Azyl dla Romanowskiego na Węgrzech. Chętnych może być więcej

Za jabłka, za detektywów i za kampanię. Prokurator Generalny Adam Bodnar wystosował wnioski o uchylenie immunitetów posłów Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Krzysztofa Szczuckiego oraz europosła Daniela Obajtka. Tymczasem węgierski rząd przychylił się do wniosku Marcina Romanowskiego o azyl.

Były wiceminister sprawiedliwości zniknął 6 grudnia, a od 9 grudnia policja jest w posiadaniu nakazu aresztu. Potwierdziły się doniesienia węgierskiego portalu Telex.hu, który zapowiadał, że „wkrótce obywatel Polski może uzyskać azyl polityczny na Węgrzech”. Zdaniem serwisu poinformować miał o tym premier Viktor Orbán podczas kolacji Fundacji Szélla Kálmána. Informację potwierdził obrońca Romanowskiego. Mec. Bartosz Lewandowski w serwisie X przekazał: „Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturą Krajową działań naruszających jego prawa i wolności”.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyraził dziś zgodę na poszukiwanie Marcina Romanowskiego Europejskim Nakazem Aresztowania. Obliguje on służby innych państw Unii Europejskiej do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości. Procedowany pozostaje wniosek policji o wystawienie czerwonej noty Interpolu, która umożliwi zatrzymanie polityka w prawie 200 krajach na świecie. Nie potwierdziły się wcześniejsze informacje, jakoby poseł przebywał w Hiszpanii.

Ewa Siedlecka: Były podstawy do inwigilacji Romanowskiego

To nie koniec działań ze strony polskich służb. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał wnioski do Sejmu i Parlamentu Europejskiego o pociągnięcie do odpowiedzialności posłów Krzysztofa Szczuckiego, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i europosła Daniela Obajtka.

Obajtek za detektywów

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Generalnej prok. Anna Adamiak, o uchylenie Danielowi Obajtkowi immunitetu w Parlamencie Europejskim zawnioskowano w związku z „niedopełnieniem przez niego obowiązków i przekroczeniem uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej”. Ma chodzić tu o umowy na usługi detektywistyczne, jakie zawarł Orlen, z firmą I.P., wskazaną przez byłego szefa koncernu. Jak tłumaczyła rzeczniczka PG, firma ta dokonywała wcześniej usług w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Czytaj także: Daniel „co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” Obajtek. Narodził się homo politicus

Dwie zawarte przez Orlen umowy miały dotyczyć wykrycia „działań podejmowanych przez inne podmioty w ramach nieuczciwej konkurencji”, nie potwierdziły tego jednak raporty detektywów. Wynika z nich, że ich działania były niezgodne z treścią umów i nie były jakkolwiek związane z działalnością spółki Orlen. Ich celem było – jak przekazała prok. Adamiak – pozyskanie informacji osobistych o członkach partii opozycyjnej. Zlecona przez Obajtka inwigilacja polityków KO wyrządziła według prokuratury szkodę majątkową na kwotę 393,6 tys. zł.

Ardanowski za jabłka

O niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w ramach sprawowanego nadzoru nad KOWR oskarżony został były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

„W jednym przypadku przez polecenie, a w drugim przypadku przez wyrażenie zgody na udzielenie przez KOWR gwarancji bankowych dla spółki i dla spółdzielni, które z uwagi na sytuację, w której się znajdowały, takiej gwarancji nie powinny uzyskać. Finalnie, przyznane w oparciu o tę gwarancję kredyty nie zostały przez te podmioty spłacone, gwarancja została uruchomiona i kredyt obciążył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co spowodowało szkodę w mieniu Skarbu Państwa: w pierwszym przypadku 100 mln zł, w drugim 20 mln zł” – wyjaśniła na briefingu prok. Adamiak.

Przypomnijmy: gdy w 2018 r. sadowników dotknęła klęska urodzaju, a ceny skupu jabłek przemysłowych sięgnęły 10 gr, Ardanowski w przedwyborczym tournée obiecał, że jego partia nie zostawi sadowników bez pomocy i skupi interwencyjnie aż 500 tys. ton jabłek. Po cenach dwukrotnie wyższych niż rynkowe. Sprawę opisywała na naszych łamach Joanna Solska. W skrócie: Skupem i zagospodarowaniem jabłek miała zająć się firma Eskimos SA, która wcześniej nie skupiła i nie przerobiła ani kilograma jabłek. Wyłoniono ją do tego zadania bez przetargu, bez żadnego trybu. Ardanowski zapewniał, że ponieważ ma to być przedsięwzięcie komercyjne, Eskimos zainwestuje własne środki i nie oczekuje żadnej dotacji państwa. Firma miała mieć na ten cel 90 mln zł, a rząd miał jej zapewnić – w razie potrzeby – kredyt.

„Kredyt, bez stosownych zabezpieczeń, poręczył bankowi państwowy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Eskimos nigdy go nie zwrócił, bo splajtował. Po kontroli NIK, która wykryła wiele nieprawidłowości, sprawę skierowano do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. KOWR do interesów Eskimosa dołożył co najmniej 100 mln zł” – czytamy w artykule Joanny Solskiej.

Czytaj także: KOWR hojny i dojny dla swoich. Przekręt gonił przekręt, może zabraknąć prokuratorów

Szczucki: Kampania za państwowe

Wobec Krzysztofa Szczuckiego prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na działalność Rządowego Centrum Legislacji w Warszawie w latach 2022–23. Służby wskazują na możliwe osiągnięcie korzyści osobistej przez promocję własnej osoby, co mogło zadziałać na szkodę interesu publicznego. W czerwcu do siedziby RCL weszło CBA. Śledczy zabezpieczyli dokumenty, które mają świadczyć o przeznaczeniu 1,2 mln zł na kampanię byłego prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

„Ocena dowodów pozwala na przyjęcie, że Krzysztof Szczucki, działając czynem ciągłym, dopuścił się przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień związanych ze sprawowaną funkcją Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, w celu osiągnięcia korzyści osobistej polegającej na promowaniu własnej osoby jako kandydata na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.” – przekazała Prokuratura Krajowa.