Północ w południe, czyli Norwegia bez tajemnic

Zmęczeni upałami i suszą potrzebujemy wytchnienia. Wiatru smagającego policzki, soczystej zieleni przed oczami, niebieskiego nieba. Przyroda na północy Europy nie ma sobie równych, a występujące na niebie zjawiska, które wielu nazywa cudami, można zobaczyć tylko tutaj.

Dwa oblicza Norwegii Norwegia niewątpliwie daje przyjezdnym ukojenie od kilkudziesięciostopniowych upałów. To tu, na stokach gór, można zobaczyć pasące się owce, usłyszeć szum wodospadów i poobserwować w rybackich wioskach niespieszne życie lokalnych mieszkańców. Majestatyczne fiordy, rzeźbione w lodowcu góry czy skalne wodospady są do tego tłem, które zachwyca. Niemniej uroku mają tamtejsze miasta. Uczestnicy wyprawy organizowanej przez biuro Podróży Albatros zyskują możliwość, by na własne oczy podziwiać dwa oblicza Norwegii: surową i urzekającą przyrodę – niezwykłe wodospady i fiordy z kultową już „Drogą Trolli” nie tylko od strony lądu, ale i morza (podczas specjalnego rejsu z Gudvangen do Flåm), ale też urokliwe miasta i miasteczka – m.in. Bergen ze słynną dzielnicą Bryggen, w której dominują wysokie, kolorowe kamieniczki oraz Oslo - okazałą stolicę kraju z reprezentacyjną ulicą Karl Johan i największym miejskim parkiem - Frognerparken.

Lofoty i dzień polarny na Przylądku Północnym Przyroda na północy Norwegii zachwyca swoim bezkresem i dzikością. Czym dalej w górę mapy, tym ciekawiej. Biuro podróży Albatros organizuje wyprawę do najdalej położonych na północ zakątków Norwegii. Rozległe krajobrazy, w których dominują skaliste, gdzieniegdzie ośnieżona fiordy, zanurzone w granatowej toni Oceanu Atlantyckiego, poprzecinane rybackimi wioskami, potrafią zachwycić. W letnich miesiącach słońce ponad linią horyzontu utrzymuje się tu przez całą dobę. Zanim jednak będziemy podziwiać dzień polarny na Przylądku Północnym, odwiedzimy Lofoty. Ten rozciągnięty na 112 kilometrach archipelag na Morzu Norweskim słynie ze stromych skalnych ścian pochodzenia wulkanicznego. Wizyty w wioskach rybackich: Å, Ramberg Strand i Stamsund to okazja do poznania wielowiekowej kultury Samów oraz rdzennych społeczności rybaków. Morskie safari w okolicach Vesterålen to zaś niecodzienna szansa na obserwację żyjących w naturalnym środowisku wielorybów.

Na tropie polarnej zorzy Niemal każda osoba wyprawiająca się zimą na Północ Europy pragnie zobaczyć zorzę polarną. To jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk natury. Zimą pogoda jest stabilna, a niebo przejrzyste. Miasteczko Tromsø słynie ze świetnych warunków do nocnej obserwacji nieba, dlatego uczestnicy wycieczki z biura podróży Albatros spędzą tam aż 4 noce. W ciągu dnia w samym mieście warto odwiedzić m.in. Katedrę Arktyczną i Muzeum Polarne. Do Tromsø turyści docierają statkiem komfortowej linii Hurtigruten, na którym mogą korzystać m.in. z restauracji, piekarni, lodziarni, sklepu, sauny, sali fitness, a nawet umieszczonej na pokładzie wanny z hydromasażem. Dodatkowymi atrakcjami będą rejs po archipelagu Lofotów, wyprawa psim zaprzęgiem, a także eksploracja krańca wyspy, na którym znajduje się Sommarøy (podobno widok polarnej zorzy w tym właśnie miejscu nie ma sobie równych). Biuro przygotowało też opcję wykupienia rejsu z obserwacją wielorybów oraz morskich orłów w ich naturalnym środowisku.