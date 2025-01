Wypadek w kopalni, Tusk w Strasburgu, sukces Harry’ego. 5 ważnych tematów na dziś

Groźny wypadek w kopalni na Śląsku; ważne wystąpienie Tuska w Strasburgu; książę Harry wygrał z Murdochem; atak nożownika w Niemczech; nominacje do Oscarów.

1. Groźny wypadek w kopalni Knurów-Szczygłowice

Jak podała w środę Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), do której należy kopalnia Knurów-Szczygłowice, przed godz. 9 doszło najpewniej do zapalenia metanu na głębokości poniżej 850 m. W rejonie zagrożenia znajdowało się 44 górników. Udało się wydobyć ich na powierzchnię, 14 osób trafiło do szpitali (cztery do Centrum Leczenia Obrażeń). Ich stan jest ciężki. Najbardziej poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali specjalistycznych w Siemianowicach Śląskich, Gliwicach, Rybniku, Knurowie i Krakowie.

Okoliczności wypadku badają Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowy Urząd Górniczy, Państwowa Inspekcja Pracy i eksperci JSW. Kopalnia pracuje normalnie. Powstała 1 lutego 2010 r. wskutek połączenia dwóch zakładów (Knurów, Szczygłowice). W lipcu 2024 w kopalni Szczygłowice zginął 54-letni pracownik. Mężczyzna obsługiwał podziemną kolejkę.

2. Tusk w Strasburgu: „Podnieśmy wysoko głowy”

„Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona” – stwierdził w bodaj najmocniejszym zdaniu przemówienia Donald Tusk, który w środę w Parlamencie Europejskim prezentował priorytety polskiej prezydencji (to tradycyjny punkt w unijnym kalendarzu). Polski premier zastrzegł, że „nie jest militarystą”, ale takich działań wymagają okoliczności geopolityczne. Przypominając wystąpienie Tuska sprzed 13 lat, korespondent Polityki Insight z Brukseli Tomasz Bielecki zauważa, że i teraz Tusk „unikał wdawania się w legislacyjne szczegóły i skupił się na mocno politycznym przesłaniu pod hasłem »Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy«”.

Tusk, który przed eurodeputowanymi wystąpił tuż po inauguracji Donalda Trumpa, ostrzegał przed popadaniem w „kryzys ducha i emocji”. Jak przekonywał, „Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów”. „To jedyna potęga, do której ustawiają się kolejki” – mówił w kontekście dążeń akcesyjnych m.in. Ukrainy. Przywoływał też dziedzictwo Aleksandra Wielkiego, wikingów, Kolumba. „Podnieśmy wysoko swoje głowy” – apelował. „Namawiał, by w żądaniach Trumpa, aby Europa wzięła większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, nie dopatrywać się wrogości, lecz danej przez sojusznika szansy, by Europa jeszcze bardziej »uwierzyła w swoją siłę«” – relacjonuje Bielecki.

3. „Monumentalne zwycięstwo” księcia Harry’ego

„Monumentalne zwycięstwo, kłamstwa zostały obnażone” – oświadczył książę Harry po zawarciu ugody z potentatem medialnym Rupertem Murdochem. W ramach porozumienia tytuły prasowe należące do News Group Newspapers (NGN) Murdocha wydały oficjalne przeprosiny. Harry ma też otrzymać ogromne odszkodowanie. Agencja Reuters podaje, że chodzi o ośmiocyfrową kwotę. Do pozwu skierowanego w 2019 r. przeciwko NGN dołączył były brytyjski parlamentarzysta Tom Watson.

Umowa dotyczy nielegalnego gromadzenia informacji na temat Harry’ego przez media Murdocha. Koncern przyznał się do bezprawnej działalności współpracowników tabloidu „The Sun”, wynajętych prywatnych detektywów i podsłuchiwania go przez nieistniejący już tytuł „News of the World”. „Przepraszamy za cierpienie, jakiego doznał książę, a także za szkody wyrządzone jego relacjom, przyjaźniom i (więzom) rodzinnym” – czytamy w oświadczeniu.

Porozumienie osiągnięto w ostatniej chwili – proces miał ruszyć w tym tygodniu.

4. Atak nożownika w Niemczech

Przed godz. 12 w parku w mieście Aschaffenbug (Bawaria) nożownik zaatakował grupę przedszkolną. Dwie osoby zginęły – 41-letni mężczyzna i dwulatek pochodzący z Maroka. Dwie osoby są poważnie ranne. Policja zatrzymała podejrzanego, którym okazał się 28-letni Afgańczyk. Tygodnik „Spiegel” poinformował, że domniemany sprawca mieszka w ośrodku dla azylantów, a według „Bilda” w przeszłości miał problemy psychiczne. Motywy ataku nie są znane.

Jak podał „Bild”, miejsce, w którym doszło do tragedii, czyli dziewięciohektarowy park, w listopadzie zostało zaklasyfikowane przez policję jako niebezpieczne z uwagi na napady rabunkowe i napaści.

W grudniu pochodzący z Arabii Saudyjskiej lekarz wjechał w tłum podczas jarmarku w Magdeburgu, zginęło sześć osób. Pod koniec roku inny nożownik zaatakował kilka osób w Berlinie. W związku z tą napaścią aresztowano Syryjczyka mieszkającego na stałe w Szwecji. 23 lutego w Niemczech mają się odbyć wybory parlamentarne. Kolejny brutalny atak wywołuje dyskusje i obawy o bezpieczeństwo, a także napięcia wokół kwestii migracyjnych, co może sprzyjać radykalnej w tej sprawie partii AfD.

5. Oscary w cieniu pożarów

Tegoroczne Oscary będą wręczane w cieniu tragicznych pożarów w Los Angeles z ostatnich tygodni. Termin ogłoszenia nominacji do nagród przesuwano kilkakrotnie, ostatecznie kandydatów poznamy dziś. Wydarzenie będzie transmitowane. Prócz tego odwołano uroczysty obiad dla nominowanych, który miał się odbyć 10 lutego.

W pożarach stracili domy m.in. Mel Gibson, Jeff Bridges, Jamie Lee Curtis, Billy Crystal, Anna Faris, Cary Elwes, Paris Hilton i Mandy Moore, a także czworo członków 55-osobowego zarządu Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wstrzymano też produkcję kilku znanych seriali (m.in. „Chirurdzy”, „Fallout”, „Agenci NCIS”).

W grudniu Akademia opublikowała tzw. krótkie listy nominacji. W kategorii najlepszy film międzynarodowy znalazła się „Dziewczyna z igłą” w reżyserii szwedzko-polskiego twórcy Magnusa von Horna (reprezentuje Danię). Polski kandydat, „Pod wulkanem” Damiana Kocura, odpadł z wyścigu. Gala rozdania Oscarów odbędzie się nocą z 2 na 3 marca.