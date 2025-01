Książka: Jul Łyskawa laureatem Paszportu POLITYKI

Za największe zaskoczenie literackie roku, za odwagę i szerokie horyzonty, za śmiech i wzruszenie.

Jul Łyskawa (ur. 1984 r.) – absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik Czarnych Warsztatów Pisania Prozą oraz finalista projektów wydawniczych festiwali Stacja Literatura (2018, 2020 r.) i TransPort Literacki (2022 r.).

Publikował krótką prozę w branżowej prasie, pracuje jako redaktor i tłumacz związany z rynkiem literatury dziecięcej. „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” (Wydawnictwo Czarne), debiutancka powieść, nad którą pracował osiem lat, zaskoczyła rozmachem i pisarską dojrzałością.

To trzymająca w napięciu, pełna humoru, a zarazem zadająca całkiem poważne pytania (o działanie sztuki, o granice człowieczeństwa i o to, czy ludzkość w ogóle może się zmieniać) wielowątkowa saga. Rozgrywa się w amerykańskim miasteczku przypominającym Twin Peaks, łączy rozmaite konwencje literackie i nie przypomina niczego, co w Polsce ostatnio pisano.

Ponadto nominowane były: Marta Hermanowicz i Joanna Wilengowska.