Kaczyński o kandydacie PiS. Ważne sondaże dla Kamali Harris. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Kto z PiS na prezydenta? Sondaże w ważnych stanach dla Kamali Harris. W niedzielę zdobyliśmy 10. medal na olimpiadzie. Pogubieni Rosjanie po wejściu Ukraińców do obwodu kurskiego. Dlaczego wśród nowych nominacji generalskich nie ma żadnej dla kobiety.

1. Kaczyński o kandydacie na prezydenta

Kogo Jarosław Kaczyński widziałby jako kandydata PiS na prezydenta? „Jestem przekonany, że gdybyśmy rządzili, to ten pan byłby prezydentem” – stwierdził w weekend. Po czym dodał, że chodzi mu o byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, choć przyznał, że od czasu, gdy Błaszczak przestał być ministrem, jego „ekspozycja medialna bardzo osłabła”.

Pytany o innych, wskazał na Zbigniewa Boguckiego („znakomity człowiek, mający pełne kompetencje”). Zdradził też, że jest jeszcze grupa polityków, o których wie bardzo wąskie grono osób, w tym oczywiście on. „Wiemy, czego wyborcy oczekują od kandydata, i mamy kilka osób, które odpowiadają tym wymogom. Badania zmierzające do tego, żeby ustalić, czego oczekuje polskie społeczeństwo od prezydenta, są gotowe i to się składa w jeden spójny obraz” – stwierdził prezes PiS.

2. Ważne sondaże dla Kamali Harris

Kampania nowej kandydatki Demokratów do Białego Domu cały czas jest na fali wznoszącej. Szczególnie ważne, że odbudowuje notowania w tzw. swing states, czyli stanach swingujących, bez których właściwie nie sposób wygrać wyborów w Ameryce.

Według najnowszego sondażu „New York Timesa” i Siena College Harris prowadzi z Trumpem już o 4 pkt proc. w trzech takich stanach: Michigan, Wisconsin i Pensylwanii. We wszystkich z nich 50 proc. badanych zadeklarowało poparcie dla Demokratki, a 46 proc. dla kandydata Republikanów. Pod koniec lipca w innym sondażu – przeprowadzonym na zlecenie Bloomberga – Harris też miała przewagę w czterech takich stanach swingujących: Michigan, Nevadzie, Arizonie i Wisconsin, a w kolejnym – Georgii – był remis.

Ale jak przestrzegają eksperci, są też gorsze wiadomości dla Demokratki. Zarejestrowani wyborcy w większości bardziej ufają Trumpowi w dwóch kluczowych wyborczych kwestiach: gospodarce i imigracji. W sprawie trzeciej – aborcji – przeważa Kamala Harris.

3. Dziesiąty i ostatni medal dla Polski w Paryżu

W ostatnim dniu paryskich igrzysk olimpijskich Daria Pikulik została wicemistrzynią w kolarskim wieloboju, tzw. omnium. To dość młoda dyscyplina w kolarstwie torowym, która jeszcze kilka lat temu składała się z sześciu konkurencji, a teraz podzielona jest na cztery części. Pierwsza to tzw. scratch, czyli wyścig większej liczby zawodniczek, które muszą przejechać określony dystans (10 km), czyli wyznaczoną liczbę okrążeń na torze. Druga to „wyścig eliminacyjny”, nazywany też „australijskim” – tu na każdym okrążeniu odpada ostatnia zawodniczka, wygrywa ta, która zostanie na torze sama. Trzecia to bardzo trudny wyścig na tempo. Ostatnia to wyścig punktowy. Na dystansie 20 km zawodniczki jadą jak kolarze w peletonach na szosie, „po drodze” są lotne premie, punkty są też przyznawane za zwycięstwo, wygrywa ta, która zdobędzie ich najwięcej.

Daria Pikulik jest kolejną zawodniczką, która podczas igrzysk zrecenzowała pracę związku kierującego jej dyscypliną. Nazywała niektórych jego pracowników „niedziałaczami”.

4. Rosjanie wciąż zaskoczeni ruchem Ukraińców

Wojska ukraińskie, które kilka dni temu zajęły część terenów w rosyjskim obwodzie kurskim, nie prą mocno do przodu, co najwyżej zajmują kolejne wsie. „Zatrzymali się i przyczółka nie poszerzają, bo nie ma to sensu. Wkrótce dojdzie przecież do walk i zostaną usunięci, jak się domyślamy, a raczej sami się wycofają. Ale przedtem ściągną tu tyle sił, ile się da, by zdezorganizować planowaną ofensywę Rosjan. Wystarczy, jeśli opóźnią ją do głębokiej jesieni, żeby znów utknęła przy niesprzyjającej pogodzie” – wyjaśniają na Polityka.pl Michał i Jacek Fiszerowie.

Ukraińcy – dodają autorzy – rozpowszechniają tymczasem zabawny mem: Putin w seansie spirytystycznym wzywa Stalina i pyta, jak pozbyć się niemieckich czołgów spod Kurska. Stalin odpowiada, by poprosił Amerykanów o zwiększenie dostaw w ramach Lend-Lease i wzmocnił front Ukraińcami.

Więcej w codziennej analizie Michała i Jacka Fiszerów.

5. Wśród nowych generałów znów nie ma kobiety

„Wojsku przybędzie 13 generałów, a 6 awansuje. Na obszernej liście nominacji jest kilka znanych nazwisk, ale nie do końca rozumiem, dlaczego wciąż nie ma tam żadnej kobiety” – pisze na Polityka.pl Marek Świerczyński. To pierwsze nominacje generalskie, które nowy MON musiał przygotować we współpracy z prezydenckim BBN. Andrzej Duda wręczy je w dzień Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.

Na liście awansów przeważają oficerowie z jednostek liniowych, od brygad wojsk lądowych i skrzydeł lotnictwa do dywizji i jedynego korpusu. Mniej niż połowę stanowią sztabowcy z dowództw generalnego, operacyjnego i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jeden jest wojskowym urzędnikiem z MON. To stosowana od lat polityka, by gwiazdkami nagradzać liderów żołnierskich mas.

A więc kto? „W oczy od razu rzucają się nazwiska od lat znane: Bieniek, Kaliciak, Iwaszko – dowody nie tylko na istnienie wojskowych dynastii, ale też na to, że to oficerowie, którzy odznaczyli się wiele lat temu. Zwraca uwagę Bodnar, bo mało kto wie, że brat ministra sprawiedliwości, płk dyplomowany Mirosław, jest doświadczonym oficerem” – opisuje Marek Świerczyński.

Ale dodaje, że na najwyższych szczeblach mamy problem. I to wcale nie tak mały.