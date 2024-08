Izabela z Bolesławca odnaleziona. Mentzen na prezydenta. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Po 11 dniach od zaginięcia odnalazła się 35-letnia Izabela z Bolesławca; Trybunał nie-Konstytucyjny chroni Glapińskiego przed Trybunałem Stanu; Sławomir Mentzen kandydatem na prezydenta; rośnie liczba zakażeń koronawirusem; izraelska armia odzyskała ciało Alexa Dancyga.

1. Izabela z Bolesławca odnaleziona

We wtorek odnalazła się 35-letnia Izabela, która zaginęła wieczorem 9 sierpnia w okolicy autostrady A4. Zapukała do drzwi mieszkania znajomych w Bolesławcu, była wygłodzona i wycieńczona. Przypomnijmy: feralnego dnia jechała do Wrocławia, by odebrać ojca ze szpitala. Po drodze miał się zepsuć jej samochód. Poinformowała ojca, że nie będzie w stanie po niego przyjechać. Kiedy po godzinie nadal nie zorganizowała lawety, pomoc zorganizował on. Ale Izabela nie odebrała już telefonu. W pustym aucie na pasie awaryjnym w okolicy wsi Kwiatów znaleziono m.in. jej telefon. Zniknął jej biały plecak i dokumenty.

W poszukiwania włączyli się policjanci, strażacy, psy tropiące, drony i społeczność Świadków Jehowy. Prokuratura ustala, co działo się z kobietą przez 11 dni od zaginięcia. Izabela P. nie zgodziła się, by ujawniano informacje na jej temat zarówno mediom, jak i rodzinie.

2. Trybunał Przyłębskiej w obronie Glapińskiego

Trybunał Julii Przyłębskiej orzekł we wtorek, że przepisy ustawy o Trybunale Stanu dotyczące procedur przed sejmową komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, stosowane wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego, są niezgodne z konstytucją. Jak wyjaśniała sędzia sprawozdawczyni Krystyna Pawłowicz, komisja „nie jest organem Trybunału Stanu, ale jedną z komisji sejmowych, która nie ma nawet statusu komisji śledczej. (...) Jej skład zależy od aktualnej większości sejmowej, jest to zatem ciało o charakterze politycznym, w którym większość mają posłowie koalicji rządzącej. Ustawa o TS nie zawiera gwarancji niezależności członków tej komisji i bezstronnego przebiegu postępowania przed tą komisją” – stwierdziła Pawłowicz.

„To kolejny wyrok w obronie Adama Glapińskiego przed odpowiedzialnością konstytucyjną. I kolejny w bogatej kolekcji trybunału pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, który można uznać za wydany na zamówienie politycznych mocodawców sędziów i »dublerów«” – komentuje Ewa Siedlecka. I dodaje: „Wyrok – ten i inne – najprawdopodobniej pozostanie w stanie zawieszenia, tak jak działo się to za rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego z wyrokami TK sprzed przejęcia nad nim kontroli przez PiS. Sytuacja nie jest symetryczna, bo tamto zawieszenie wisiało w próżni, to zaś podparte jest uchwałą Sejmu i – przede wszystkim – wyrokami Trybunału Praw Człowieka w sprawie nieważności wyroków wydawanych przed »dublerów«. Ale jak długo może tak wisieć?”.

3. Sławomir Mentzen: kandydat na prezydenta

Rada Liderów Konfederacji postanowiła, że Sławomir Mentzen będzie kandydatem partii w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Wcześniej rozważano wyłonienie kandydata w prawyborach (mówiło się o wspólnym kandydacie dla całej prawicy). Przesądzająca okazała się decyzja Krzysztofa Bosaka, który w zeszłym tygodniu oficjalnie poparł Mentzena. W Radzie Liderów zasiada kilkanaście osób, w tym m.in. sam Mentzen, Barłomiej Pejo, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz.

37-letni Mentzen jest doktorem ekonomii, w przeszłości był m.in. właścicielem kantoru, kancelarii podatkowej i sklepu myśliwskiego, posiada też browar. Popularność zyskał na TikToku, w 2023 r. został posłem, jest liderem wchodzącego w skład Konfederacji ugrupowania Nowa Nadzieja.

4. Fala covid-19 w Polsce

We wtorek w resorcie zdrowia spotkali się m.in. konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych, przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski potwierdził, że w Polsce narasta fala zachorowań na covid. Nie wiadomo, ile jest zakażeń, ale „trend jest rosnący”. Oficjalnie w systemie zarejestrowanych jest prawie 1,2 tys. przypadków, ale to wyłącznie osoby przebadane w szpitalach i na podstawie zleceń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Szczyt zachorowań jest spodziewany w połowie października.

Dr Grzesiowski zapowiedział, że pojawią się zalecenia ws. noszenia maseczek, dezynfekcji i higieny. Ma to nas uchronić przed covid-19, ale także grypą i wirusem powodującym zakażenia dróg oddechowych RSV.

5. Odnaleziono ciała zakładników, w tym Alexa Dancyga

Izraelska armia w okolicach Chan Junis w Strefie Gazy odnalazła ciała sześciu osób porwanych 7 października zeszłego roku, w tym polsko-izraelskiego historyka Alexa Dancyga, uprowadzonego z domu w kibucu Nir Oz. Jego śmierć armia potwierdziła przed miesiącem, zginął najpewniej w czasie izraelskiego nalotu w marcu.

Ważą się losy porozumienia między Izraelem a Hamasem w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w zamian za palestyńskich więźniów. Zaproponowaną przez USA, Egipt i Katar umowę zaakceptował Izrael, ale nie wiadomo, czy przyjmie ją Hamas. W tym tygodniu ma się odbyć kolejna runda negocjacji. Antony Blinken po wizycie w Tel Awiwie udał się do Egiptu, by kontynuować prace nad porozumieniem.