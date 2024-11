Trump powraca. Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech. 5 tematów, o których warto wiedzieć

Donald Trump został 47. prezydentem USA; Kamala Harris zabiera głos po wyborach; niemiecka koalicja na krawędzi; Donald Tusk w Budapeszcie; Iga Świątek zmierzy się w Rijadzie z Darią Kasatkiną.

1. Donald Trump, 47. prezydent USA

Amerykanie wybrali prezydenta. Donald Trump ogłosił swoje zwycięstwo dość szybko, bo już w trakcie wieczoru wyborczego. „To największy ruch polityczny wszech czasów. (...) Razem napisaliśmy historię. Będziecie wspominać, że braliście udział w czymś wyjątkowym. Ameryka dała nam bezprecedensowy sukces” – mówił.

Według prognoz amerykańskich mediów kandydat Republikanów zdobył 295 głosów elektorskich, Kamala Harris – 224. Prezydent elekt zebrał też o 5 mln głosów wyborców więcej niż kandydata Demokratów, poprawiając wyniki z ubiegłych lat. To miażdżąca przewaga.

Trumpowi zwycięstwa pogratulowali przywódcy wielu krajów, w tym prezydenci Ukrainy i Francji, premierzy Węgier, Wielkiej Brytanii, Izraela i Włoch. Prezydent Andrzej Duda na platformie X napisał: „Panie Prezydencie Trump! Zrobiłeś to!”. Gratulacje złożył także premier Donald Tusk, podkreślając, że czeka na „współpracę dla dobra narodów amerykańskiego i polskiego”.

Republikanie po wygranej ich kandydatów w Wirginii Zachodniej i Ohio zdobyli także przewagę w Senacie – 51 mandatów. Mają też poważne szanse na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów.

2. Kamala Harris: To nie czas na rozpacz

Kandydatka Demokratów swoje pierwsze powyborcze przemówienie wygłosiła w środę w nocy polskiego czasu. Tłum powitał wiceprezydentkę okrzykami „Kamala! Kamala!”. „Chcę powiedzieć, że moje serce jest pełne wdzięczności za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, pełne miłości do naszego kraju i pełne determinacji. Choć wynik nie jest taki, jaki sobie wymarzyliśmy, to światło naszego narodu wciąż będzie świecić bardzo jasno” – mówiła wyraźnie wzruszona. I dodała: „Byliśmy zdeterminowani, by budować koalicję. Koalicję ludzi kochających ten kraj, ludzi, których więcej łączy, niż dzieli. (...) Rozmawiałam już z Donaldem Trumpem. Zapewniłam go, że pomożemy jego administracji w pokojowym przejęciu władzy”.

„Choć porażka boli, to nie poddam się. Będę dalej walczyć o przyszłość narodu, o wolność. O kraj, w którym kobiety mają możliwość decydowania o własnym ciele, a ludzie mogą realizować swoje cele i marzenia. (...) Macie możliwość zrobić na świecie niewyobrażalne dobro. To nie czas na rozpacz. Nie czas opuszczać ręce, czas zakasać rękawy. Czas się zmobilizować i walczyć o wspólną przyszłość” – zapowiedziała Kamala Harris.

3. Rozpad koalicji rządzącej w Niemczech

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwołał ministra finansów Christiana Lindnera, lidera liberałów (FDP), jednego ze swoich dwóch, obok Zielonych, koalicjantów. 1 listopada Lindner wyszedł z propozycją programu gospodarczego, który nie zyskał uznania koalicji. W środę 6 listopada liderzy socjaldemokratów, Zielonych i liberałów spędzili kilka godzin na omawianiu m.in. kwestii załatania wielomiliardowej dziury w budżecie na 2025 r. Nie doszli jednak do porozumienia.

„Za często minister blokował rozwiązania. (…) Za często zawodził moje zaufanie” – mówił o Lindnerze szef niemieckiego rządu na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Scholz zapowiedział też, że zawnioskuje do parlamentu o wotum zaufania 15 stycznia. Szanse na większość w tym głosowaniu są niewielkie, dlatego to już prawie pewne, że Niemcy czekają przedterminowe wybory. Odbędą się najpóźniej do końca marca 2025 r.