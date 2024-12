Orbán, Putin: dwa bratanki. Świątek i Hurkacz na jednym korcie. 5 ważnych tematów na dziś

Viktor Orbán nazywa dyktatora Rosji uczciwym partnerem; dalsze dostawy broni do Ukrainy; katastrofa kazachskiego samolotu; „Polityka” typuje najciekawsze muzea 2025; rusza tenisowy United Cup.

1. Orbán o Putinie: „uczciwy partner”

„Naszym przyjacielem jest prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, naszym uczciwym partnerem – prezydent Rosji Władimir Putin, a naszym dobrym przyjacielem – premier Izraela Beniamin Netanjahu” – powiedział Viktor Orbán w wywiadzie dla dziennika „Mayar Nemzet”. W lipcu premier Węgier podjął się również „misji pokojowej” u Putina, choć nie miał do tego mandatu – odwiedził go w Moskwie, u progu węgierskiej prezydencji w UE. Unijni notable odcięli się od tej niekonsultowanej z nikim wizyty.

Z kolei ze zwycięstwem Donalda Trumpa premier Węgier wiąże nadzieje co do zmiany układu sił w Unii. „Mamy plan, jak nawiązać współpracę z europejskimi konserwatystami, i chcemy dać do zrozumienia członkom Europejskiej Partii Ludowej, że prawdziwe prawo i tradycja chadecji są po stronie patriotów, a nie ich” – zapowiedział.

Wypowiedź węgierskiego premiera skomentował Donald Tusk. „W noc wigilijną Rosja dokonała masowego ataku rakietowego na ukraińskie miasta; w tym czasie Orbán nazwał Putina uczciwym partnerem Węgrów. A minister Romanowski powtarzał cierpliwie wyuczone tego dnia życzenia: Bolgot Karácsonyt” – napisał w mediach społecznościowych, nawiązując do ucieczki z kraju byłego wiceministra sprawiedliwości za rządów PiS, którego ściga polska prokuratura.

2. Dalsze dostawy broni do Ukrainy

Joe Biden potępił „skandaliczny atak” Rosji na Ukrainę dokonany w dzień Bożego Narodzenia i poinformował, że polecił Pentagonowi kontynuowanie wzmożonych dostaw broni na front. „Celem tego (...) ataku było pozbawienie narodu ukraińskiego dostępu do ciepła i elektryczności podczas zimy i narażenie na niebezpieczeństwo ukraińskiej sieci energetycznej” – czytamy w oświadczeniu prezydenta USA.

Rosja przeprowadziła w mijającym tygodniu zmasowany atak na obiekty energetyczne Ukrainy, w którym wykorzystała 184 rakiety i drony – powiadomiły ukraińskie siły powietrzne. W efekcie w kilku regionach wystąpiły przerwy w dostawach prądu.

3. Katastrofa kazachskiego samolotu w Rosji

Samolot Azerbaijan Airlines Embraer-190 rozbił się w środę na zachodzie Kazachstanu. W katastrofie zginęło 38 osób, a 29 zostało rannych. Samolot leciał z Baku, stolicy Azerbejdżanu, do Groznego.

Kazachstan utrzymuje, że bezpośrednią przyczyną katastrofy lotu nr J28243 było zderzenie z ptakami. „Co to były za ptaki, widać wyraźnie na wielu zdjęciach wraku i filmikach publikowanych przez ocalałych” – komentują Michał i Jacek Fiszerowie w raporcie z agresji rosyjskiej w Ukrainie. Zdaniem zachodnich źródeł, w tym amerykańskiego urzędnika cytowanego przez „Financial Times”, azerbejdżański samolot pasażerski mógł zostać trafiony przez rosyjski system przeciwlotniczy. „Zakładamy, że było to przypadkowe zestrzelenie, ale odpowiedzialność spada na sprawcę” – dodają nasi analitycy.

Flagowy przewoźnik Izraela El Al poinformował, że zawiesił wszystkie loty z Tel Awiwu do Moskwy, powołując się na „zmiany w przestrzeni powietrznej Rosji” wskutek zestrzelenia samolotu 25 grudnia.

4. „Polityka” typuje najciekawsze muzea 2025 roku

„To kolejny rok z rzędu, który będzie obfitował w otwarcia spektakularnych placówek” – podkreśla Aleksander Świeszewski, typując najważniejsze gmachy, które zdominują świat sztuki w nadchodzącym roku. Tym razem na liście nie ma ani jednego obiektu z Polski.

Są na niej natomiast m.in. Lucas Museum of Narrative Art w Los Angeles (futurystyczny gmach wygląda jak żywcem wyjęty z filmu science fiction; będzie to już trzecie tego typu muzeum – po The Broad oraz Academy Museum of Motion Pictures – w tym mieście), Fenix Museum of Migration w Rotterdamie (pierwsze muzeum, które opowie o migracjach poprzez sztukę), a także Museum of Contemporary Art w Suzhou (projekt nawiązuje do dawnych Chin, jego znakiem rozpoznawczym będą zakrzywione dachy pawilonów). Zachęcamy do zapoznania się z całym rankingiem.

5. United Cup z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem

Drużynowe turnieje to w tenisie rzadkość, ale się zdarzają – rozgrywany w Australii United Cup to dobra wprawka przed startem sezonu singlowego, ale i okazja, żeby zdobyć punkty do rankingu (aż 500). Organizują go wspólnie WTA, ATP i australijski związek tenisa. W Perth i Sydney zmierzy się 18 ekip reprezentujących swoje kraje. Polska jest w grupie B z Czechami i Norwegią. W składzie znaleźli się nasi najlepsi tenisiści: Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a także Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak, Alicja Rosolska, Jan Zieliński (najlepszy polski deblista). Kapitanem biało-czerwonych jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

Na każdym etapie rozgrywane są dwa mecze singlowe i rozstrzygający o wyniku mikst. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy grup. Polacy przed rokiem odpadli dopiero w półfinale z Amerykanami. Tytułu bronią zaś Niemcy. United Cup rozpoczął się nocą z czwartku na piątek, a zakończy 5 stycznia. Pierwsze mecze z udziałem Świątek i Hurkacza – w poniedziałek 30 grudnia o godz. 7:30 (polskiego czasu). Iga zagra na dzień dobry z Malene Helgø, a później Hurkacz z Casperem Ruudem. Na kortach wystąpią też m.in. Coco Gauff, Karolina Muchova, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina, Maria Sakkari, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas i Alexander Zverev. Iga w ubiegłym roku została tutaj uznana za MVP – most valuable player, najlepszą zawodniczkę całych rozgrywek.