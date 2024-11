Trump bardzo blisko wygranej. Co teraz? 5 ważnych tematów, o których warto wiedzieć

Donald Trump wyraźnie prowadzi w wyścigu o prezydenturę; Sejm o dekryminalizacji aborcji; nie ma porozumienia w sprawie składki zdrowotnej; Iga Świątek pokonana w Rijadzie.

1. Wybory w USA: Trump na prowadzeniu

Ameryka wciąż liczy głosy, ale szala zwycięstwa – na co wskazują estymacje wyborcze mediów w USA – wyraźnie przechyla się na stronę Donalda Trumpa. Zgodnie z oczekiwaniami szczególnie ważne są stany wahające się (swingujące), zwane „polami bitwy”. Jest ich siedem: Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Karolina Północna, Georgia, Arizona i Nevada. Ostatnie sondaże dawały Harris wygraną w czterech z nich. Ten scenariusz się nie spełnia.

O godz. 8 polskiego czasu było już jasne, że Donald Trump wygrał m.in. w Pensylwanii, podała Associated Press. Kandydat Republikanów zebrał 267 głosów elektorskich i brakuje mu zaledwie trzech do zwycięstwa. Wygłosił już też triumfalne przemówienie: „Będziecie wspominać, że braliście udział w czymś tak wyjątkowym. Ameryka dała nam bezprecedensowy sukces”, stwierdził. W sztabie Demokratów przełożono z kolei wystąpienie Kamali Harris (jest planowane w środę wieczorem polskiego czasu).

Analityk CNN w nocy komentował, że sytuacja bardziej przypomina wybory z 2016 r. niż sprzed czterech lat, gdy z Trumpem wygrał Joe Biden. Mapa Ameryki mocno się tym razem zaczerwieniła, a Republikanie przejęli też władzę w Senacie.

2. Wybory w USA: co nas teraz czeka

Poszczególne stany muszą najpierw zatwierdzić wyniki u siebie (najpóźniej do 7 grudnia). Każdy z kandydatów, jak wyjaśnia Tomasz Zalewski, może je zakwestionować, domagając się ponownego policzenia głosów w stanach, gdzie podejrzewa nieprawidłowości, ale spory w tej sprawie muszą się rozstrzygnąć do 11 grudnia, czyli sześć dni przed spotkaniem członków Kolegium Elektorskiego we wszystkich stanach, którzy 17 grudnia będą głosować, formalnie zatwierdzając rezultaty wyborów.

Władze poszczególnych stanów wysyłają następnie zatwierdzone wyniki do Kongresu, który 6 stycznia na posiedzeniu połączonych izb dokonuje ich certyfikacji i uroczyście ogłasza, kto będzie prezydentem. Jeżeli dochodzi do opóźnień, data może zostać przesunięta nie dalej niż do 20 stycznia, kiedy zgodnie z konstytucją nowy prezydent musi zostać zaprzysiężony i objąć urząd.

3. W Sejmie o dekryminalizacji aborcji

Sejm rozpoczyna trzydniowe obrady. Parlamentarzyści zajmą się przede wszystkim pierwszym czytaniem projektu ustawy budżetowej i nowym projektem dekryminalizacji aborcji (autorstwa KO i Lewicy). Pod drugie czytanie zostanie poddany wracający z komisji administracji i spraw wewnętrznych z licznymi poprawkami rządowy projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W piątek minister obrony narodowej ma przedstawić informację na temat raportu o funkcjonowaniu i nieprawidłowościach w tzw. „podkomisji smoleńskiej”, a minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformuje Sejm o postępach w prowadzonych przez prokuraturę śledztwach dotyczących katastrofy smoleńskiej.

4. Składka zdrowotna: co dalej?

Rządząca koalicja od wielu miesięcy nie może dogadać się w sprawie obniżenia składki na zdrowie dla przedsiębiorców. O jej obniżenie jak lwica walczy Polska 2050 Szymona Hołowni. Lewica się nie zgadza, 9-procentowy podatek na zdrowie mocno uderzył też w pracujących, a im podatku zmniejszać nikt nie zamierza. Jedni i drudzy są też pacjentami, ich sytuacja jest coraz gorsza, bo dziura w NFZ rośnie, wiele szpitali z braku pieniędzy już zawiesiło leczenie nawet bardzo poważnie chorych. Czy da się z tego wyjść, nie pogarszając sytuacji – pisze Joanna Solska.

Tak naprawdę można i pilnie trzeba zrobić tylko jedno – zrezygnować z pobierania składki na zdrowie od przedsiębiorców w przypadku tzw. sprzedaży środków trwałych, które wprowadzili twórcy Polskiego Ładu. O głębszej reformie systemu płacenia przedsiębiorców na zdrowie na razie trzeba zapomnieć. W przyszłym roku możliwe są najwyżej zmiany kosmetyczne, obniżające nieco obciążenia. Na przykład wymiar składki minimalnej dla przedsiębiorców. Obecnie wynosi 9 proc. od sumy minimalnego wynagrodzenia, później (może, ale to tylko niewiążąca obietnica rządu) ma być liczony od 75 proc. minimalnej. Dałoby to małej firmie oszczędność rzędu 100 zł z małym kawałkiem.

5. Iga Świątek pokonana

W drugim meczu WTA Finals w Rijadzie Iga Świątek okazała się słabsza od Amerykanki Coco Gauff. Przegrała 0:2 (3:6, 4:6). Po pierwszych piłkach można było mieć nadzieję, że to będzie mecz na znacznie wyższym poziomie. Ale wysoki był jedynie poziom emocji, gry – znacznie niższy. Niestety głównie po polskiej stronie kortu.

Sprawy awansu Polki do półfinału się skomplikowały, choć Świątek po ewentualnym zwycięstwie nad Jessicą Pegulą pewnie awansuje do półfinału. Pegula – zauważa Krzysztof Matlak – w Rijadzie nie zachwyca i musiała się już pogodzić z dwiema porażkami.