhauser Gate), „Tanadu”, „Pirates Saga” (Can’t Stop Games), a także grami na platformy przeglądarkowe, PC, konsole i urządzenia mobilne.

