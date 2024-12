Najlepsze prognozy pogody tworzy AI. W kilka minut i bez superkomputerów

Laboratorium Google DeepMind właśnie przedstawiło swoje najnowsze dzieło: GenCast, czyli superdokładną pogodynkę. Model opiera się na uczeniu maszynowym oraz sztucznych sieciach neuronowych i radzi sobie lepiej niż najlepsze wykorzystywane dotąd systemy prognozowania pogody.

Rok temu Google DeepMind zadziwiło świat (nie tylko naukowy) publikacją w tygodniku „Science”. Zaprezentowało w nim program GraphCast, oparty na uczeniu maszynowym. Jest to dział AI zajmujący się tworzeniem systemów komputerowych, które uczą się i doskonalą na podstawie doświadczenia, czyli bez bycia explicite zaprogramowanymi do każdego zadania. Obecnie wykorzystuje się w nich najczęściej sztuczne sieci neuronowe.

Opiera się na nich również GraphCast, który został stworzony do przewidywania pogody. Jego skuteczność sprawdzono, porównując z HRES (od ang. High RESolution forecast), czyli najdokładniejszym programem do generowania prognoz numerycznych. I w 90 proc. analizowanych przypadków wypadł od niego lepiej. Co więcej, również trafniej przewidywał zjawiska ekstremalne, m.in. tory cyklonów tropikalnych czy anomalie temperatury, choć nie był specjalnie szkolony w tym kierunku. Ponadto potrafił wygenerować dokładną prognozę na dziesięć dni i to w mniej niż minutę bez potrzeby zaprzęgania ogromnych mocy obliczeniowych potężnych komputerów. Dlatego „Science” umieściło GraphCast na liście najważniejszych osiągnięć naukowych 2023 r.

GenCast jeszcze lepsze niż GraphCast

Google DeepMind (którego dwaj badacze, Demis Hassabis i John Jumper, otrzymali w tym roku Nagrodę Nobla za program AI do przewidywania struktur przestrzennych białek) nie spoczął jednak na laurach. W nowym wydaniu tygodnika „Nature” prezentuje drugi, jeszcze lepszy model AI prognozujący pogodę. Nazywa się GenCast i również został oparty na uczeniu maszynowym oraz sztucznych sieciach neuronowych. Uczył się zaś na zbiorze danych pogodowych z lat 1979–2018, który zawiera szczegółową rekonstrukcję stanu atmosfery z przeszłości, opartą zarówno na obserwacjach meteorologicznych, jak i na modelach numerycznych. Dzięki temu potrafi generować prognozy na 15 dni, prezentując przewidywane warunki meteorologiczne co 12 godz.

Robiąc to, GenCast uwzględnia ponad 80 zmiennych powierzchniowych i atmosferycznych, czyli różnych parametrów, które razem tworzą kompletny „obraz” pogody. Model m.in. sprawdza na różnych wysokościach temperaturę, wilgotność, kierunek i siłę wiatrów. To trochę jak robienie tomografii atmosfery – patrzy na nią warstwami, od powierzchni ziemi aż po górne partie.

Pokonuje wszystkie systemy prognozowania pogody

Dzięki temu GenCast pokonał najlepsze obecnie wykorzystywane systemy prognozowania pogody, w tym uznawany za wzorcowy ENS Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF). Osiągnął lepsze wyniki w 97,2 proc. z 1320 testów, które obejmowały przewidywanie różnych parametrów atmosferycznych (jak temperatura, wilgotność czy prędkość wiatru) na różnych wysokościach i w różnych przedziałach czasowych. A mówiąc prościej: niezależnie od tego, co, gdzie i jak daleko w przyszłość prognozowano, sztuczna inteligencja prawie zawsze radziła sobie lepiej niż dotychczasowe systemy komputerowe. Przewaga GenCast nad ENS była szczególnie widoczna w prognozach na 3–5 dni do przodu. Nowy model wykazał się też większą skutecznością w przewidywaniu ekstremalnych zjawisk, np. tras cyklonów tropikalnych.

Innym obszarem, gdzie również górował, było prognozowanie produkcji energii z turbin wiatrowych. W testach przeprowadzonych na danych z ponad 5,3 tys. farm wiatrowych na całym świecie model osiągał ok. 20 proc. lepsze wyniki niż ENS dla prognoz do 2 dni naprzód. To odkrycie ma duże znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej, gdyż operator systemu energetycznego może dokładniej przewidzieć, ile prądu wytworzą wiatraki w najbliższych dniach, i dzięki temu lepiej zaplanować pracę całej sieci. Zmniejsza to m.in. potrzebę utrzymywania w gotowości elektrowni konwencjonalnych jako rezerwy na wypadek niedoboru energii z wiatru. W rezultacie sieć może działać efektywniej, taniej i z mniejszym obciążeniem dla środowiska.

GenCast nie jest jednak pozbawiony ograniczeń. Działa w rozdzielczości 0,25 stopnia geograficznego, podczas gdy najnowsze wersje ENS osiągają rozdzielczość 0,1 stopnia. Oznacza to, że GenCast dzieli powierzchnię Ziemi na „komórki” (kwadratowe pola) o boku równym 0,25 stopnia szerokości i długości geograficznej, czyli ok. 28 na 28 km (rzeczywiste wymiary zmieniają się wraz z szerokością geograficzną). Jest istotne, bo wyższa rozdzielczość pozwala na dokładniejsze modelowanie zjawisk pogodowych o mniejszej skali, takich jak lokalne burze czy opady. Dlatego jednym z planowanych ulepszeń jest poprawa rozdzielczości modelu.

Koniec z niepewnością w prognozowaniu pogody?

A czym różni się od starszej wersji, czyli GraphCast? Główna innowacja to wprowadzenie tzw. modelu dyfuzyjnego (diffusion model), który pozwala na generowanie prognoz probabilistycznych. To zasadnicza zmiana w porównaniu z GraphCast, który tworzył tylko jedną, deterministyczną prognozę pogody. Natomiast nowy model potrafi przewidzieć nie tylko najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale także zakres możliwych wariantów rozwoju sytuacji pogodowej. To niezwykle istotne w przypadku prognozowania ekstremalnych zjawisk.

Warto także zaznaczyć, że GenCast zachował kluczową zaletę poprzednika – szybkość działania. Generowanie 15-dniowej prognozy zajmuje mu zaledwie 8 min pracy na pojedynczym procesorze komputerowym, co stanowi wręcz rewolucyjną poprawę w porównaniu z tradycyjnymi metodami numerycznymi, wymagającymi wielu godzin obliczeń przeprowadzanych na potężnych superkomputerach.

Postęp między dwoma programami AI opracowanymi przez DeepMind pokazuje, jak szybko rozwija się dziedzina prognozowania pogody z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ciągu zaledwie roku udało się stworzyć model jeszcze lepiej radzący sobie z niepewnością, która jest nieodłącznie związana z przewidywaniem zjawisk atmosferycznych.