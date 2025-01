Owsiak mierzy się z hejtem. Pożary w Kalifornii. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Groźby i prawicowy hejt wobec Jerzego Owsiaka; wielkie pożary w Kalifornii; nie ma decyzji ministra finansów w sprawie pieniędzy dla PiS; jest data wyborów prezydenckich; coraz goręcej wokół Grenlandii.

1. Owsiak mierzy się z groźbami i hejtem

„Jeśli dożyję jutra” – tak dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak zaczął wpis na swoim koncie na FB. Opisał skrupulatnie, jak dzwonią nienawistnicy i co mówią przez telefon. „Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło”. I dodał: „Jeżeli dożyję jutra – to nie jest śmieszne – to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału”.

„Dopóki jako naród będziemy pozwalać komukolwiek, żeby nienawiść była jego głównym sposobem uprawiania polityki, dopóty szaleńcy zarażeni tą nienawiścią będą chwytali za noże, zaszczute dzieci będą sięgały po sznury, rodziny nie będą ze sobą rozmawiać, a my wszyscy będziemy bali się wyrażania własnych poglądów” – napisała na X Magdalena Adamowicz.

Do sprawy odniósł się też marszałek Sejmu Szymon Hołownia. „Bardzo współczuję Jurkowi, niczym sobie na to nie zasłużył. Mogę mu poradzić, żeby nie zapomniał nigdy o tym, że trzeba o każdej takiej sytuacji informować służby” – stwierdził.

2. Ogromne pożary w Kalifornii

Los Angeles i inne miejsca w Kalifornii od kilku dni opanowały pożary, z którymi strażacy nie są w stanie wygrać. Kilkadziesiąt tysięcy osób już ewakuowano. Szczególnie groźnie jest w luksusowej dzielnicy Pacific Palisades, gdzie położone są wille gwiazd Hollywood. Ogień intensywnie trawi również Pasadenę i Altadenę, a także dolinę San Fernando.

W sumie zagrożonych jest już ok. 15 tys. budynków, równie groźny jak ogień jest obecny wszędzie dym. W opanowaniu żywiołu przeszkadza porywisty pustynny wiatr.

3. Pieniądze dla PiS. Nie ma decyzji

Minister finansów Andrzej Domański zapytał Państwową Komisję Wyborczą, jak ma rozumieć jej uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania wyborczego PiS. „Sprawa jest wagi najwyższej, a spór prawny wokół wypłat środków budżetowych dla PiS stanowi ze wszech miar istotny precedens, nie mówiąc już o tym, że jego rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na kampanię prezydencką” – pisze Jan Hartman.

Jak dodaje Ewa Siedlecka, minister ma podstawy do stawiania takiego pytania PKW, już choćby w wypowiedziach licznych wybitnych prawników uznających, że uchwała jest „wewnętrznie sprzeczna”, skoro w pierwszym punkcie stwierdza, że PKW postanawia „w wykonaniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2024 r. przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość”, a w drugim, że „PKW nie przesądza przy tym, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych” – która wydała postanowienie – „jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP i nie przesądza o skuteczności orzeczenia”.

„Na razie mamy mnóstwo możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji, łącznie z najsensowniejszym, podpowiedzianym przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka, a także byłą RPO prof. Ewę Łętowską: odmowy wypłaty subwencji wyborczej w formie decyzji administracyjnej. Czyli w formie, od której PiS mógłby się odwołać do sądu administracyjnego – pisze Siedlecka.

4. Znamy datę wyborów prezydenckich

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Druga tura (jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie w pierwszej ponad połowy głosów) wypadnie wtedy 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka.

Ogłoszenie kalendarza wyborczego nie oznacza oficjalnego startu kampanii. Jej początek nastąpi tydzień po ogłoszeniu decyzji przez marszałka, czyli 15 stycznia, po wpisaniu zarządzenia do Dziennika Ustaw. Wówczas do oficjalnej rywalizacji będą mogli przystąpić deklarujący chęć ubiegania się o najwyższy urząd. Obecnie start ogłosiło ośmioro kandydatów. Ich liczba może ulec zmianie. Do 24 marca kandydaci mają czas na zarejestrowanie komitetów wyborczych, a do 4 kwietnia muszą dostarczyć wymagane 100 tys. podpisów.

5. Trump grozi Danii w sprawie Grenlandii

Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie zatrzymuje się w ogłaszaniu zamiarów przejęcia kontroli nad różnymi częściami świata. Po Kanale Panamskim coraz mocniej wypowiada się w sprawie Grenlandii, która należy do Danii. W czasie spotkania w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie Trump dał do zrozumienia, że w razie sprzeciwu Danii obłoży ją cłami, a dopytywany nie wykluczył scenariusza z użyciem siły militarnej.

Ale czy tę wyspę w ogóle da się kupić? – zastanawia się w „Polityce” Katarzyna Tubylewicz. „Dziś Dania nie ma prawa i możliwości sprzedania Grenlandii bez uzgodnienia tego z jej mieszkańcami. Sprawę wyjaśniała w mediach największa ekspertka w tym temacie Miriam Cullen z Uniwersytetu w Kopenhadze. Według tej prawniczki co prawda Grenlandia w 1953 r. z kolonii stała się częścią Królestwa Danii i zostało to wpisane do duńskiej konstytucji, ale od 2009 r. wyspa cieszy się rozszerzoną autonomią, ma prawo do samostanowienia, a także do ewentualnego ogłoszenia niepodległości od Danii. Ponadto Dania podlega międzynarodowym przepisom dotyczącym ochrony Inuitów, rdzennych mieszkańców Grenlandii”.