Koniec tranzytu gazu z Rosji. Poruszający coming out skoczka. 5 ważnych tematów na dziś

Ukraina już nie pozwala na przesył rosyjskiego gazu przez swoje terytorium; skoczek narciarski Andrzej Stękała dokonał coming outu; dwa zamachy: w USA i Czarnogórze; dwa kraje są od środy w strefie Schengen; Polska gra w tenisowym United Cup.

1. Koniec tranzytu rosyjskiego gazu

Zgodnie z zapowiedzią Ukraina nie przedłużyła umowy z Rosją na przesył gazu do Europy (ta, która wygasła, była podpisana na pięć lat) i Gazprom ogłosił, że tranzyt został wstrzymany. Ukraińcy uzasadniają decyzję kwestiami narodowego bezpieczeństwa. „Z powodu wielokrotnej wyraźnej odmowy wznowienia umów przez stronę ukraińską Gazprom został pozbawiony technicznej i prawnej możliwości dostarczania gazu tranzytem przez terytorium Ukrainy od 1 stycznia” – oznajmiła rosyjska firma.

Wstrzymanie tranzytu gazu potwierdził słowacki operator Eustream. Mimo że od początku wojny wiele państw europejskich i UE zrobiło sporo, żeby uniezależnić się od rosyjskiego dostawcy, kilka państw – w tym Słowacja – trwało przy imporcie surowca od Gazpromu.

Prorosyjski premier Słowacji Robert Fico zagroził Ukrainie wstrzymaniem dostaw prądu. Agencja Bloomberg podała na początku tygodnia, powołując się na swoje źródła w Warszawie, że w takiej sytuacji Polska jest gotowa zorganizować większe dostawy energii elektrycznej dla Ukrainy.

2. Poruszający coming out polskiego skoczka

Andrzej Stękała w poruszającym wpisie na Instagramie dokonał w Nowy Rok coming outu. „Długo zastanawiałem się, czy kiedykolwiek znajdę w sobie siłę, by napisać te słowa. Przez lata żyłem w cieniu strachu, w ukryciu, obawiając się, że to, kim naprawdę jestem, może mnie zniszczyć. To, co teraz napiszę, jest dla mnie najtrudniejsze w życiu. Przez lata żyłem w ukryciu, z lękiem, że to, kim jestem, może przekreślić wszystko, na co tak ciężko pracowałem. Dziś jednak nie chcę już uciekać. Chcę, żebyście mnie poznali naprawdę. Jestem gejem. Przez lata ukrywałem to przed światem – przed Wami, przed mediami, a czasem nawet przed samym sobą”.

Opisał tragedię, jaka spotkała go w listopadzie, kiedy „stracił swojego partnera”, z którym był związany od 2016 r. „Nie potrafię opisać bólu, który mnie ogarnął. Świat, który budowaliśmy razem, rozpadł się na kawałki. Każdy dzień bez niego jest walką, ale jednocześnie przypomnieniem, jak bezgranicznie kochałem i jak bardzo byłem kochany”. I dodał: „Dziś, 1 stycznia, rozpoczynam nowy rozdział. Nie chcę już dłużej ukrywać tego, kim jestem. Jestem sobą – człowiekiem, który kochał i wciąż kocha. I wiem, że on chciałby, bym dalej żył w zgodzie ze sobą. Proszę Was o zrozumienie i szacunek. Moja historia jest opowieścią o miłości, która zasługuje na światło, nie na cień”.

Stękała jest obecnie poza kadrą A, ale jeszcze nie tak dawno był w drużynie, która zdobywała medale mistrzostw świata, kilka razy kończył zawody w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata.

3. Zamachy w USA i Czarnogórze

W tłum świętujący nadejście nowego roku na Burbon Street w Nowym Orleanie wjechał w środę nad ranem polskiego czasu rozpędzony samochód. Jak podała policja, zginęło 15 osób, a ok. 30 zostało rannych. Według świadków kierujący autem zamachowiec po wyjściu z niego zaczął strzelać. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Dwóch zostało rannych, napastnika zabito na miejscu.

Według niektórych amerykańskich mediów zamachowcem był 42-letni Shamsud Din Jabbar – miał mieć przy sobie flagę Państwa Islamskiego. Inne media podają, że urodził się i wychował w Teksasie, służył w amerykańskiej armii.

Z kolei w środę wieczorem przyszły informacje o ataku w Czarnogórze, gdzie sprawca zaczął strzelać w kawiarni w miejscowości Cetynia. Na miejscu zginąć miało co najmniej dziesięć osób, w tym dwoje dzieci, kilka osób jest rannych. Napastnik zbiegł, szukają go jednostki specjalne czarnogórskiej policji.

4. Dwa kraje w strefie Schengen

Wraz z nadejściem 2025 r. zniesiono kontrole na granicach lądowych z Bułgarią i Rumunią. Mało kto już o tym pamiętał, ale te dwa kraje starały się o pełne członkostwo w tzw. strefie Schengen od 2007 r., kiedy weszły do Unii Europejskiej. Wcześniej schengeńskie zasady obowiązywały już na granicach wewnętrznych na morzu i powietrzu. Jeśli chodzi o pełne otwarcie, status tych dwu państw blokowała do tej pory Austria.

To wszystko dzieje się w czasach, kiedy Schengen przeżywa kryzys. Niektóre „stare” państwa UE przywracają coraz częściej (przynajmniej na jakiś czas) kontrole na wewnętrznych unijnych granicach, ostatnio zrobiły to w związku z kryzysem uchodźczym Niemcy. Podobne decyzje zapowiada Holandia.

5. Polska w ćwierćfinale United Cup

Tenisowa reprezentacja Polski jest już w ćwierćfinale United Cup – w sylwestrową noc w kolejnym meczu grupy B pokonała Czechy 2:1. W decydującym spotkaniu mikstowym Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali w porywającym stylu z Karoliną Muchovą i Tomasem Mahacem.

Polska wygrała swoją grupę (w pierwszym meczu pokonaliśmy – również 2:1 – Norwegię). W ćwierćfinale nasi tenisiści zmierzą się z Wielką Brytanią. To spotkanie rozpocznie się w czwartek ok. godz. 7:30, gdy wielu z Państwa będzie być może czytała tę informację. Trzymamy kciuki!

United Cup, rozgrywany w Sydney i Perth, to jeden z najważniejszych sprawdzianów przed pierwszym w roku turniejem wielkoszlemowym: Australian Open (rozpoczyna się 12 stycznia). Rok temu Polska reprezentacja dotarła do finału, w którym przegrała z Niemcami. Już wiadomo, że Niemcy tytułu nie obronią – przegrali z reprezentacją Kazachstanu.