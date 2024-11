Kryzys w Ukrainie. Sukces nacjonalisty. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Coraz gorzej na froncie; kulisy drugiego ślubu kościelnego Jacka Kurskiego; sejmowe komisje rozpatrzą projekt o wolnej Wigilii; sukces niebezpiecznego nacjonalisty; wysłuchanie publiczne ws. migracji.

1. Coraz gorzej na froncie w Ukrainie

„Zaczynają niepokoić rosyjskie postępy na zachód od Doniecka, na północ od Wuhłedaru, gdzie niedawno zdobyli wsie Kateryniwka, Jelizawetiwka, Illinka i zapewne też Romaniwkę” – donoszą w swoim codziennym raporcie Michał i Jacek Fiszerowie. Jednocześnie w nocy z niedzieli na poniedziałek na Ukrainę wystrzelono 142 drony Shahed 136 (Gerań 2). Obrona powietrzna zestrzeliła połowę z nich.

W ciągle prowadzonych przez Rosję atakach rakietowych na Ukrainę, jak donosi stacja CNN, wykorzystywane są północnokoreańskie pociski, które mogą latać tylko dlatego, że opierają się na zachodnich podzespołach, pozyskiwanych mimo sankcji.

Według „The Economist” Kreml przygotowuje obecnie atak na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie, 30 km od aktualnej linii frontu. Miasto jest jednym z głównych ośrodków przemysłowych kraju. Przed inwazją Rosji w Zaporożu mieszkało ponad 700 tys. osób.

2. Zaskoczenie w Rumunii

W pierwszej turze wyborów w Rumunii wygrał mało znany prorosyjski populista Călin Georgescu (22,94 proc.). Wyprzedził liberalną Elenę Lasconi, byłą dziennikarkę reprezentującą liberalną partię USR, Związek Uratowania (Zbawienia) Rumunii (uzyskała 19,18 proc. głosów).

„Georgescu, 62-letni prawicowy radykał, blisko związany z ortodoksyjnymi ruchami religijnymi, zaciekły krytyk NATO i całego zinstytucjonalizowanego Zachodu. Nie był specjalnie rozpoznawalny poza Rumunią, chociaż, jak zauważa »Politico«, jego nazwisko czasami wymieniano w kontekście kandydatury na premiera z ramienia AUR, skrajnie prawicowego ugrupowania, sceptycznego wobec zaangażowania Rumunii w inicjatywy obronne Zachodu” – pisze o rumuńskich wyborach Mateusz Mazzini.

Druga tura rozstrzygnie się w niedzielę 8 grudnia.

3. Drugi ślub kościelny Jacka Kurskiego

Szczegóły unieważnienia pierwszego związku sakramentalnego byłego prezesa TVP i okoliczności zgody na drugi ujawniła „Gazeta Wyborcza”, do której trafił anonimowy list z informacjami z procesu przed sądem kościelnym. Wynika z niego, że w trakcie postępowania przed Gdańskim Trybunałem Metropolitalnym, który ostatecznie unieważnił pierwszy kościelny ślub Kurskiego, zakazano ówczesnemu szefowi TVP zawierania kolejnego związku sakramentalnego. Ten zakaz zdjął emerytowany ordynariusz gdański abp Leszek Sławoj Głódź. Jak Jacek Kurski przekonał arcybiskupa do cofnięcia zakazu? Wojciech Czuchnowski i Małgorzata Skowrońska piszą, że jako prezes TVP organizował koncerty noworoczne w kościele św. Loyoli, na którym wisi herb arcybiskupa.

Jacek Kurski wziął drugi ślub kościelny w miejscu szczególnym, bo w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie ślubów zwykle nie udzielano. Zgodę wydał abp Marek Jędraszewski, stojący na czele krakowskiego Kościoła. W zamian TVP zaczęła transmitować codziennie „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”. Robi to zresztą do dzisiaj.

4. Będzie wolna Wigilia?

We wtorek komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny zajmą się projektem Lewicy w sprawie wolnej Wigilii. Zakłada on, że 24 grudnia będzie dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których aktualnie Wigilia jest dniem roboczym do godz. 14.

Za ustanowieniem Wigilii jako dnia wolnego od pracy opowiedziały się związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a także ministra pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która twierdzi, że wolna Wigilia jest możliwa jeszcze w tym roku. Przeciwko ustawie jest z kolei minister finansów Andrzej Domański. „Policzyliśmy w Ministerstwie Finansów, że to koszt dla gospodarki na poziomie ok. 4 mld zł, a dla budżetu na poziomie 2,3 mld zł” – twierdzi Domański.

5. Wysłuchanie publiczne ws. migracji

W poniedziałek w Sejmie odbyło się (pierwsze takie) wysłuchanie obywatelskie dotyczące założeń polityki migracyjnej i sposobów jej wdrażania. „Mam nadzieję, że to będzie takie przełamanie impasu. Będziemy wielokrotnie spierali się, będziemy mieć różne zdania, co nie oznacza, że nie możemy spotkać się, wsłuchać wzajemnie w swoje argumenty” – mówiła ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska. Jak podkreśliła Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie, ograniczanie dostępu do terytorium i prawa do azylu zwiększa ryzyko, że migranci wpadną w ręce handlarzy ludźmi.

Zwracała na to uwagę również m.in. reprezentantka UNHCR Joanna Subko: „Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców niepokoi w strategii migracyjnej pomysł czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową”. Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przypominał o wynikających z konstytucji „oczywistościach”, a więc o tym, że wśród wolności osobistych wymienia ona wolność od tortur i nieludzkiego traktowania.

Uchwałę w sprawie strategii „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025–2030” rząd przyjął 15 października.