Historyczna wymiana więźniów. Świątek walczy o brąz. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Historyczna wymiana więźniów w Ankarze; Iga Świątek walczy o brąz na olimpiadzie w Paryżu; Taylor Swift zagrała pierwszy koncert w Polsce, przed nią jeszcze dwa; Przemysław Babiarz wraca do pracy w TVP; 80. rocznica powstania warszawskiego.

1. Wielka operacja wymiany więźniów

Do akcji wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i krajami Zachodu doszło w czwartek w tureckiej Ankarze. Chodzi w sumie o 24 osadzonych z siedmiu krajów, szczegóły są owiane tajemnicą. W Rosji byli przetrzymywani m.in. Evan Gershkovich (skazany na 16 lat za domniemane szpiegostwo), Paul Whelan (ten sam zarzut i wymiar kary), Ilja Jaszyn (rosyjski opozycjonista), Władimir Kara-Murza (opozycjonista, który znajdzie schronienie w USA), dziennikarka Radia Swoboda Ałsu Kurmaszewa i współpracownicy Aleksieja Nawalnego: Lilia Chanyszewa, Ksenia Fadejewa i Wadym Ostanin. Polska wypuściła na wolność agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa. Niemcy zwolniły skazanego za morderstwo pułkownika FSB Wadima Krasikowa. Do Niemiec z kolei z Białorusi wróci Rico Krieger (skazany na śmierć i ułaskawiony przez Łukaszenkę), tutaj trafią też 71-letni rosyjski opozycjonista Oleg Orłow i Aleksandra Skoczylenko, która w rosyjskich supermarketach zaklejała ceny apelem o zakończenie wojny w Ukrainie.

Paweł Rubcow, którego Polska przekazała Rosjanom, został ujęty 27 lutego 2022 r., tuż po wybuchu wojny, na granicy polsko-ukraińskiej. Podawał się wtedy za hiszpańskiego dziennikarza i przedstawiał jako Pablo Gonzales.

„Wymiana obejmująca 24 więźniów odsiadujących wyroki w siedmiu krajach jest największą taką operacją od czasu zimnej wojny”, komentował doradca ds. bezpieczeństwa w Białym Domu Jake Sullivan.„To potężny przykład na to, że nasi przyjaciele i sojusznicy są ważni, dowód, dlaczego ich potrzebujemy. Przyjaciele, którym można ufać, z którymi można współpracować, zwłaszcza w takich chwilach jak ta”, mówił prezydent USA Joe Biden. Premier Donald Tusk podsumował z kolei na X: „Właśnie zakończyła się operacja wymiany więźniów, dzięki której Rosję opuścili bohaterowie rosyjskiej opozycji oraz obywatele państw NATO, przetrzymywani w Rosji. Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu naszego państwa. Dziękuję Prezydentowi i służbom za wzorową współpracę”.

2. Iga Świątek zawalczy o brąz

Iga Świątek w czwartek przegrała swój półfinałowy mecz olimpijski, więc straciła szansę na srebrny albo złoty medal. Chinka Qinwen Zheng grała pewniej i rzadziej się myliła, dobrze serwowała. Iga pierwszy serwis gubiła, zawodził bekhend, wyrzucała piłkę na out. Pierwszy set Polka przegrała 2:6. W drugim prowadziła 4:0, ale dała się dogonić i pokonać. Sporo ją to spotkanie kosztowało, w wywiadach pomeczowych nie kryła poruszenia i rozczarowania. Nic dziwnego – presja jest i była olbrzymia. „Prawie wszyscy zawieszali złoty medal na szyi Polki na długo przed pierwszą wymianą piłek. Ciężar okazał się nieznośnie ciężki”, pisze Krzysztof Matlak.

Złota nie będzie, nadal są szanse na brąz. O trzecie miejsce na podium walczą tenisistki, które odpadły na etapie półfinału: Iga zmierzy się ze Słowaczką Anną Karolíną Schmiedlovą, sensacją paryskich igrzysk (pokonała po drodze m.in. Jasmine Paolini, Barborę Krejčíkovą i Haddad Maię). Schmiedlova uległa Chorwatce Donnie Vekić, która powalczy o złoto z Chinką w sobotę.

Świątek i Schmiedlova wyjdą na kort po półfinałowym meczu singlistów, który odbędzie się o 13:30, czyli najpewniej w okolicach 15:30–16.

