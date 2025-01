Ostatni weekend Chełmońskiego w MNW. Pobił rekord i rusza na podbój kolejnych miast

Wystawę „Józef Chełmoński” w Muzeum Narodowym w Warszawie zobaczyło ponad 170 tys. osób. Wynik przechodzi do historii. Na jakim poziomie się zatrzyma, okaże się w weekend.

Bohater wystawy należy do (bardzo) wąskiego grona twórców, których obrazy wyszły poza przestrzenie galeryjne i przeniknęły do masowej wyobraźni kolejnych pokoleń. W dobie internetu niektóre stały się nawet tłem dla memów. Dzieła mistrza realizmu przetrwały próbę czasu i adaptują się do kolejnych epok, w tym cyfrowej.

Otwarta pod koniec września 2024 r. wystawa miała zostać zamknięta 26 stycznia 2025 r., ale ze względu na ogromne zainteresowanie MNW wydłużyło wydarzenie o tydzień, specjalnie przedłużono też godziny otwarcia. Można było oczekiwać dużego zainteresowania, to w końcu Chełmoński. Ale pewnie mało kto spodziewał się aż takich tłumów.

To już ostatni weekend Józefa Chełmońskiego w stołecznym Muzeum Narodowym . Już wiadomo, że organizatorom udało się ściągnąć tłumy – na tydzień przed zamknięciem wystawę zobaczyło ok. 172 tys. osób. Czegoś podobnego w polskich muzeach nie było.

Na stronie MNW można przeczytać: „W historii sztuki polskiej Józef Chełmoński należy do najwyżej cenionych malarzy, a jego twórczość zajmuje miejsce szczególne. Wykreowane przez niego wizje natury, widoki wsi i sceny z życia jej mieszkańców od przeszło stu lat są uznawane za kwintesencję polskości w malarstwie XIX i początku XX w.”. To widzom najwyraźniej przypadło do gustu.

Przekroczenie granicy 150 tys. gości jest ogromnym sukcesem. Ba, udało się to zrobić z okładem kilkudziesięciu tysięcy. Chełmoński ustawił poprzeczkę niezwykle wysoko. Wystarczy spojrzeć na poprzednie rekordowe wyniki notowane w MNW. Ostatni rekord należał do wystawy „Picasso” otwartej w październiku 2023 r. Przez trzy miesiące pokaz prac legendarnego artysty zobaczyło ok. 143 tys. osób.

Natomiast w 2022 r. tłumy przyciągnęła ekspozycja „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”. Między lipcem a październikiem zanotowano 111 tys. zwiedzających. Żeby lepiej wyobrazić sobie skalę, to tak, jakby przez sale wystawowe muzeum przewinęło się średniej wielkości polskie miasto. W każdym z powyższych przypadków.

Objazd po Polsce

Przed nami ostatni weekend z dziełami Chełmońskiego. Jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć wystawy w MNW, to uspokajamy – będzie okazja, a raczej okazje. Warszawa jest dopiero pierwszą odsłoną projektu realizowanego przez trzy muzea narodowe. Oprócz MNW są to Muzeum Narodowe w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Krakowie.

Chełmoński niebawem ruszy więc na podbój kolejnych miast. Dzieła najpierw pojadą do Poznania (otwarcie 6 marca). Druga odsłona potrwa prawie do końca czerwca, muzeum liczy na rekord frekwencyjny.

Wreszcie ekspozycja zawędruje do Krakowa. Otwarcie zaplanowano 8 sierpnia, wystawa potrwa do końca listopada. Znając Kraków, można się spodziewać prawdziwych tłumów, zwłaszcza w sezonie turystycznym (sierpień/wrzesień). Przekroczenie granicy 100 tys. gości wydaje się scenariuszem jak najbardziej realnym. Przypomnijmy, że MNK w marcu 2023 po pół roku zamknęło wystawę prac Tamary Łempickiej z frekwencją na poziomie 125 tys. osób. Czy Chełmoński poprawi ten wynik?

