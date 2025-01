Paszporty POLITYKI: oto nasi laureaci! Nie boją się, inspirują, znajdują siłę w słabości

Portretując osoby jednocześnie kruche i zdeterminowane, by stawić czoło traumatycznej przeszłości, dają nadzieję i inspirują. To właśnie łączy laureatów i laureatki 32. edycji Paszportów POLITYKI.

Paszporty POLITYKI 2024: laureatki i laureaci

FILM: Kamila Tarabura

SCENA: Wojciech Grudziński

KSIĄŻKA: Jul Łyskawa

SZTUKI WIZUALNE: Monika Drożyńska

MUZYKA POWAŻNA: Gabriela Legun

MUZYKA POPULARNA: Kuba Więcek

KULTURA CYFROWA: North Atlantic Fella Organization

PASZPORT CZYTELNIKÓW: Sandra Drzymalska

KREATOR KULTURY: Marek Koterski

Paszporty POLITYKI. Gatunki, konwencje, emocje

Ostatnie lata nie były łatwe, także w kulturze. Świat staje się coraz mniej przyjaznym miejscem do życia i tworzenia, łatwo się dziś poddać apokaliptycznym nastrojom. Tym bardziej warto więc docenić artystów i artystki, którzy z apatią i zwątpieniem walczą. Nie uciekają przy tym od trudnych kwestii, ale szukają dla nich nieszablonowych, a czasem brawurowych rozwiązań, świeżego podejścia, oryginalnych perspektyw, nie boją się humoru, kompromitacji, w słabości znajdują siłę.

To właśnie łączy laureatów i laureatki 32. edycji Paszportów POLITYKI. Portretując osoby jednocześnie kruche i zdeterminowane, by stawić czoło traumatycznej przeszłości, dają nadzieję i inspirują. Łącząc temat queerowej przeszłości polskiej kultury z formą seansu spirytystycznego i oberkiem – zaskakują i porywają (nie tylko do tańca). W powieściach oddają głos przyrodzie i ożywiają przedmioty, by z tej nieoczywistej perspektywy zadawać pytania o człowieczeństwo i rolę sztuki. Uprawiają partyzantkę hafciarską, ukradkiem wyszywając dające do myślenia hasła i sentencje w najmniej oczekiwanych miejscach, jak zagłówki i zasłonki w pociągach. Warto rozglądać się uważnie podczas podróży.

Łączą gatunki, konwencje, emocje i publiczności, pokazując, że nic nie działa tak dobrze, jak jazzowy saksofon z hiphopową frazą podczas niezobowiązującej, przyjacielskiej sesji w klubie. A z rosyjskim najeźdźcą można skutecznie walczyć na froncie ideologicznym także przy pomocy memów i błyskotliwego humoru. A skoro artyści się nie poddają, może i my nie powinniśmy.