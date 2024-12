Magdalena Biejat kandydatką Lewicy w wyborach prezydenckich

W niedzielę Rada Krajowa Nowej Lewicy podjęła decyzję o nominacji wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat. Ogłosił to w Polskim Radiu Robert Biedroń.

Podczas głosowania zabrakło lidera ugrupowania wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który poddaje się hospitalizacji. Jak przekazał Robert Biedroń w Polskim Radiu, wybór Magdaleny Biejat był jednogłośny, przez aklamację.

Krótka ławka Lewicy

Wybór kandydata lub kandydatki nie był prosty. W przeciwieństwie do konkurencji Nowej Lewicy doskwierała klęska nieurodzaju – brakowało chętnych. Na szerokiej liście pojawiających się nazwisk to kandydatura Magdaleny Biejat zapowiadała się na najbardziej prawdopodobną. Przeciwko przemawiała jej polityczna przeszłość w partii Razem, a i sama Biejat wyrażała wątpliwości co do startu w wyborach ze względów osobistych.

Niechętnie do kandydowania podchodziło dwoje liderów młodszego pokolenia – wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – dla których rezygnacja z urzędu lub tymczasowe opuszczenie ministerstw na czas kampanii byłyby nieopłacalne. Oboje skupieni są na przyszłorocznych wyborach w partii, które mają im przynieść funkcje współprzewodniczących. Startu odmówiła również Katarzyna Kotula.

Na liście pojawił się także prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, który cieszy się dobrym CV – mieszkalnictwo – i sympatią na Lewicy, ale wśród ogółu wyborców jest słabo rozpoznawalny. Ważnym argumentem było też, by to kobieta reprezentowała ugrupowanie. Ostatni – poseł Łukasz Litewka – był pomysłem zbyt ryzykownym.

Brak chętnych wynikał przede wszystkim ze słabych prognoz. Sondaże dają Nowej Lewicy wynik na poziomie 8 proc., ale w starciu z Rafałem Trzaskowskim – preferowanym przez elektorat lewicowy – powalczyć może maksymalnie o 5 pkt.

Gotowi na mecie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który również ubiega się o urząd, ogłosił, że kampania rozpocznie się 8 stycznia 2025 r. Zarówno kandydat Polski 2050, wspierany przez PSL, jak i Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej zainaugurowali start swoich kampanii w weekend 7–8 grudnia.

Pierwszy, jeszcze w sierpniu, decyzję o starcie ogłosił przedstawiciel koalicyjnego klubu Konfederacji Sławomir Mentzen. Od wakacji prowadzi prekampanię – nieoficjalną, bo możliwą dzięki lukom w prawie wyborczym.

Pod koniec listopada Prawo i Sprawiedliwość wymęczyło i zamknęło rozdział pt. „prawybory”. Kandydatem Jarosława Kaczyńskiego został Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, historyk, gdańszczanin, sportowiec amator. Wśród kandydatów zobaczymy również posła Marka Jakubiaka oraz Marka Wocha, prezesa Bezpartyjnych Samorządowców.