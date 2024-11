Paweł Szopa w Polsce. Przedwyborcza gafa Bidena. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Twórca Red is Bad wylądował na Okęciu; przedwyborcza gafa Joe Bidena; raport komisji ds. rosyjskich wpływów; wiceminister Jacek Tomczak podał się do dymisji; powódź w hiszpańskiej Walencji.

1. Gafa Bidena zaważy na wyniku wyborów?

Kamala Harris wygłosiła we wtorek wieczorem na Mallu w Waszyngtonie jedno z ostatnich przemówień w tej kampanii, by przeciągnąć jeszcze na swoją stronę niezdecydowanych Amerykanów z politycznego centrum. Przemawiała dokładnie tam, gdzie 6 stycznia 2021 r. Donald Trump podżegał tysiące swoich fanów do ataku na Kapitol, aby uniemożliwili zatwierdzenie przez Kongres jego porażki.

Starania kandydatki Demokratów popsuł kolejną gafą Joe Biden. Prezydent komentował z Białego Domu ordynarne popisy jednego z mówców na niedzielnym wiecu Trumpa w Nowym Jorku. Niejaki Tony Hinchcliffe, przedstawiony jako „satyryk”, stwierdził, że Portoryko to „pływająca wyspa śmieci”, a Latynosi „uwielbiają płodzić dzieci”. Zapytany, co o tym sądzi, Biden powiedział: „Jedyne śmieci, które widzę, jak pływają, to jego [Trumpa] zwolennicy”. „Fatalna gafa Bidena potwierdza, że prezydent, sędziwy i niepotrafiący kontrolować tego, co mówi, nie powinien w ogóle zabierać głosu w sprawie wyborów” – komentuje korespondent „Polityki” z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

2. Paweł Szopa wylądował na Okęciu

Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad, w środę wieczorem wylądował na warszawskim lotnisku, po czym trafił w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i został przewieziony do aresztu śledczego, a stamtąd do katowickiej prokuratury. W czwartek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty.

Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Na konta firmy Szopy w ciągu zaledwie trzech lat miało trafić pół miliarda złotych, a zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych miał otrzymywać bez przetargów. Szopie grozi kilka lat więzienia.

„Dla Kaczyńskiego i całego środowiska PiS sprawa Szopy, czyli Red is Bad oraz RARS, ma znaczenie kluczowe. Z pewnością Morawiecki i inni entuzjaści tekstylnego narodowca zadają dziś sobie pytanie, czy ich młody przyjaciel będzie sypał w śledztwie w zamian za obietnicę złagodzenia kary” – pisze Jan Hartman na Polityka.pl.

3. Raport komisji ds. rosyjskich wpływów

Po niespełna półrocznej pracy komisja ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–24 przedstawiła pierwszy raport. Jego główne punkty to podejrzenie zdrady dyplomatycznej Antoniego Macierewicza i „ukrywania przez otoczenie prezydenta informacji dot. działań Macierewicza przed komisją”. Wniosek do prokuratury w sprawie byłego ministra obrony ma wpłynąć w najbliższych tygodniach.

W rozmowie z „Polityką” prof. Adam Leszczyński, członek komisji, przyznaje, że zastany obraz był niespodziewany. – Wiedza państwa jest fragmentaryczna i niekompletna – twierdzi. – Brakuje mechanizmów gromadzenia wiedzy i ochrony przed wpływami. Państwo nie myśli w tych kategoriach.

Wśród zarzutów wobec polityka PiS przewodniczący komisji gen. Jarosław Stróżyk wymienił m.in. udaremnianie zakupu uzbrojenia na rzecz sił zbrojnych RP oraz finansowanie przez polskie podmioty państwowe i gospodarcze podmiotów wspierających politykę Rosji w USA. Wspomniał także o niszczeniu potencjału polskich służb specjalnych i zaniechaniach przygotowań rządu RP do skutków agresji Rosji na Ukrainę w 2022 r.

4. Wiceminister Jacek Tomczak do dymisji

Wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak z PSL od miesięcy walczył o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Jak w środę rano ujawniła Wirtualna Polska, prowadził kancelarię notarialną, która współpracowała z deweloperami. W ciągu ostatnich czterech lat kancelaria zarobiła na aktach związanych ze sprzedażą co najmniej 1717 mieszkań, w sumie pośredniczyła przy 3601 aktach notarialnych pomiędzy deweloperami a ich klientami. Wiceminister deklarował niewielkie dochody z pracy na rzecz kancelarii, ale WP dowiodła, że dzięki obsłudze wielu inwestycji deweloperskich w Poznaniu i okolicach miała przychody o wartości kilku milionów złotych.

Polityk złożył w środę rezygnację ze stanowiska. W wydanym później oświadczeniu poinformował, że wystąpi na drogę sądową zarówno przeciwko autorowi dziennikarskiego materiału, jak i redakcji WP.

5. Co najmniej 95 ofiar powodzi w Hiszpanii

Hiszpańskie służby ratunkowe walczą z katastrofalną powodzią, która nawiedziła wschodnią Walencję. Zginęło już co najmniej 95 osób, a w całym kraju ogłoszono żałobę narodową. Hiszpańska prasa donosi o setkach osób uratowanych za pomocą helikopterów, ale też wielu uwięzionych przez wodę w domach i miejscach pracy.

Burze doprowadziły do całkowitego paraliżu komunikacyjnego. Zawieszono ruch kolejowy i metro, zalane zostało też lotnisko. Odwołano wszystkie zajęcia szkolne i wydarzenia sportowe. W gminie Chiva w ciągu zaledwie ośmiu godzin spadło 491 mm deszczu, co odpowiada całorocznym opadom. W Andaluzji, gdzie pogoda pogorszyła się już w poniedziałkowy wieczór, odnotowano ok. 870 incydentów. Ulewne deszcze mają padać w Walencji przynajmniej do czwartku.