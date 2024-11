Zgoda USA na ataki w głębi Rosji. Sondaż prezydencki w KO. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Przełomowa decyzja amerykańskiej administracji; Koalicja Obywatelska wybiera prezydenta; były rektor Collegium Humanum opuścił areszt; reżyserka „Substancji” wycofuje film z Cameraimage; Polki walczą o finał Billie Jean King Cup.

1. Kanclerz Niemiec rozmawiał z Putinem

Olaf Scholz rozmawiał z przywódcą Rosji po raz pierwszy od blisko dwóch lat. Nalegał, by Rosja była gotowa na rozmowy z Ukrainą w celu wynegocjowania trwałego pokoju – poinformował rzecznik rządu w Berlinie. W obliczu rozpadu koalicji rządowej Scholz przygotowuje się do przedterminowych wyborów, a kwestia wsparcia Niemiec dla Ukrainy może być istotnym tematem kampanii. Niemcy należą do największych – po USA – sponsorów finansowych i dostawców broni dla Ukrainy.

Zachowanie kanclerza Niemiec spotkało się z wewnętrzną i zewnętrzną krytyką. Juergen Hardt, czołowy polityk opozycyjnej chadecji, podkreślał, że Putin „odbierze fakt, że Scholz zadzwonił do niego, raczej jako oznakę słabości, a nie siły”. „Telefon kanclerza Niemiec Olafa Scholza do Władimira Putina otwiera puszkę Pandory. Po nim nastąpią telefony innych polityków, które nie przybliżą pokoju, a jedynie osłabią izolację Putina” – ocenił z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Jednocześnie administracja Joe Bidena dała zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi Rosji – podał w niedzielę Reuters.

2. KO wybiera kandydata na prezydenta

Lider PO Donald Tusk ogłosił w weekend w mediach społecznościowych prawyborczą ankietę dotyczącą tego, kto powinien zostać kandydatem KO w wyborach prezydenckich. Ankieta zakończyła się po 24 godz. Na platformie X w ankiecie udział wzięło 141 tys. 855 internautów; na Radosława Sikorskiego zagłosowało 64,7 proc. osób., a na Trzaskowskiego 35,3 proc. Z kolei na Instagramie głosowało 27,6 tysięcy osób. Na Sikorskiego zagłosowało 35, a na Trzaskowskiego 65 proc. z nich.

„Fascynujące! Na X i na Instagramie, przy rekordowej frekwencji, identyczne proporcje, ale różni zwycięzcy. Sonda powiedziała nam więcej o naturze obu platform i ich użytkownikach niż o szansach kandydatów. Ale to dopiero rozgrzewka. A już jutro wielki sondaż wśród ogółu wyborców” – napisał premier na platformie X, zapowiadając ogłoszenie w poniedziałek 18 listopada wyników sondażu ogólnokrajowego w tej sprawie.

3. Były rektor Collegium Humanum opuścił areszt

Według prokuratury „na tym etapie nie zachodzą przesłanki do dalszego stosowania aresztu”. Wobec podejrzanego Pawła Cz. zastosowano środki zapobiegawcze, m.in. poręczenie majątkowe w kwocie 2 mln zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, a także zakaz wstępu na uczelnię i zbliżania się do jej pracowników. Paweł Cz. otrzymał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostawiono mu dotychczas blisko 100 zarzutów.

Od lutego w związku z aferą Collegium Humanum CBA zatrzymało 28 osób. Wśród nich są m.in.: Karol Karski, były europoseł PiS (prokuratura przedstawiła mu zarzuty korupcyjne) czy zatrzymany w czwartek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk (otrzymał cztery zarzuty, w tym jeden dotyczący wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi uczelni).

4. Reżyserka „Substancji” wycofuje film z Cameraimage

Od 16 do 23 listopada w Toruniu odbywa 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Miała wziąć w nim udział także Coralie Fargeat, reżyserka „Substancji”, body horroru, który znalazł się w selekcji konkursu debiutów reżyserskich. „Po odkryciu wysoce mizoginistycznych i obraźliwych słów dyrektora festiwalu filmowego EnergaCamerimage, zdecydowałam się wycofać »Substancję« z festiwalu” – napisała w oświadczeniu na platformie X.

Operator, który pracował przy horrorze, także nie przyjedzie do Torunia. Wcześniej z udziału w festiwalu zrezygnował Steve McQueen, który w Toruniu miał odebrać Nagrodę Specjalną dla Wybitnego Reżysera.

Powodem zamieszania jest wypowiedź dyrektora EnergaCamerimage Marka Żydowicza na temat parytetów w branży filmowej. W magazynie „Cinematography World” Żydowicz stwierdził, że: „dalsze starania, by w festiwalowych prezentacjach brało udział więcej autorek zdjęć i reżyserek, są bezdyskusyjne, ale nie mogą odbywać się kosztem tego, co dla festiwalu naprawdę ważne: oceny wartości artystycznej i wyboru wartościowych filmów do konkursu. Podczas gdy EnergaCamerimage stara się docenić wkład kobiet w kinematografię, dąży również do zachowania integralności artystycznej”.

Część środowiska odczytała tę wypowiedź jako seksistowską, bo zrównującą twórczość kobiet z przeciętnymi i miernymi produkcjami.

5. Polki walczą o finał Billie Jean King Cup

Tenisowa reprezentacja Polski pierwszy raz dotarła do półfinału turnieju Billie Jean King Cup, nieformalnych mistrzostw świata rozgrywanych pod różnymi nazwami od 1963 r. Każdy etap był sensacyjny – w pierwszej rundzie Polki wyeliminowały drużynę gospodyń z Hiszpanii (mordercze, prawie czterogodzinne starcie Magdaleny Linette z Sarą Sorribes Tormo, potem triumf Igi Świątek nad Paulą Badosą), a w ćwierćfinale walczyły z Czeszkami, wielokrotnymi triumfatorkami tych zawodów. Rywalki nie wystąpiły w swoim najmocniejszym składzie, ale kilka świetnych zawodniczek do Malagi dotarło. Na początek Maria Bouzková rozbiła w trzech setach Magdalenę Fręch. Żeby pozostać w turnieju i wyrównać wynik, Iga Świątek musiała wygrać swoje spotkanie z Lindą Noskovą.

A potem jeszcze mecz deblowy. To starcie przejdzie do historii – po polskiej stronie walczyły Iga Świątek (nie gra debla od lat) i Katarzyna Kawa, po stronie czeskiej znów zobaczyliśmy Marię Bouzkovą, a partnerowała jej liderka rankingu WTA w deblu Kateřina Siniaková, utytułowana i zawsze groźna. To był popis Polek, które pierwszy raz grały w parze: Iga zdobywała punkty serwisem i returnem, Kawa pilnowała siatki. Zwyciężyły 6:2, 6:4. W półfinale na Polki już czekają Włoszki. Początek w poniedziałek o godz. 17.