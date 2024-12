Solorzów wojna domowa. Miliarder zrobił ruch, którego teraz żałuje, dzieci się rewanżują?

Sądy w Liechtensteinie i na Cyprze odebrały mu kluczowe uprawnienia. Czy wojna o Polsat i inne aktywa zrujnuje jedno z największych polskich imperiów?

Wojna domowa u Solorzów rozkręca się na dobre. Po kilku taktycznych zwycięstwach ojca i jego najnowszej żony, czyli Justyny Kulki, w trakcie których synowie, czyli Tobias Solorz i Piotr Żak, zostali pozbawieni stanowisk w ZE PAK SA, Grupie Polsat Plus, Polkomtelu i Netii, przyszedł czas na rewanż dzieci. I być może ich sukces będzie większy niż ten, który osiągnął ojciec. Sąd w Liechtensteinie uznał, że spór ojca z dziećmi (wraz z synami zaangażowana jest też córka) o prawo do zarządzania rodzinnym koncernem wymaga, by przed ostatecznym rozstrzygnięciem nad sytuacją w biznesie czuwał ustanowiony przez sąd kurator. W Liechtensteinie zarejestrowane są rodzinne fundacje TiVi i Solkomtel, poprzez które Solorz zarządza swoimi polskimi spółkami.

Rewanż w Liechtensteinie

To właśnie tam 2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz zrobił ruch, którego dzisiaj żałuje – notarialnie przekazał dzieciom współkontrolę nad swoim imperium. Wkrótce doszedł do wniosku, że popełnił błąd, i postanowił sprawę odkręcić, ale jego decyzja była nieodwoływalna, co – jak twierdzą dzieci – wynika z aktu notarialnego. Już na starcie postępowania, które wytoczył ojciec, sądy przyznały im rację i zadecydowały o zabezpieczeniu ich interesów do czasu zakończenia sporu.

Takie wyroki zapadły już w Liechtensteinie, gdzie ostatnio sąd – jak ustalił Onet – zawiesił prawo Solorza do powoływania członków organów zarządzających fundacjami, zabronił wydawania im poleceń oraz zatwierdzania uchwał pod rygorem nieważności. Teraz o wszystkim ma decydować kurator z Liechtensteinu, po konsultacji z reprezentującym Solorza krakowskim prawnikiem dr. Tomaszem Szelągiem oraz reprezentującą dzieci Katarzyną Tomczak. Podobnie niekorzystne dla biznesmena decyzje wydał sąd z cypryjskiego Limassol – drugiej ojczyzny biznesmena, gdzie ma on także zarejestrowane fundacje. Teraz „nie może podejmować decyzji wpływających na strukturę własnościową i zarządczą szeregu polskich spółek z Grupy Polsat” – donosi Onet.

Komu kibicować? Nie wiadomo

Wszystko to zapowiada długotrwały spór, o ile oczywiście w międzyczasie Zygmunt Solorz nie dogada się z dziećmi. W przeszłości toczył wieloletnie wojny sądowe, ale nigdy z członkami własnej rodziny. Na dodatek dzieci są wspierane przez mecenasa Pawła Rymarza, a to adwokat z olbrzymim doświadczeniem w wielkim biznesie, który zna dobrze interesy Solorza. Dla spółek ta wojna może okazać się wyniszczająca, bo już teraz pojawiły się wątpliwości co do decyzji o odwołaniu synów z zarządów i rad nadzorczych.

Czy były legalne? To może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego, gdy nad całością spraw będzie czuwał urzędnik sądowy z Liechtensteinu. Akcjonariusze spółek, z których kluczowe są spółkami publicznymi (np. Grupa Polsat, ZE PAK), mogą się obawiać o los swoich inwestycji miotanych sporami rodzinnymi. I nawet nie wiadomo, komu kibicować, bo synowie Zygmunta Solorza na razie nie pokazali się jako sprawni biznesmeni i nie ma pewności, czego moglibyśmy spodziewać się po ich sposobie zarządzania. Talenty biznesowe nie są dziedziczne, a proces praktycznej nauki dzieci przez ojca został dość niespodziewanie przerwany – najpierw jego chorobą, a potem nieszczęsną decyzją, która stała się przyczyną wojny.

Obajtek prezesem TVN?

Czy uda się ten spór jakoś szybko i bezboleśnie rozwiązać? Z punktu widzenia polskiej gospodarki byłoby to bardzo potrzebne, bo Solorzowe imperium ulokowane jest w miejscach strategicznych: telewizja – telekomunikacja – energetyka. Zwłaszcza że nad Polską wisi kolejne biznesowe wydarzenie o trudnych do przewidzenia konsekwencjach: sprzedaż telewizji TVN. Od dawna powtarzana jest informacja, że Amerykanie zamierzają sprzedać stację pewnemu węgierskiemu biznesmenowi, przyjacielowi Viktora Orbána. Niektórzy żartują, że następnym prezesem TVN będzie bywający w Budapeszcie Daniel Obajtek (odpukać!). Może się tak zdarzyć, że dwaj najwięksi prywatni gracze polskiego rynku TV – Polsat i TVN – zmienią właścicieli, co wywoła trudne do przewidzenia zmiany na całym rynku medialnym. Już tylko z tego powodu dobrze byłoby, gdyby Polsat utrzymał się na powierzchni nawet pod kontrolą Wiesława Walendziaka, którego Solorz wstawił niedawno do zarządu.

Wszystkie wojny domowe są bezwzględne, bo napompowane emocjami. A tych w tym konflikcie nie brakuje i będzie przybywać. Dlatego to (plus choroba biznesmena) może jednak doprowadzić do rozpadu jego imperium.