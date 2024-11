Sikorski kontra Trzaskowski. KO zagłosowała, wyniki już dziś. Warto było?

Dwutygodniowa kampania prekandydatów PO dobiegła końca. Radosław Sikorski odwiedził symboliczne Końskie, a Rafał Trzaskowski podwarszawskie Piaseczno. Czy wyniki zaskoczą niczym zima kierowców?

Członkowie Platformy Obywatelskiej, Zielonych, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej otrzymali po godz. 8 rano w piątek SMS-y uprawniające do głosowania, które trwało do północy. Ponad 20 tys. osób zrzeszonych we wszystkich partiach wybierało między prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim (SMS o treści „1”) a szefem MSZ Radosławem Sikorskim („2”).

Końcówka tej prawyborczej kampanii ubiegła w spokojnej atmosferze. Kandydaci skupili się na spotkaniach z sympatykami i zachęcaniu do oddawania głosów. „Numer 2, bo zwycięstwo w 2. turze” – przekonywał minister Sikorski. Prezydent stolicy podziękował rywalowi za „przyjacielską, ale jednak rywalizację”. Obaj politycy mieli zadeklarować gotowość do współpracy przy wyborach o prezydenturę, o czym zapewnił też premier Donald Tusk.

Wyniki głosowania poznamy w sobotę podczas Rady Krajowej PO. Zasmakujemy również namiastki tego, co nas czeka po Nowym Roku. Kandydaci nie oszczędzali się przez dwa tygodnie, dowodząc determinacji i gotowości do walki.

Sikorski skraca dystans

Sikorski zawiesił poprzeczkę wysoko. Odwiedził 11 miejscowości – m.in. Katowice, Rokietnicę, Przysiek czy Końskie – i zdalnie rozmawiał z mieszkańcami północy Polski, Śląska i Pszczyny. To wszystko w przerwie na zorganizowane w Warszawie spotkanie tzw. Trójkąta Weimarskiego Plus, czyli Polski, Niemiec, Francji oraz zaproszonych reprezentantów Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz wysokiej przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kai Kallas.

W czwartek w Sejmie odbyła się konferencja parlamentarzystów popierających szefa MSZ. Głos zabrali członkowie KO, m.in. wspierający od początku ministra Marcin Bosacki i Joanna Kluzik-Rostkowska, Grzegorz Napieralski, Aleksandra K. Wiśniewska oraz przedstawicielski partii Zielonych: Małgorzata Tracz i Klaudia Jachira.

Rozmówcy „Polityki” z obozu Sikorskiego podkreślali, że przekrój osób popierających go dowodzi jego zdolności do przełamywania podziałów. Polityk uważany za konserwatywnego zyskał głosy – dosłownie – części Zielonych, a także członków KO o bardziej lewicowej wrażliwości. Symbolicznego wsparcia udzielił mu również były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Ostatnie dni, zdaniem zwolenników ministra, pokazały rosnące poparcie wśród struktur i skracanie dystansu do Trzaskowskiego. To przeczucie sympatyków, choć pokładają duże nadzieje w anonimowej formie głosowania, która ma zagrać na korzyść czarnego konia wyścigu i pozwolić na oddanie głosu w zgodzie z sumieniem i przekonaniami – bez konieczności tłumaczenia się z wyboru przed przełożonymi lub kolegami z partii.

Trzaskowski się broni

Zwolennicy Trzaskowskiego pozostają spokojni. Prezydent stolicy – po pracy i na własny koszt, co potwierdził w mediach – również objechał sporo miast. Podobnie do rywala odwiedził Dolny i Górny Śląsk oraz woj. łódzkie – Katowice, Wrocław, Bielsko-Białą, Aleksandrów Łódzki, Radom, ale również Białystok, Bydgoszcz i Poznań.

Finisz kampanii minął prezydentowi Warszawy pod znakiem zbierania poparcia aktywów KO. W czwartek za Trzaskowskim opowiedziało się kilkudziesięciu parlamentarzystów. Imponujący tłum zgromadzony na sejmowych schodach jest zaledwie promilem w skali osób uprawnionych do głosowania. Jak jednak słyszymy od współpracowników Trzaskowskiego: – Za każdym parlamentarzystą stoją kolejni zwolennicy i ludzie z partii.

Trzaskowski może liczyć na samorządowców. Wcześniej poparcia udzielił mu ruch „Tak! Dla Polski”, do którego w tym tygodniu dołączył Związek Miast Polskich. Sam prezydent chwalił się deklaracją młodzieżówek – PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej – o przekazaniu mu poparcia. Warszawiaka wsparła współprzewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska.

Prawybory w KO: było warto?

Pytanie o bilans strat i korzyści po dwutygodniowej rywalizacji „kandydatów na kandydatów” stawiał już na łamach „Polityki” Rafał Kalukin. Rozmówcy „Polityki” z obu drużyn wyliczają przede wszystkim zalety. Od momentu ogłoszenia decyzji przez premiera Tuska Koalicji Obywatelskiej udało się zdominować medialne przekazy i skupić na sobie całe polityczne zainteresowanie.

– Skupiliśmy na sobie całą uwagę – tłumaczy posłanka KO z drużyny Sikorskiego. – To było strategicznie inteligentne posunięcie. Zgadza się z nią kolega z drugiego obozu: – Zdominowaliśmy dyskusję. KO pokazała, że jest profesjonalna i w ramach wewnętrznej rywalizacji potrafimy utworzyć dwa sztaby, które się prześcigają na pomysły – tłumaczy polityk związany z Trzaskowskim. – Nie mamy się czego wstydzić. Jedni mówili o demokratycznym wyborze kandydata, my to zrobiliśmy.

Pod znakiem zapytania pozostaje zdolność obu drużyn do konsolidacji. Emocje na końcówce prawyborów nie eskalowały; najostrzejszym momentem była dyskusja o antysemityzmie w kontekście żony ministra. Jak przekonują stronnicy obu kandydatów, to ostrzeżenie i przypomnienie o nieprzekraczalnych granicach. Po głosowaniu wierzą we wspólną walkę o cel nadrzędny – Pałac Prezydencki dla kandydata KO. Rozstrzygnięcie kandydatury w listopadzie pozwoli partiom ochłonąć. Przed nami grudzień, święta, śnieg i Nowy Rok. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział oficjalny start kampanii na 8. stycznia. Dużo czasu, aby nabrać sił i w 2025 ruszyć ramię w ramię na pojedynek z kandydatem PiS. Jego poznamy w niedzielę.