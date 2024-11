PiS wybrał kandydata? Tusk ogłasza „nadzwyczajny szczyt”. 5 tematów, o których warto wiedzieć

Szczyt państw skandynawskich, bałtyckich i Polski; prezydium PiS wybrało kandydata na prezydenta; Sejm o ustawie oświatowej; niecodzienny performance byłej szefowej MOCAK-u; fala mrozów na południu kraju.

1. Prezydium PiS wybrało kandydata na prezydenta?

Według nieoficjalnych informacji w środę 20 listopada zapadła decyzja o tym, kogo PiS wystawi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W skład dziesięcioosobowego grona najbliższych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które podjęło decyzję, wchodzą: Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz, Elżbieta Witek, Patryk Jaki oraz Michał Wójcik (w zastępstwie Zbigniewa Ziobry). Oficjalnie kandydatura ma zostać przedstawiona 23 listopada w Krakowie. W grze są dwa nazwiska: były minister edukacji Przemysław Czarnek oraz prezes IPN Karol Nawrocki.

„Gwarantuję, że bez względu na to, kto będzie kandydatem, (...) ja będę jeździł po Polsce do maja przyszłego roku i zobaczycie wielkie zwycięstwo kandydata PiS w wyborach majowych” – oświadczył Przemysław Czarnek.

Karol Nawrocki nie chciał odnosić się do decyzji prezydium PiS. „Skupiam się na swojej pracy i nie śledzę komentarzy politycznych” – dodał prezes IPN.

2. Donald Tusk ogłasza „nadzwyczajny szczyt”

Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Kanady Justinem Trudeau, po czym zapowiedział zorganizowanie w Szwecji „nadzwyczajnego szczytu”. Odbędzie się w formule: państwa skandynawskie (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia i Islandia), bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) i Polska. Gospodarzem spotkania w Harpsund, położonego 120 km na zachód od Sztokholmu, będzie premier Szwecji Ulf Kristersson. Rozmowy mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego oraz wsparcia dla Ukrainy. „Zachód musi mieć jednolite stanowisko dotyczące wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa” – podkreślił szef polskiego rządu.

Jednocześnie we wtorek Ukraina i Rosja poinformowały, że Kijów użył amerykańskich rakiet ATACMS do uderzenia w skład amunicji w obwodzie briańskim, położonym 130 km od granicy z Ukrainą. Z kolei w środę, jak podał Bloomberg, Ukraina pierwszy raz ostrzelała cele w Rosji brytyjskimi pociskami dalekiego zasięgu Storm Shadow.

3. Co z progiem 30 proc. na maturze

Sejmowa komisja edukacji i nauki przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zakłada on m.in. przedłużenie na trzy kolejne lata szkolne braku wymogu uzyskania 30 proc. pkt możliwych do uzyskania z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym.

Przeciw ustawie opowiada się PiS. Wątpliwości największego klubu opozycyjnego budzi także propozycja możliwości wyboru każdego dowolnego języka obcego na obowiązkowej części egzaminu, nawet jeżeli nie był on nauczany w szkole. Według posła Dariusza Piontkowskiego, niegdyś ministra edukacji, może to prowadzić do faworyzacji obcokrajowców uczących się w Polsce.

4. Performance byłej szefowej MOCAK-u

W Krakowie od 19 do 20 listopada trwała dziewiąta edycja Open Eyes Economy Summit. Bez zapowiedzi na jednej ze scen wystąpiła Maria Anna Potocka, oskarżana o mobbing była dyrektorka MOCAK-u. 8 listopada została odwołana ze stanowiska przez prezydenta Krakowa, który stwierdził, że „nie widzi z nią dalszej możliwości współpracy”.

Potocka opowiadała o swoich publikacjach poświęconych sztuce, a następnie zaprezentowała performance wraz z Robertem Kuśmirowskim. Kuśmirowski obciął jej dwa pukle włosów oraz całą swoją brodę, a następnie przykleił je do twarzy byłej dyrektorki krakowskiego muzeum. Potocka z doklejoną brodą nasuwała oczywiste skojarzenia z prześladowaniami Żydów. „Masza, zawsze chciałaś tak wyglądać” – powiedział po przedstawieniu prof. Jerzy Hausner.

Występ zebrał w sieci wiele krytycznych komentarzy. „Nie zdziwiłabym się, gdyby Potocka wkrótce ogłosiła w tej stylistyce, że mobbingowała pracowników dla performance’u, a jej najnowsza książka przeciw kobietom była artystyczną prowokacją. Gdyby to był film – pomyślałabym »co za odklejony scenariusz«” – zauważyła w social mediach publicystka Olga Drenda.

5. Fala mrozów na południu i w górach

Przez Polskę w ostatnich dniach przeszedł chłodny front atmosferyczny. Według prognoz niższe temperatury będą szczególnie odczuwalne do niedzieli w górach i w rejonach podgórskich. W najwyższych partiach Tatr i Karkonoszy od czwartku do niedzielnego poranka temperatura wynosić ma od –18 do –13 st. C. Na piątek przewidziano w tym rejonie silny wiatr oraz duże opady śniegu, który ograniczy widoczność.

W Zakopanem do niedzielnego poranka temperatura nie przekroczy 0 st. C, a nocami obniży się do –7 st. W nocy z czwartku na piątek i w piątek przybędzie tam nawet do 10 cm śniegu.