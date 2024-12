Stan wojenny w Korei Południowej, milion cudzoziemców w Polsce. 5 tematów na dziś

Stan wojenny w Korei Południowej; tajemniczy raport o Nawrockim; Ziobro przed komisją sejmową; ponad milion cudzoziemców pracuje w Polsce; nominacje do Paszportów POLITYKI.

1. Korea Południowa wprowadziła stan wojenny

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. W telewizyjnym wystąpieniu zapowiedział, że celem jest „wykorzenienie sił północnokoreańskich”, uchronienie kraju od ruiny, przywrócenie bezpieczeństwa, stabilności i przestrzegania prawa. Wartości te zostały ostatnio storpedowane przez spory wokół uchwalenia budżetu, będące „aktem antypaństwowym”. Przyznał, że stan wojenny niesie „pewne niedogodności” praworządnym obywatelom, ale zwrócił się do nich o obdarzenie go zaufaniem i obiecał skupić się na minimalizowaniu wszelkich nieprzyjemności.

Tak głęboki chaos musi cieszyć Kreml i Pjongjang, wyjaśnia Jędrzej Winiecki. Korei Południowa, kraj wydawałoby się poważny, bliski sprzymierzeniec Ameryki i europejskiej części NATO, wyruszyła w podróż w nieznane. Nie wiadomo, kiedy z niej wróci i w jakiej formie. Niezależnie od dalszych wypadków 3 grudnia będzie czarną kartą południowokoreańskiej demokracji, wciąż krótkiej i – jak się okazuje – bardzo wrażliwej.

2. Nawrocki w opałach

Jarosław Kaczyński, podejmując decyzję o wystawieniu prezesa IPN Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w roli „niezależnego” kandydata PiS, był w pełni świadomy, że za Nawrockim ciągną się sprawy z młodości, a jego konszachty ze środowiskami kryminalnymi mogą trwać nawet do dziś, pisze prof. Jan Hartman, który przeanalizował tajemniczy raport „Karol Nawrocki i jego środowisko. Analiza zagrożeń wizerunkowych w kontekście ewentualnego startu prezesa IPN w wyborach prezydenckich 2025”.

Dowiadujemy się z niego, że kandydat PiS jeszcze niedawno przyjmował znanego gangstera i spędzał czas z tzw. neonazistami. „Stanowisko Nawrockiego jest nie do obronienia. Nie uda się tego tematu zamknąć narracją o przypadkowych znajomościach i przypadkowych zdjęciach” – twierdzą autorzy raportu.

3. Powrót Zbigniewa Ziobry

Najpierw powrócił do PiS, a teraz powoli wraca do polityki. Zbigniew Ziobro pojawił się również na posiedzeniu sejmowej komisji. Bynajmniej nie chodzi o wielokrotnie wzywającą byłego ministra sprawiedliwości komisję śledczą ds. Pegasusa, ale komisję regulaminową, spraw poselskich i immunitetowych. To na niej posłowie zajęli się wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed oblicze tej śledczej. O uchylenie immunitetu zawnioskował prokurator generalny Adam Bodnar.

„Jeśli Sejm podejmie uchwałę zgodną z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego choćby dziś, to ja jestem gotów dziś stawić się przed komisją do spraw Pegasusa. Może być w takim samym składzie” – powiedział Ziobro.

We wtorek wieczorem komisja poparła wniosek w sprawie jego zatrzymania i doprowadzenia przed komisję śledczą do spraw Pegasusa. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.

4. W Polsce pracuje już ponad milion cudzoziemców

Dane GUS z kwietnia 2024 r. mówią, że w Polsce pracuje 1,2 mln cudzoziemców pochodzących z ponad 150 państw. To 11 razy więcej niż 10 lat temu. Według prognoz ekonomistów będzie u nas brakować blisko 1,5 mln pracowników – i to już w 2025 r. Bez migrantów polska gospodarka sobie nie poradzi. Wiedzą to rolnicy, wie to logistyka, handel, budownictwo, transport, branża spożywcza.

Artur Wrocławski, współwłaściciel agencji pracy LABOR z Żyrardowa, od ośmiu lat sprowadzający do Polski pracowników z całego świata, jest przekonany, że wie to również rząd, choć otwarcie się do tego nie przyzna i w nowej strategii zapowiada, że migracji do Polski nie będzie ułatwiał, tylko ją bardziej kontrolował.

Kolumbia i w ogóle cała Ameryka Łacińska to od dwóch lat, czyli od wybuchu wojny w Ukrainie, jeden z ulubionych kierunków ściągania do Polski cudzoziemskich pracowników, donosi Marta Mazuś. Młodzi, pracowici, produktywni – i co ważne, katolicy. Ale pracodawcy chwalą też sobie Filipińczyków, bo uśmiechnięci i znają angielski. Albo Nepalczyków, bo spokojni i niekonfliktowi. Trzeba sobie jakoś radzić bez Ukraińców, zwłaszcza mężczyzn, których już z pół miliona wyjechało od nas – albo dalej na zachód, albo żeby bronić ojczyzny.

5. Znamy nominowanych do Paszportów POLITYKI

14 stycznia już po raz 32. wręczymy nagrody kulturalne „Polityki”. Tymczasem ogłaszamy nominacje w siedmiu kategoriach:

FILM: Sandra Drzymalska, Jakub Rużyłło, Kamila Tarabura

SCENA: Gruba i Głupia (Patrycja Kowańska i Dominika Knapik), Wojciech Grudziński, Katarzyna Minkowska

KSIĄŻKA: Marta Hermanowicz, Jul Łyskawa, Joanna Wilengowska

SZTUKI WIZUALNE: Monika Drożyńska, Daniel Kotowski, Ala Savashevich

MUZYKA POWAŻNA: Gabriela Legun, Maciej Skrzeczkowski, Antoni Wrona

MUZYKA POPULARNA: Daria ze Śląska, Kasia Lins, Kuba Więcek

KULTURA CYFROWA: Critical Hit Games, NAFO (North Atlantic Fella Organization), Jacek Nagłowski

W wyborze tych 21 nominacji pomogli nam reprezentanci polskiej krytyki, łącznie 52 osoby. Prosiliśmy o zwrócenie uwagi na kręgi defaworyzowane przy tego typu nagrodach – stąd nominacja za taniec w kategorii Scena (kiedyś Teatr). I stała już obecność wątków telewizyjnych w kategorii filmowej.