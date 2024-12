Nominacja w kategorii Książka: Marta Hermanowicz

Hermanowicz opowiada historię, która była udziałem wielu rodzin, ale robi to tak, że z każdą stroną coraz bardziej zagarnia czytelników obłędny rytm.

Jest pisarką zawodowo związaną z branżą reklamową. Jej nominowany do Paszportu POLITYKI debiut powieściowy „Koniec” (wydawnictwo ArtRage) to książka częściowo oparta na historii rodzinnej o wywózce, tułaczce i powrocie do Polski. Przenikają się w niej dwie postaci – Malwinie śnią się sny jej babki, wnuczka bawi się swoimi umarłymi, których ukrywa w szafie. Dom stoi przy ulicy Koniec 10 w miejscowości Nowa Sól, wszystko jest tu poniemieckie i poradzieckie jednocześnie. W tej rodzinie milczy się o wielu sprawach z nadzieją, że one znikną. Tymczasem przeszłość wciąga w szaleńczy wir. Hermanowicz opowiada historię, która była udziałem wielu rodzin, ale robi to tak, że z każdą stroną coraz bardziej zagarnia czytelników obłędny rytm. Udało jej się znaleźć język, żeby opowiedzieć obcowanie z duchami przeszłości. Jak napisał Piotr Siemion: „»Koniec« to najbardziej dojmująca powieść naszych nowych lat dwudziestych”.

Marta Hermanowicz (ur. 1982) ukończyła politologię na Uniwersytecie Szczecińskim, a także Szkołę Filozoficzną Tadeusza Gadacza oraz historię sztuki w ISP PAN i Collegium Civitas. Została laureatką nagrody głównej 11. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania (2015 r.) oraz zwyciężczynią konkursu literackiego „Nic nie jest tym, czym jest” organizowanego w ramach Festiwalu Góry Literatury (2020 r.). Jej teksty były publikowane w „Twórczości”, „Piśmie”, „Czasie Literatury”, „Fabulariach” oraz tygodniku POLITYKA. „Koniec” trafił do katalogu Instytutu Książki New Books from Poland, promującego polską literaturę za granicą. Autorka została również uczestniczką prestiżowego programu CELA (Connecting Emerging Literary Artists), który łączy pisarzy i pisarki z tłumaczami i tłumaczkami z wielu europejskich krajów.

