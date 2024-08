Początek rozliczeń po nieudanych igrzyskach. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Donald Tusk ogłosi nazwisko kandydata na polskiego komisarza w Brukseli; początek rozliczeń po nieudanych igrzyskach; szef MSZ o wizach studenckich; pożary trawią Grecję; epitafium dla Marriottu, który właśnie znika z mapy Warszawy.

1. Kto zostanie polskim komisarzem UE

Donald Tusk zapowiedział, że we wtorek, tuż po posiedzeniu rządu, poznamy nazwisko kandydata na polskiego komisarza w Brukseli. Deklarował, że przeprowadził już na ten temat „długie rozmowy” z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z potencjalnymi kandydatami i prezydentem. „Wydaje mi się, że Polska uzyska bardzo silną pozycję dzięki tej nominacji, jaką zaproponuję, i spodziewam się zgody ze strony szefowej Komisji na moją propozycję” – podkreślił szef rządu.

Pod znakiem zapytania pozostaje reakcja Andrzeja Dudy. Z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii prezydent przypomniał o swoich nowych, wynikających z ustawy, kompetencjach w sprawach personalnych. „Wierzę w to, że uda się wspólnie z rządem wybrać takie osoby, które będą nas reprezentowały godnie, które będą przede wszystkim obiektywnie, znakomicie merytorycznie przygotowane do tego, by prowadzić sprawy europejskie. Oczywiście z uwzględnieniem polskich interesów” – zapowiadał wtedy Duda.

Państwa członkowskie muszą podać nazwiska swoich kandydatów do 30 sierpnia. W skład KE wchodzi 27 komisarzy, po jednym z każdego państwa. Przewodnicząca KE decyduje o przydziale poszczególnych tek.

2. Będą rozliczenia po nieudanych igrzyskach

Minister sportu w poniedziałek na X przedstawił dane dotyczące finansowania z budżetu państwa przygotowań sportowców do IO w Paryżu w latach 2022–24. Wynika z nich, że z resortu i spółek skarbu państwa popłynęło do Polskiego Komitetu Olimpijskiego ponad 92 mln zł. Związki olimpijskie w tym samym czasie otrzymały ponad 785 mln zł.

Sławomir Nitras zwrócił się z prośbą do prezesa PKOl Radosława Piesiewicza o przekazanie dokumentacji dotyczącej m.in. składu delegacji poszczególnych związków w paryskich igrzyskach. Takie samo zlecenie otrzymały 44 związki sportowe w kraju.

Oliwy do ognia dolał w ostatni piątek premier Tusk, który po posiedzeniu rządu zapowiedział, że będzie chciał, „aby PKOl i związki sportowe rozliczyły się przed opinią publiczną z pieniędzy publicznych”.

3. Szef MSZ o wizach studenckich

„Konsul nie będzie dawał wiz osobom, które nie mają matury” – zapowiedział szef MSZ Radosław Sikorski, komentując wytyczne z końca lipca dotyczące przyznawania wiz studenckich. Resort, jak opisała „Gazeta Wyborcza”, poprzez owe wytyczne stawia studentom spoza Unii Europejskiej niemożliwe do zrealizowania warunki. To skutek afery wizowej.

„Afera wizowa miała swój aspekt pozwoleń na pracę, ale też aspekt nadużywania tej ścieżki studenckiej. To znaczy wydawania wiz studenckich ludziom, którzy nie mieli szans dostać się na uniwersytet w swoim kraju, bo np. nie mieli matury w swoim własnym kraju. A wiza studencka uprawnia do pracy przez rok, więc mieliśmy wiele przypadków ludzi, którzy uzyskiwali wizy studenckie i nawet się nie pojawiali na uczelni, która im to umożliwiła” – wyjaśnił Sikorski. I zapewniał, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wciąż będzie wspierać „polskie uczelnie w naborze prawdziwych studentów na prawdziwe studia”.

4. Wielkie pożary trawią Grecję

Najpoważniejszy w tym roku pożar w Grecji wybuchł 11 sierpnia ok. 35 km na północ od Aten. Władze zarządziły ewakuację kilkudziesięciu miejscowości, kilku szpitali i klasztorów w północno-wschodniej części Attyki. W niedzielę straż pożarna informowała, że płomienie sięgały 25 m. Co najmniej 13 osób zostało poszkodowanych z powodu zatrucia dymem.

W operacji ratunkowej uczestniczy prawie 700 strażaków wspieranych przez wolontariuszy, ponad 30 samolotów i helikopterów gaśniczych. Grecki minister ds. kryzysu klimatycznego i obrony cywilnej ostrzegał, że kraj czeka trudny tydzień pod względem pożarowym. Połowa Grecji znajdzie się w strefie poważnego zagrożenia.

W ubiegłym roku pożary dotknęły Rodos, Korfu i kontynentalną część kraju. Ogień objął obszar o powierzchni niemal 40 tys. ha. Ewakuowano ponad 20 tys. osób, w tym setki turystów.

5. Epitafium dla Marriottu, który znika z mapy Warszawy

Pięciogwiazdkowy hotel w centrum Warszawy właśnie przestał być częścią portfolio największej na świecie spółki hotelarskiej. Marriott został uruchomiony w 1989 r. jako pierwszy obiekt amerykańskiej firmy w Europie Wschodniej. Zaprojektowany przez polskich architektów: Tadeusza Stefańskiego, Jerzego Skrzypczaka i Andrzeja Bielobradka, stał się symbolem kapitalistycznego świata i wolnorynkowych przemian. Do dyspozycji gości udostępniono ponad 520 pokoi, w tym dwupoziomowy luksusowy apartament prezydencki, w którym zatrzymywali się zwykle odwiedzający Polskę prezydenci USA, a także muzycy, m.in. Michael Jackson, Luciano Pavarotti, a ostatnio Taylor Swift.

Amerykańska piosenkarka jako ostatnia gwiazda nocowała w Marriotcie. „Trzy dni po jej ostatnim warszawskim koncercie serwis E-hotelarz poinformował, że »Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy«. Kiedy z fasady wieżowca zniknie dotychczasowa nazwa, ma ją zastąpić Warsaw Presidential Hotel, czyli Hotel Prezydencki w Warszawie. Nadal dumnie. Ale to już inny rodzaj dumy” – pisze dla „Polityki” Jakub Halcewicz.