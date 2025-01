Rocznica Auschwitz. Złowieszcze wystąpienie Elona Muska. 5 ważnych tematów na dziś

Obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz; niepokojące wystąpienie Elona Muska; możliwe weto Orbána ws. sankcji na Rosję; finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; hołd dla zamordowanego ratownika.

1. 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz

Udział w poniedziałkowych obchodach 80. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau potwierdziło 60 delegacji państwowych i organizacji międzynarodowych. W uroczystościach wezmą udział niemal wszyscy czołowi politycy RFN, w tym prezydent Frank-Walter Steinmeier i kanclerz Olaf Scholz.

Obchody rozpoczną się o godz. 9 od złożenia przez prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zniczy przed Ścianą Śmierci na terenie byłego obozu Auschwitz I. O godz. 16 zaczną się oficjalne uroczystości, w których wezmą udział delegacje międzynarodowe. W ceremonii weźmie udział ok. 3 tys. osób.

KL Auschwitz funkcjonował ponad 1600 dni – od osadzenia w nim 14 czerwca 1940 pierwszych polskich więźniów do 27 stycznia 1945 r. W Auschwitz-Birkenau, który stał się symbolem Holokaustu, w ciągu prawie pięciu lat zginęło ok. 1,1 mln ludzi. Ok. 90 proc. z nich stanowili Żydzi pochodzący z całej Europy.

2. Niepokojące wystąpienie Elona Muska

Elon Musk wystąpił podczas oficjalnej inauguracji kampanii AfD w Halle w Saksonii-Anhalt – połączył się z uczestnikami online z USA. Przekonywał, że Niemcy „za bardzo skupiają się na przeszłych winach”. „Powinniśmy zostawić to za sobą. Dzieci nie powinny odczuwać winy z powodu grzechów swoich ojców, a nawet swoich dziadków” – stwierdził. Jak dodał, „bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami. (...) Niemiecka kultura sięga tysięcy lat wstecz i nawet Juliusz Cezar był pod wrażeniem ducha walki plemion germańskich”.

Wystąpienie Muska skomentował polski premier. „Słowa, które usłyszeliśmy od głównych aktorów wiecu AfD o Wielkich Niemczech i konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie, brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo. Zwłaszcza na kilka godzin przed rocznicą wyzwolenia Auschwitz” – napisał w mediach społecznościowych.

Wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 23 lutego. W sondażach AfD zajmuje drugie miejsce za chadecją CDU/CSU.

3. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę o godz. 20 w Warszawie i innych polskich miastach rozbłysło „Światełko do nieba”, które jest co roku kulminacyjnym momentem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Za moment pokażemy dobrym aniołom, że to moment niezwykle ciepły, serdeczny, scalający nas wszystkich. Moment, kiedy tworzymy ten kraj jako najpiękniejszy, najbardziej przytulony do naszego serca” – mówił Jerzy Owsiak ze sceny na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Na koncie WOŚP było już wtedy ponad 100 mln zł. Orkiestra w tym roku zbiera środki na skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. Chodzi m.in. o zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG i skanery do preparatów histopatologicznych.

4. Weto Orbána ws. sankcji na Rosję

Premier Węgier powtórzył w piątkowym wywiadzie radiowym, że nie poprze przedłużenia sankcji na Rosję, jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu rosyjskiego gazu do Europy. „To niedopuszczalne, żebyśmy ponosili ekonomiczne konsekwencje sankcji, by pomóc Ukrainie” – powiedział w rozmowie z Radiem Kossuth.

„Jeśli Viktor Orbán naprawdę zablokuje europejskie sankcje w kluczowym momencie wojny, będzie absolutnie jasne, że w tej wielkiej grze o bezpieczeństwo i przyszłość Europy gra w drużynie Putina, a nie w naszej” – ocenił Donald Tusk. „Reprezentujemy tylko własne interesy i nie chcemy płacić za cudze wojny” – odpowiedział polskiemu premierowi szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

Kolejna decyzja o przedłużeniu sankcji musi zapaść w UE do 31 stycznia. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych wspólnoty w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek 27 stycznia.

5. Hołd dla zamordowanego ratownika

Krajowa Rada Ratowników Medycznych zaapelowała, by zespoły ratownictwa oddały hołd zamordowanemu w Siedlcach koledze, włączając w poniedziałek o godz. 17 syreny karetek.

W minioną sobotę 59-letni mężczyzna wezwał karetkę, a w trakcie udzielania pomocy zaatakował nożami dwóch ratowników. Jeden z nich, 64-latek, został ugodzony w klatkę piersiową i zmarł po przewiezieniu do szpitala. Drugi z ratowników został zraniony w nadgarstek. Okazało się, że sprawca ma ponad 2 promile alkoholu we krwi.

Po tragedii w Siedlcach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz resort zdrowia wydały wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowały „podjęcie stanowczych działań w celu zwiększenia ochrony służb medycznych oraz zapewnienia skuteczności ścigania przestępstw przeciwko ratownikom”.