3. Taylor Swift i swifties w Warszawie

Taylor Swift, dziś największa na świecie gwiazda muzyki pop, przyleciała do Polski na trzy koncerty. Stadion Narodowy w Warszawie widowiska takiego rozmachu jeszcze nie organizował, a stolica nie gościła tylu zagranicznych gości. Na naszych łamach logistyczne kulisy zdradza Marcin Piątek: „Okazję do zarobku zwietrzyli i wykorzystali przede wszystkim hotelarze. Już kilka miesięcy temu było głośno o tym, że w związku z wydarzeniami ceny noclegów horrendalnie podrożały i że została tylko garstka miejsc: kosmicznie drogich albo położonych na peryferiach stolicy”. Fanom z Ameryki i tak się opłaci – w USA bilety na koncerty są często sporo droższe.

Koncert 1 sierpnia zbiegł się z obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Na stadionowych telebimach w godzinę „W” wyświetlano polskie flagi. „Powstanie skończyło się 80 lat temu. Nie ma nic zdrożnego w tym, że w rocznicę zrywu na swoim koncercie zaśpiewa w Warszawie światowa królowa muzyki rozrywkowej. To znak demokratycznej normalności: stolica może obchodzić rocznicę, a młodzież cieszyć się gwiazdą i też celebrować patriotyzm, jeśli zechce” – pisze publicysta „Polityki” Adam Szostkiewicz.

4. Przemysław Babiarz wraca do TVP

Sprawą odsunięcia Przemysława Babiarza od komentowania Igrzysk Olimpijskich w Paryżu polska opinia publiczna żyła od kilku dni. W czwartek TVP wydała „ostateczny” komunikat i przywróciła reportera do pracy. Decyzja zapadła po spotkaniu Babiarza z dyrektorem generalnym TVP Tomaszem Sygutem i szefem TVP Sport Jakubem Kwiatkowskim. W komunikacie czytamy: „w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Telewizji Polskiej Tomasza Syguta oraz dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego z Przemysławem Babiarzem. W wyniku przeprowadzonych rozmów, na wniosek dyrektora TVP Sport, Tomasz Sygut cofnął zawieszenie komentatora w relacjonowaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Strony wspólnie ustaliły, że fundamentalną regułą obiektywizmu i etyki dziennikarskiej jest oddzielenie informacji od subiektywnego komentarza. Obowiązuje to każdego reportera, prezentera czy komentatora”.

Przemysław Babiarz chwyci za mikrofon w piątek – skomentuje zawody lekkoatletyczne. „Być może jest to nauczka, że ludzi, którzy kolaborują z antydemokratyczną władzą, należy jednak pozbywać się z mediów publicznych, zamiast okazywać wielkoduszność, z której ostatecznie niewiele wychodzi. W każdym razie, jeśli TVP chciała się pozbyć Babiarza i niejako ukarać go za oportunizm i kolaborację z Kurskim i PiS, to wybrała zły i nieprzekonujący pretekst”, komentuje na Polityka.pl Jan Hartman.

5. 80 lat temu wybuchło powstanie warszawskie

1 sierpnia minęło 80 lat od powstańczego zrywu, który do dziś budzi wielkie emocje i jest różnie oceniany. W czasie rocznicowych obchodów premier Donald Tusk wspólnie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim ogłosił, że Muzeum Powstania Warszawskiego otrzyma 100 mln zł dofinansowania na rozbudowę. „Jest bezcenne – mówił Tusk o tej placówce. – Pamięć jest bezcenna, hołd, który się należy w sposób oczywisty, jest także bezcenny w tworzeniu lepszej historii”. Decyzja o przyznaniu środków zapadła na wniosek dyrektora muzeum Jana Ołdakowskiego i Rafała Trzaskowskiego w porozumieniu z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Rozbudowa placówki to element przygotowań do obchodów setnej rocznicy powstania. „Powstańców jest wśród nas coraz mniej, dlatego tak ważna jest pamięć o powstaniu i tych wszystkich wartościach, za które powstańcy oddawali życie – mówił Trzaskowski. – Później przez te ostatnie dziesięciolecia nas po prostu uczyli o tym, co najważniejsze – nie tylko o bohaterstwie, ale również o solidarności, o koleżeństwie, o tym, żeby przełamywać swoje słabe strony”.

W obchodach na pl. Krasińskich wziął udział m.in. prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. „Każde słowo wydaje się zbyt słabe, (...) ale proszę o wybaczenie za zbrodnie, przed którymi bronili się Polacy w powstaniu warszawskim”, mówił.

1 sierpnia odbył się też tradycyjnie Marsz Powstania Warszawskiego organizowany przez środowiska skrajnie prawicowe. Tym razem Robert Bąkiewicz tłumów nie porwał – relacjonuje Mateusz Mazzini. Narodowcy część trasy pokonali nawet w towarzystwie swifties.