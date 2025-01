Efekt Chełmońskiego. W Warszawie padł rekord, teraz wystawa rusza na podbój kolejnych miast

Ekspozycję „Józef Chełmoński” w Muzeum Narodowym w Warszawie zobaczyło już ponad 170 tys. osób. Wynik przechodzi do historii. Na jakim poziomie ostatecznie zatrzyma się liczba gości?

Bohater wystawy należy do (bardzo) wąskiego grona polskich twórców, których obrazy wyszły poza przestrzenie galeryjne i przeniknęły do masowej wyobraźni kolejnych pokoleń. W dobie internetu niektóre stały się nawet tłem dla memów. Dzieła mistrza realizmu przetrwały próbę czasu i adaptują się do kolejnych epok, w tym obecnej cyfrowej.

Otwarta pod koniec września 2024 r. wystawa miała zostać zamknięta 26 stycznia 2025 r. Ze względu na ogromne zainteresowanie twórczością malarza MNW wydłużyło wydarzenie o dodatkowy tydzień. Specjalnie przedłużono też godziny otwarcia, żeby więcej gości miało szansę wejścia. Można było oczekiwać dużego zainteresowania, bo to w końcu Chełmoński. Ale pewnie mało kto spodziewał się takich tłumów.

Na stronie MNW można przeczytać: „W historii sztuki polskiej Józef Chełmoński należy do najwyżej cenionych malarzy, a jego twórczość zajmuje miejsce szczególne. Wykreowane przez niego wizje natury, widoki wsi i sceny z życia jej mieszkańców od przeszło stu lat są uznawane za kwintesencję polskości w malarstwie XIX i początku XX w.”. To widzom najwyraźniej przypadło do gustu.

Przekroczenie granicy 150 tys. gości jest ogromnym sukcesem. Ba, tutaj udało się to zrobić z okładem kilkudziesięciu tysięcy. Chełmoński ustawił poprzeczkę niezwykle wysoko. Wystarczy spojrzeć na poprzednie rekordowe wyniki notowane w MNW. Ostatni rekord należał do wystawy „Picasso” otwartej w październiku 2023 r. Przez trzy miesiące pokaz prac legendarnego artysty zobaczyło ok. 143 tys. osób.

Natomiast w 2022 r. tłumy przyciągnęła ekspozycja „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”. Między lipcem a październikiem zanotowano 111 tys. zwiedzających. Żeby lepiej wyobrazić sobie skalę, to tak, jakby przez sale wystawowe muzeum przewinęło się średniej wielkości polskie miasto. W każdym z powyższych przypadków.

Objazd po Polsce

Czeka nas ostatni weekend z dziełami Chełmońskiego. Jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć wystawy w MNW, to uspokajamy. Będzie okazja, a raczej okazje. Warszawa jest dopiero pierwszą odsłoną projektu wystawienniczego realizowanego przez trzy muzea narodowe. Oprócz MNW są to jeszcze Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) oraz Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK).

Chełmoński niebawem ruszy na podbój kolejnych polskich miast. Dzieła najpierw pojadą do Poznania. Nieco ponad miesiąc po zamknięciu warszawskiej wystawy, 6 marca, zostanie otwarta wystawa w MNP. Druga odsłona potrwa prawie do końca czerwca. Już teraz muzeum liczy, że padnie rekord frekwencyjny. Nic w tym dziwnego, jeżeli spojrzeć na Warszawę.

Wreszcie ekspozycja zawędruje do Krakowa. Otwarcie nastąpi 8 sierpnia, a wystawa potrwa ponad trzy miesiące – do końca listopada. Znając Kraków, można spodziewać się prawdziwych tłumów. Dodajmy do tego sezon turystyczny (sierpień/wrzesień). Przekroczenie granicy 100 tys. gości. wydaje się scenariuszem jak najbardziej realnym. Przypomnijmy, że MNK w marcu 2023 r. po pół roku zamknęło wystawę prac Tamary Łempickiej z frekwencją na poziomie 125 tys. osób. Czy Chełmoński poprawi ten wynik?

